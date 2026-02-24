الاتحاد يسعى لتعزيز مركزه أمام الحزم في الدوري السعودي

يحل فريق الاتحاد السعودي ضيفًا ثقيلاً على نظيره الحزم مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة، على ملعب نادي الحزم بالرس، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

ويحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 38 نقطة بعد 11 فوزًا و5 تعادلات و6 هزائم، ويسعى الليلة إلى الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز موقعه في جدول الترتيب وتحسين مركزه، خاصة بعد التعادل القوي في مباراته السابقة مع الهلال رغم اكتماله بعشرة لاعبين فقط.

ويضم الاتحاد في صفوفه عناصر بارزة مثل الفرنسي موسى ديابي، المالي محمدو دومبيا، البرتغالي روجر فيرنانديز، البرازيلي فابينيو، الجزائري حسام عوار، الحارس الصربي رايكوفيتش، المغربي يوسف النصيري والهولندي ستيفن بيرجوين.

أما فريق الحزم، فيحتل المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة بعد تحقيق 6 انتصارات و6 تعادلات و10 هزائم، ويواجه تحديًا صعبًا بعد خسارته الأخيرة أمام النصر برباعية، ويأمل اليوم في تحقيق نتيجة إيجابية تساهم في الابتعاد عن صراع الهبوط.

ويبرز في صفوفه أسماء مميزة مثل البرتغالي فابيو مارتينيز، الفرنسي لورينتز روزييه، الغيني أبو بكر باه، الحارس الرأس الأخضري فاريلا، السوري عمر السومة، والجنوب إفريقي إلياس موكوانا.