هل النظر للسيدات في نهار رمضان يفسد الصوم؟ .. أفضل طريقة لعلاج التقصير

أوضح الفقهاء أن المسلم الصائم مطالب بالامتناع عن كافة الأفعال التي تغضب الله عز وجل، مؤكدين أن فريضة الصيام لا تقتصر على ترك الطعام والشراب فحسب، بل تمتد لتشمل الابتعاد عن كل المحرمات، والتي يأتي في مقدمتها النظر إلى النساء.

وشددوا على ضرورة الالتزام بغض البصر ليس في شهر رمضان فقط، بل في جميع أيام العام، لما في ذلك من حصانة للمسلم من الفتن والشهوات.

وأشار الفقهاء إلى أن النظر إلى النساء يضعف الإيمان، ويثير الشهوات، ويجلب الوساوس، ويؤدي إلى شيوع الفتنة.

وفيما يخص صحة الصيام، لفتوا إلى أن النظر في نهار رمضان لا يعد من مفسدات الصوم كما يظن البعض، ولكنه يتسبب في إنقاص ثواب الصائم، ومع ذلك يظل الصوم مقبولاً بإذن الله.

وتساءلوا عن الفائدة من صيام العبد واجتهاده في العبادة ثم إضاعة هذا المجهود بسبب نظرة في الشارع. غير أنهم أوضحوا حالة استثنائية وهي أن النظر بشهوة إذا تبعه نزول للمني، فإنه في هذه الحالة يفسد الصوم ويوجب على صاحبه القضاء.

كيف تعالج التقصير في العبادة

وفي سياق متصل، تناول العلماء مسألة جبر التقصير في العبادات، حيث أكد الشيخ إسلام النواوي، من علماء وزارة الأوقاف، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعد من العبادات التي تزين الصيام وتجبر ما قد يقع فيه من نقص.

واستشهد النواوي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين أمن على دعاء جبريل عليه السلام ثلاث مرات، وكان من بينها "خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له"، و"خاب وخسر من سمع اسمك ولم يصل عليك".

ووصف النواوي الصلاة على النبي بأنها جواز مرور العبادات والدعوات، وهي العبادة المقبولة دائماً التي تمحى بها الذنوب والخطايا.