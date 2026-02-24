قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم تنفي تعديل مواصفات وشكل الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة 2026
أمي جالها جلطة بسبب الأهلي.. جمال العدل يعلن مفاجأة عن عائلته
زلزال بقوة 5.6 ريختر بضرب سواحل ييلان شرق تايوان
قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه سادس أيام شهر رمضان
مباراة عقيمة زي دوري الشركات.. تعليق مفاجئ من رضا عبدالعال بعد فوز الأهلي
الخارجية الروسية تعلن بدء عملية خاصة ضد أوكرانيا
سوريا .. اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وفلول النظام السابق
عودة البرودة الشديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الأربعاء إلى الأحد المقبل
تحطم طائرة إيرانية في محافظة أصفهان
الزمالك يواجه زد في الجولة 19 من الدوري.. الليلة
المغرب الساعة كام.. مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء سادس أيام رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

منافس شرس لأوبو ..هونر تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاته

هونر ماجيك V6
هونر ماجيك V6
لمياء الياسين

 بدأت شركة هونر بالترويج لهاتفها القابل للطي الجديد، هونر ماجيك V6 والمنافس الأكبر لهاتف أوبو فايند N6، والذي سيُطرح في الأسواق الصينية والعالمية في نفس الفترة تقريبًا. وقد أطلقت هونر اليوم أول إعلان تشويقي لهاتف ماجيك V6 لعرض تصميمه.

 مواصفات هاتف Honor Magic V6

 مواصفات هاتف Honor Magic V6
 

أطلقت Honor هاتف Magic V6 والذي يأتي بلوحة خلفية حمراء داكنة مع إطار ذهبي في المنتصف، مما يمنح الهاتف القابل للطي مظهرًا احتفاليًا وفخمًا. تتميز اللوحة الخلفية بلمسة نهائية مخملية الملمس بنقوش مستوحاة من مسارات النجوم، بينما تُضفي وحدة الكاميرا الدائرية لمسة مميزة على هوية الهاتف.

من المقرر أن يظهر هاتف ماجيك V6 لأول مرة عالمياً في الأول من مارس في المؤتمر العالمي للجوال 2026 في برشلونة، إسبانيا. 
إلى جانب اللون الأحمر، يُشاع أن هاتف Magic V6 سيأتي بألوان أخرى مثل الذهبي والأسود والأبيض. وقد تتميز بعض إصداراته اللونية بنوع خاص من الجلد الصديق للبيئة مع طبقة مصممة لتعزيز مقاومته للخدوش والماء والاستخدام طويل الأمد. كما يُقال إنه أنحف وأخف وزنًا من الجيل السابق.

 مواصفات هاتف Honor Magic V6

مواصفات هاتف Honor Magic V6 

تشير التسريبات إلى أن هاتف Honor Magic V6 قد يأتي مزودًا بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس ، مما يجعله هاتفًا رائدًا قابلًا للطي عالي الأداء. ومن المتوقع أن تتضمن النسخة الأعلى بطارية ضخمة بسعة 7150 مللي أمبير، والتي قد تصبح من بين أكبر السعات في الأجهزة القابلة للطي، بالإضافة إلى دعم الشحن السلكي بقوة 120 واط والشحن اللاسلكي.

ستوفر شاشته الخارجية دقة عرض تبلغ 2420 × 1080 بكسل، بينما ستنتج شاشته الداخلية دقة عرض تبلغ 2352 × 2172 بكسل. ومع ذلك، لم تُعرف أحجام الشاشات الدقيقة بعد.

تشير الشائعات حول الكاميرا إلى إعداد خلفي ثلاثي العدسات، يتصدره مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل، مدعوم بعدسة فائقة الاتساع وكاميرا تليفوتوغرافية مزودة بمنظار توفر إمكانية التكبير البصري. وتشمل الميزات الإضافية المتوقعة رقائق تحسين الترددات اللاسلكية وكفاءة الطاقة، ومقاومة كاملة للماء، ودعم نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية بيدو، وتصميم أنحف وأخف وزنًا مقارنةً بالجيل السابق.

هاتف Honor Magic V6 هونر ماجيك V6 هاتف ماجيك V6 الشحن السلكي الأقمار الصناعية هاتف أوبو فايند N6

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

بسبب تحذيرات الارصاد .. حقيقة تعطيل الدراسة غدا بالمحافظات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

لميس الحديدي ومنال سلامة

لقطة غير متوقعة في رمضان.. ظهور لميس الحديدي وسط عائلة عمرو أديب يثير التساؤلات

سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يفاجئ الجميع

سعر الذهب اليوم في مصر 24 فبراير 2026 .. عيار 21 يواصل الصعود

أكلة في رمضان

أكلة في رمضان أوصى بها النبي تجعل الله وملائكته يصلون عليك.. هل تعرفها؟

ياسر ورامز جلال مع والدهم

أزمة الفيديو المسيء.. «المهن التمثيلية» تعتذر لياسر ورامز جلال وتُحيل أحمد ماهر للتحقيق

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات مارس لـ 11.5 مليون مستحق

ترشيحاتنا

الجبنة القريش

ماذا يحدث عند تناول الجبنة القريش على السحور

وصفات علاج البشرة

هتضيع الجفاف والبقع.. وصفات طبيعية للعناية بالبشرة في رمضان

فريك بالدجاج

هنفطر أيه النهاردة.. فريك بصدور الدجاج وصينية بطاطس بالكفتة والحلو كنافة بالقشطة الكدابة

بالصور

سيارة مازدا MX-5 NE الأيقونية الجديدة بمحرك هجين.. صور

مازدا MX-5
مازدا MX-5
مازدا MX-5

تحذير رمضاني.. هذا النوع من التمر والزبادي يضر الصحة

تمر ولبن وزبادي
تمر ولبن وزبادي
تمر ولبن وزبادي

لامبورجيني ريفويلتو المعدلة من منصوري تنضم لشرطة دبي في 2026

لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو
لامبورجيني ريفويلتو

أخطاء في تعبئة الوقود قد تكلفك كثيرا

تعبئة الوقود
تعبئة الوقود
تعبئة الوقود

فيديو

محمد عبد المنصف

الجمهور ظلمها.. محمد عبد المنصف يكشف تفاصيل زواجه الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: في صيانة العقيدة من صناعة الوهم

المزيد