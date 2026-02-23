- نصائح للعناية بالسيارات والحفاظ عليها :

السيارات بها الكثير من الأجزاء وبالتالي يجب الحفاظ عليها من أجل إطالة عمرها، بالاضافة إلي انه يجب الالتزام بجدول الصيانة الدوري وتغيير الزيت والفلتر، وفحص المكابح .

ويجب أيضا مراقبة مستوى السوائل بانتظام، وفحص ضغط الإطارات أسبوعياً، والغسيل الدوري لمنع تآكل الطلاء، واستخدام منتجات حماية من الشمس، ويجب القيادة بشكل هادئ وتجنب الحمولة الزائدة، وذلك يضمن أداء أفضل وقيمة سوقية أعلى.

الصيانة الدورية للمحرك

يجب تغيير زيت المحرك والفلتر بانتظام ، وذلك بجانب فحص مستويات سوائل التبريد والفرامل، وتغيير سائل ناقل الحركة .

الحفاظ علي الإطارات

فحص ضغط الإطارات أسبوعياً يضمن الثبات والسلامة، ويضمن وجود أغطية الصمامات، مع تجنب التحميل الزائد، واستخدام النيتروجين بدلا من الهواء للحفاظ على برودة الإطارات.

حماية الهيكل الخارجي

قم بغسيل السيارة كل أسبوعين على الأقل لإزالة الأتربة والأوساخ التي تسبب تآكل الطلاء، واستخدام الشمع لحماية الطلاء من أشعة الشمس .

العناية الداخلية

قم بتنظيف المقاعد والمقصورة بمكنسة كهربائية، وتنظيف الجلد بمواد مخصصة لتجنب التشققات، والتعامل الفوري مع البقع.

البطارية والأجزاء الكهربائية

قم بفحص أطراف البطارية ونظفها من التآكل، وقم بمراقبة كفاءتها خاصة بعد مرور 3 سنوات.

القيادة الذكية

تجنب الانعطافات الحادة، والفرملة المفاجئة، والإسراع في درجات الحرارة المرتفعة، لان ذلك يحمي منظومة التعليق والمحرك ويحافظ عليهم .

وجدير بالذكر ان استخدام قطع الغيار الأصلية والالتزام بجدول الصيانة لدى الوكيل المعتمد يرفع من قيمة إعادة بيع السيارة .