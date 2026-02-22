قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزراء: مؤشرات أداء شهرية للمحافظين وقياس رضا المواطنين
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد
دعاء الإفطار رابع أيام شهر رمضان.. كلمات قالها النبي تفتح لك أبواب السماء
الخدمة السرية الأمريكية: مقتل رجل مسلح حاول دخول منتجع ترامب
شوط أول سلبي بين ليفربول ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
توروب في ورطة.. غيابات مؤثرة تضرب الأهلي قبل مواجهة سموحة في الدوري
شوط أول سلبي بين سندرلاند وفولهام بالدوري الإنجليزي
400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟
سمير عثمان يرفض الاستعانة بخبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام
حسام موافي : الصيام مدرسة حياة في تهذيب النفس وضبط المشاعر
الفنان كريم مغاوري يكشف تطويرات حالته الصحية.. خاص
السكة الحديد: جرار زراعي يقتحم القضبان بين محطتي فاقوس والسماعنة | تفاصيل
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

ارتفع متوسط سعر الدولار بمستهل تعاملات الأسبوع ليسجل نحو 47.79 جنيه للبيع.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الدولار ختام تعاملات اليوم، الأحد 22 فبراير 2026، في أبرز البنوك العاملة في مصر وفقا لآخر تحديثات.

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد

اقترب سعر الدولار في بنك الأهلي الكويتي من  48 بيعا وشراءً ليسجل نحو:

47.81 جنيه للشراء 

47.91 جنيه للبيع

وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنكي التجاري الدولي CIB والتنمية الصناعية  لنحو:

47.77 جنيه للشراء 

47.87 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي نحو:

47.76 جنيه للشراء 

47.86 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر لنحو:

47.75 جنيه للشراء 

47.85 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو:

47.75 جنيه للشراء 

47.85 جنيه للبيع

وزاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة لنحو:

47.75 جنيه للشراء 

47.85 جنيه للبيع

ووصل  سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد لنحو:

47.75 جنيه للشراء 

47.85 جنيه للبيع

وبلع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قطر الوطني نحو:

47.75 جنيه للشراء 

47.85 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو:

47.73 جنيه للشراء 

47.83 جنيه للبيع

وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك البركة  نحو:

47.72 جنيه للشراء 

47.82 جنيه للبيع

ووصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري لنحو:

47.71 جنيه للشراء 

47.81 جنيه للبيع

وصعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنكي الإسكندرية والإمارات دبي الوطنى لنحو:

47.65 جنيه للشراء 

47.75 جنيه للبيع 

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات نحو:

47.58 جنيه للشراء 

47.68 جنيه للبيع

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في  البنك المركزي نحو:

47.74 جنيه للشراء

 47.88 جنيه للبيع

أعلى سعر لشراء الدولار في مصر 

47.81 جنيه للشراء 

أقل سعر لبيع الدولار في مصر 

47.68 جنيه للبيع

