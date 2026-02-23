قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

هنفطر أيه النهاردة.. فريك بصدور الدجاج وصينية بطاطس بالكفتة والحلو كنافة بالقشطة الكدابة

فريك بالدجاج
فريك بالدجاج
اسماء محمد

هنفطر ايه النهاردة .. يتكرر هذا السؤال يوميا داخل البيوت العربية والمصرية طوال شهر رمضان بسبب الخيرة في اختيار وجبات مغذية ومتنوعة لذا نقدم لكم في موقع صدى البلد قائمة افطار متنوعة مع شرح خطوات تحضيرها.

طاجن الفريك بصدور الدجاج للشيف مروة مهنى

المقادير

صدور دجاج مسلوقة

مرقة سلق الدجاج

بشر ليمون

عود قرفة

حبهان

ورق لورا

جوزة الطيب

ملح 
فلفل اسود

زيت زيتون

لحمة مفرومة

بهارات

قرفة مطحونة

زبدة

فريك منقوع

لوز محمر

طريقة عمل الفريك بصدور الدجاج

عصجي اللحمة المفرومة مع الزبدة ثم تضاف كل البهارات.

اتركيه حتى يبدأ في التسوية ثم ضعي الفريك المنقوع وبعدها مرقة سلق الدجاج واتركي الخليط حتى تمام النضج.
ضعي الفريك في طبق التقديم وقطعي صدور الدجاج على وجه ورشي عليه اللوز المحمر.


صينية البطاطس بالكفتة لمروة مهنى

المقادير
كيلو بطاطس حلقات
300 جرام بصل شرائح

300 جرام طماطم حلقات

2 ملعقة صلصة طماطم

ملح 
فلفل

مرقة

للكفتة:
كيلو لحمة مفرومة
بصل مبشور
بقدونس مفروم
بهارات
ملح 
فلفل اسود

طريقة عمل صينية بطاطس بالكفتة

في بولة كبيرة اخلطى اللحمة المفرومة مع البقدونس والبصل المبشور والملح والفلفل الأسود.

ضعي اللحمة في قاع الصينية المدعومة بالزيت أو السمنة ثم رصي حلقات البطاطس والطماطم والبصل.

اذيبي الصلصة في المرقة قلبيها جيدا وضعيها على صينية البطاطس بالكفتة وادخلها الفرن حتى تمام النضج.

طريقة عمل صينية بطاطس بالرقبة للشيف شربينى

الكنافة بالقشطة الكدابة لنجلاء الشرشابي

المقادير
½ كيلو كنافة

½ كوب سكر بودرة

كوب سمنة

للحشو:
2 كوب لبن
2 ملعقة كبيرة نشا
فانيليا
شربات
طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة
في صينية كبيرة اخلطى الكنافة المفتتة والسكر والسمنة ثم شكلى منها طبقة في صينية مدهونة سمنة.

في بولة منفصلة اخلطي اللبن والنشا في حلة على النار وقلبي كل الخليط حتى الغليان او يغلظ القوام ثم ضعي الشربات وقلبي كل المكونات.

ضعي طبقة من خليط المهلبية على الوجه طبقة كنافة أخرى
وادخلها الفرن حتى تمام النضج.

اسقى بالشربات البارد واتركيها لتهدأ ثم قطعيها وقدميها.

