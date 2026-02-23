قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل الإفطار بالخطأ قبل لحظات من أذان المغرب يلزم بقضاء الصيام؟.. اعرف حكم الشرع
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا.. التفاصيل الكاملة
محامي زينة يكشف آخر تطورات قضية التعدي على نجليها ويؤكد إحالة المتهمين للمحاكمة
التعليم تعلن تدشين مسابقة 100 معلم متمكن مبدع 2026 |التفاصيل والشروط
صناعة الفوانيس في تحت الربع.. مهنة مصرية أصيلة تتوارثها الأجيال
الدوري المصري يكتسح دوريات العرب في تصنيف أفضل دوريات العالم
الرئيس السيسي يصل إلى المملكة العربية السعودية في زيارة أخوية
10 ثوان لاستبدال اللاعبين.. قانون جديد لكرة القدم بتوقيع المجلس الدولي
بعد حكم غير قانونية الرسوم.. ترامب يفتح النار على القضاة ويهدد العالم بـ عقوبات أسوأ
حكم من أفطر على أذان الراديو بالمخالفة لتوقيت محل إقامته.. الإفتاء توضح
عصابات المستوطنين تقتحم تجمع "خلة السدرة" وتنكل بمواطن فلسطيني شمال القدس
حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد آر فورد" تصل إلى اليونان
محافظات

بعد شكوى الطالبات.. نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي يتفقد مطعم المدينة الجامعية بأسيوط

نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد مطعم المدينة الجامعية للطالبات بأسيوط
نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد مطعم المدينة الجامعية للطالبات بأسيوط
إيهاب عمر

أجرى الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي،اليوم الإثنين جولة تفقدية لمطعم المدينة الجامعية للطالبات بأسيوط، وذلك في ضوء ما تم رصده من شكاوى أمس.

رافقه حسام مهران الأمين العام المساعد للفرع و حنان عبدالحميد مديرة المدينة بنات والدكتورة أمنية عبدالباقي مديرة إدارة التغذية بأسيوط.


وخلال الجولة، تفقد مراحل إعداد وتجهيز الوجبات، ومستوى النظافة العامة، وآليات حفظ وتقديم الطعام، كما تابع انتظام عملية توزيع الوجبات على الطالبات، للتأكد من وصول الخدمة بصورة منظمة وعادلة، موجهاً بضرورة الالتزام الكامل بمعايير الجودة والسلامة الغذائية؛ بما يضمن تقديم خدمة لائقة تتناسب مع طالبات الجامعة.

وشدد نائب رئيس الجامعة بالوجه القبلي على أن مصلحة الطالبات تأتي في مقدمة أولويات إدارة الجامعة، مؤكداً أن أي صور للتقصير أو الإهمال سيتم التعامل معها بكل حزم، وأن أي مسؤول يثبت تقصيره يحال فوراً إلى التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما حرص على الاستماع إلى آراء عدد من الطالبات وملاحظاتهن بشكل مباشر، موجهاً رسالة طمأنة بأن إدارة الجامعة تتابع جميع الشكاوى بجدية، وتعمل على سرعة معالجتها وتحسين مستوى الخدمات بصورة مستمرة، مؤكداً أن أبواب إدارة الجامعة مفتوحة دائماً لتلقي الشكاوى والمقترحات.

طريقة عمل عصير تمر هندي مركز.. سر الطعم المظبوط زي المحلات

اللوز فى السحور .. ماذا يفعل لجسمك؟

لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب

