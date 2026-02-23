بعد شكوى الطالبات.. نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يتفقد مطعم المدينة الجامعية بأسيوط

أجرى الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي،اليوم الإثنين جولة تفقدية لمطعم المدينة الجامعية للطالبات بأسيوط، وذلك في ضوء ما تم رصده من شكاوى أمس.

رافقه حسام مهران الأمين العام المساعد للفرع و حنان عبدالحميد مديرة المدينة بنات والدكتورة أمنية عبدالباقي مديرة إدارة التغذية بأسيوط.



وخلال الجولة، تفقد مراحل إعداد وتجهيز الوجبات، ومستوى النظافة العامة، وآليات حفظ وتقديم الطعام، كما تابع انتظام عملية توزيع الوجبات على الطالبات، للتأكد من وصول الخدمة بصورة منظمة وعادلة، موجهاً بضرورة الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة الغذائية؛ بما يضمن تقديم خدمة لائقة تتناسب مع طالبات الجامعة.

وشدد نائب رئيس الجامعة بالوجه القبلي على أن مصلحة الطالبات تأتي في مقدمة أولويات إدارة الجامعة، مؤكداً أن أي صور للتقصير أو الإهمال سيتم التعامل معها بكل حزم، وأن أي مسؤول يثبت تقصيره يحال فوراً إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما حرص على الاستماع إلى آراء عدد من الطالبات وملاحظاتهن بشكل مباشر، موجهاً رسالة طمأنة بأن إدارة الجامعة تتابع جميع الشكاوى بجدية، وتعمل على سرعة معالجتها وتحسين مستوى الخدمات بصورة مستمرة، مؤكداً أن أبواب إدارة الجامعة مفتوحة دائماً لتلقي الشكاوى والمقترحات.