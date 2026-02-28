قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البطريرك إبراهيم إسحق يطمئن هاتفيا على صحة الإمام الأكبر.. وشيخ الأزهر يشكره
وزارة الخارجية تتابع أوضاع الجاليات المصرية في المنطقة
فتاوى| هل سيحاسب الرجل على عدم حجاب زوجته؟.. الإفتاء تجيب.. ما حدود الأكل والشرب للصائم إذا أفطر ناسيًا؟.. الإفتاء تجيب.. حكم المصافحة بين المصلين عقب صلاة التراويح
رويترز: مقتل وزير دفاع إيران وقائد الحرس الثوري
الجامعة العربية: الهجمات الإيرانية تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة دول تنادي بالسلام
توضيح عاجل من التعليم بشأن واقعة تعدي طالب على معلم بمدرسة بالقاهرة
غدر بصديقة بسبب ثمن هاتف محمول.. القصة الكاملة لقتل شاب على يد صديقه بالبحيرة
الحرس الثوري: تدمير رادار أمريكي فريد من نوعه في قطر
اجتماع خاص لـ بوتين بمجلس الأمن الروسي حول إيران
اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟
عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر
اتصالات مكثفة لـ وزير الخارجية لمتابعة تطورات التصعيد العسكري فى المنطقة
تكنولوجيا وسيارات

قفزة ضخمة من هونر.. هاتف خارق ببطارية عملاقة وكاميرا مذهلة

شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة هونر Honor، عن سلسلة هواتفها الأخيرة Honor 500، في نوفمبر من العام الماضي، والآن يقترب موعد إطلاق الجيل التالي الذي يتوقع أن يسمى Honor 600.

مواصفات هاتف Honor 600

وفقا للتسريبات الحديثة من Digital Chat Station، سيأتي هاتف Honor 600 بشاشة بقياس 6.57 بوصة بدقة LPTS 1.5K وزجاج منحني 2.5D.

وسيأتي هاتف Honor 600، مع بطارية ضخمة بسعة 9000 مللي أمبير من نوع السيليكون، وهي خطوة غير مسبوقة لهاتف من الفئة المتوسطة، حيث تسمح تقنية السيليكون بزيادة السعة دون زيادة سمك الهاتف بشكل ملحوظ.

أما الكاميرا، فسيحمل Honor 600 مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل بحجم 1/1.4 بوصة، مدعوما بعدسة تليفوتوغرافية، ما يعزز أداء التصوير في الإضاءة المنخفضة مع الاحتفاظ بالتفاصيل الدقيقة، مع الحفاظ على قدرات التكبير البصري.

كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف قد خضع لاختبارات بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Elite، ما يمثل قفزة كبيرة في الأداء مقارنة بسلسلة Honor 500 المزودة بمعالج Snapdragon 8s Gen 4.

تشمل الميزات الأخرى المرتقبة إطارا معدنيا، مع دعم الشحن اللاسلكي، ومستشعر بصمة 3D بالموجات فوق الصوتية، والذي سيكون ترقية عن مستشعر البصمة البصري الموجود أسفل الشاشة في Honor 500.

تبقى هذه المعلومات قابلة للتغيير قبل الإطلاق الرسمي، إلا أن مصدرها الموثوق يجعلها مؤشرا قويا على مواصفات الهاتف القادم.  

وفي سياق متصل، تستعد شركة هونر في مارس المقبل، للكشف عن الجيل الجديد من هواتفها القابلة للطي Magic V6، مع تركيز واضح على المتانة، وزيادة سعة البطارية، وتصميم أنحف.

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف سيأتي بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وبطارية ضخمة بسعة 7150 مللي أمبير تدعم شحنا سريعا بقوة 120 وات، إضافة إلى مقاومة كاملة للماء ودعم اتصالات الأقمار الصناعية Beidou.

هونر Honor 600 مواصفات هونر 600

