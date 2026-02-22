متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد

ارتفع متوسط سعر الدولار بمستهل تعاملات الأسبوع ليسجل نحو 47.79 جنيه للبيع.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الدولار ختام تعاملات اليوم، الأحد 22 فبراير 2026، في أبرز البنوك العاملة في مصر وفقا لآخر تحديثات.

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد

اقترب سعر الدولار في بنك الأهلي الكويتي من 48 بيعا وشراءً ليسجل نحو:

47.81 جنيه للشراء

47.91 جنيه للبيع

وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنكي التجاري الدولي CIB والتنمية الصناعية لنحو:

47.77 جنيه للشراء

47.87 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي نحو:

47.76 جنيه للشراء

47.86 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر لنحو:

47.75 جنيه للشراء

47.85 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو:

47.75 جنيه للشراء

47.85 جنيه للبيع

وزاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة لنحو:

47.75 جنيه للشراء

47.85 جنيه للبيع

ووصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد لنحو:

47.75 جنيه للشراء

47.85 جنيه للبيع

وبلع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قطر الوطني نحو:

47.75 جنيه للشراء

47.85 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو:

47.73 جنيه للشراء

47.83 جنيه للبيع

وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك البركة نحو:

47.72 جنيه للشراء

47.82 جنيه للبيع

ووصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري لنحو:

47.71 جنيه للشراء

47.81 جنيه للبيع

وصعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنكي الإسكندرية والإمارات دبي الوطنى لنحو:

47.65 جنيه للشراء

47.75 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات نحو:

47.58 جنيه للشراء

47.68 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو:

47.74 جنيه للشراء

47.88 جنيه للبيع

أعلى سعر لشراء الدولار في مصر

47.81 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار في مصر

47.68 جنيه للبيع