توك شو

القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا.. التفاصيل الكاملة

سوريا
سوريا
عادل نصار

قال خليل هملو مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ القاعدة التي باشرت القوات الأمريكية الانسحاب منها تكتسب أهمية استراتيجية كبيرة نظراً لموقعها الجغرافي، إذ تقع غرب مدينة القامشلي بنحو 50 كيلومتراً.

القرب من مناطق نفوذ القوات الروسية

وأضاف خليل هملو مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، في مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القاعدة كانت قريبة من مناطق نفوذ القوات الروسية التي كانت تتمركز في محيط مدينة رأس العين، إلى جانب وجود قوات الحكومة السورية الحالية، أي فصائل المعارضة السابقة التي كانت تسيطر على مناطق رأس العين وأبو راسين وصولاً إلى بلدة تل تمر.

وأشار خليل هملو مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن هذه القاعدة كانت تُعد خط المواجهة الأول في مواجهة تنظيم داعش، باعتبار أن المعارك التي شهدتها تلك المناطق كانت تمتد باتجاه أرياف الحسكة والرقة ودير الزور، موضحًا، أن انسحاب القوات الأمريكية منها يُعد مؤشراً على توجه أمريكي لإخلاء القواعد العسكرية في سوريا.

خروج آليات وناقلات عسكرية أمريكية

وكشف خليل هملو مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، عن ورود معلومات تفيد بخروج آليات وناقلات عسكرية أمريكية من قاعدة رميلان، المعروفة أيضاً بقاعدة خراب الجير، باتجاه الحدود السورية العراقية، ما يرجح احتمال انسحاب كامل للقوات الأمريكية من مناطق شمال شرق سوريا خلال نحو شهر.

وأضاف خليل هملو مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، أن انسحاب القوات الأمريكية خلال الشهر الجاري شمل أيضاً قاعدتي الشدادي والتنف، وقد أعقب ذلك دخول قوات وزارة الدفاع السورية إلى تلك المواقع. غير أن القاعدة الحالية تقع ضمن نطاق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ما يعني أنها لن تدخلها قوات وزارة الدفاع السورية في الوقت الراهن، إلا أن التفاهمات الجارية قد تفضي إلى تغيير هذا الواقع مع نهاية الشهر الجاري.

وأشار خليل هملو مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن قوات وزارة الدفاع السورية تتمركز حالياً في منطقتي أبو راسين ورأس العين، على بعد نحو 30 كيلومتراً من القاعدة، وقد تتقدم إليها بعد اكتمال الانسحاب الأمريكي، مؤكداً أن التفاهمات بين القوات الأمريكية و"قسد" تبقى العامل الحاسم في المرحلة الحالية.
 

طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان
شفط مياه الأمطار
طريقة عمل عصير تمر هندي مركز
اللوز فى السحور
