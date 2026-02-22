أسعار تويوتا تندرا 2026 البيك أب في السعودية

أعلنت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا تندرا موديل 2026، وتنتمي تندرا لفئة السيارات البيك أب الرياضية، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

سيارة تويوتا تندرا موديل 2026 الجديدة

مواصفات تويوتا تندرا موديل 2026

تظهر سيارة تويوتا تندرا موديل 2026 بتصميم عصري بفضل احتوائها علي، شبك أمامي عملاق، وخطوط حادة تمنح السيارة حضور مهيب، وبها مصابيح أمامية LED، وبها صدادات متينة تعزز من جاهزيتها لمواجهة العواصف الرملية والتضاريس الوعرة، وبها شاشة تعمل باللمس مقاس 35.5 مم على الكونسول الوسطي.

محرك تويوتا تندرا موديل 2026

تحصل سيارة تويوتا تندرا موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 3400 سي سي تيربو، وتخرج قوة 389 حصان، وبها عزم دوران 650 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع الثبات وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 6.1 ثانية، وبها نظام تعليق خلفي مطور بنابض لولبي .

سعر تويوتا تندرا موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة تويوتا تندرا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 215 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا تندرا موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 310 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة تويوتا في صناعة السيارات

تأسست تويوتا موتور كوربوريشن رسمياً عام 1937 على يد كيشيرو تويودا، متحولة من مصنع للأنوال الآلية (تويودا) إلى عملاق صناعة السيارات.

وبدأت بإنتاج أول محرك A1 عام 1934 وطراز AA عام 1936، لتصبح اليوم أكبر منتج للسيارات في العالم، ورائدة في التكنولوجيا الهجينة والجودة.

وجدير بالذكر ان تويوتا تعتمد على "نظام إنتاج تويوتا" (TPS) الذي يركز على الكفاءة والقيادة (جيدوكا)، واشتهرت بالسيارات الهجينة وساهمت بقوة في تطوير صناعة السيارات الكهربائية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.