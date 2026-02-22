20 قرشا.. مفاجأة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الآن

سعر صرف الدولار اليوم الاحد 22-2-2026، واصل الارتفاع مقابل الجنيه المصري، بنحو 20 قرشا اضافية بعد تراجع بلغ 60 قرشا الاسبوع الماضي.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاحد 22 فبراير 2026، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 47.73 جنيه للشراء و47.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 47.70 جنيه للشراء و47.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 47.70 جنيه للشراء و47.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 47.69 جنيه للشراء و47.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني 47.68 جنيه للشراء و47.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بيت التموي الكويتي 47.68 جنيه للشراء و47.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 47.67 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 47.67 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الاول 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 47.63 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع.