ريال مدريد يعلن إصابة سيبايوس بتمزق عضلي
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين وسط تجهيزات طبية مكثفة
تحرك في 5 محافظات.. وزيرة التنمية المحلية توجه بتلافي ملاحظات الإنارة والتشجير وإزالة الإشغالات بمسار العائلة المقدسة
إعلام إسرائيلي: فجوة حادة في تراخيص البناء بالضفة خلال 11 عامًا.. وارتفاع وتيرة الهدم مؤخرًا
بعد أزمة «رامز ليفل الوحش».. عقوبات رادعة تنتظر المتنمرين في مصر
محافظ القاهرة يصدر قرارا عاجلا بشأن ملف التصالح.. ما الجديد؟
قضية ميت عاصم.. تأجيل محاكمة المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
حاول الانتـ.ـحار.. شقيق ضحية واقعة ميت عاصم: أخويا منهار نفسيا.. وعايزين حقه
تارا عماد تلاحق عباس الريس وتدخل منزله بمسلسل إفراج
ادعى معرفته بضابط شرطة.. نصاب يستولى على أموال الأجانب بالبلاد
كنوز قبة الهواء.. الكشف عن مقابر صخرية و160 آنية أثرية نادرة بأسوان
مخدرات وسلاح بـ120 مليون جنيه.. مصرع 5 عناصر إجرامية فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بأسيوط |صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

20 قرشا.. مفاجأة في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الآن

الدولار
الدولار
آية الجارحي

سعر صرف الدولار اليوم الاحد 22-2-2026، واصل الارتفاع مقابل الجنيه المصري، بنحو 20 قرشا اضافية بعد تراجع بلغ 60 قرشا الاسبوع الماضي.

أسعار الدولار اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاحد 22 فبراير 2026، ضمن نشرته الخدمية.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 47.73 جنيه للشراء و47.83 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل 47.70 جنيه للشراء و47.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني  47.70 جنيه للشراء و47.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري

سعر الدولار في البنك الاهلي المصري 47.69 جنيه للشراء و47.79 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني 47.68 جنيه للشراء و47.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بيت التموي الكويتي  47.68 جنيه للشراء و47.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 47.67 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر 47.67 جنيه للشراء و47.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الاول  47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي  47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي  47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الاسكندرية  47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي   47.65 جنيه للشراء و47.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة 47.63 جنيه للشراء و47.73 جنيه للبيع.

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

سعر الدولار

سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026

الزمالك

بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

الزمالك

«جاليليو» يكشف الأسباب الحقيقية لخسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

طاقة وصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 تمرات عند الإفطار في رمضان؟

تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

حافظ على طاقتك طوال اليوم.. 9 نصائح لتجنب العطش في رمضان

9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

