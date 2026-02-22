قبل أي هجوم .. إسرائيل تكثف استعداداتها لعملية أمريكية ضد إيران

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية ، أن إسرائيل كانت على أعتاب المشاركة في هجوم أمريكي محتمل على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن مع اقتراب يوم الخميس، تم تأجيل العملية إلى موعد غير محدد، يُعقد اليوم اجتماع للمجلس السياسي الأمني الإسرائيلي، لمراجعة الاستعدادات الدفاعية والهجومية، وسط استمرار احتمالية التوصل إلى اتفاق سياسي بين واشنطن وطهران، رغم تصاعد احتمالات التصعيد العسكري.



و أضاف التقرير العبري، أنه في طهران ، بثت رسالة تهديد عبر قناة لبنانية تحذر من تداعيات الهجوم على النظام العالمي، مشيرة إلى تأثير محتمل على الصين وروسيا. وتستعد إيران لمواجهة أي خطأ محتمل من القوى الأمريكية أو الإسرائيلية، فيما تعمل الولايات المتحدة وإسرائيل على وضع خطط هجومية دقيقة لاستهداف المنشآت النووية والصاروخية الإيرانية، بما في ذلك القدرات التابعة لحزب الله والحوثيين.



وتبقى جميع السيناريوهات مطروحة: اتفاق جزئي، هجوم محدود، أو حملة واسعة ومطولة، القرار النهائي سيكون في واشنطن، لكن تداعياته ستصل إلى طهران وتل أبيب وبقية عواصم المنطقة.

المحادثات لم تنهار

ومن جانب آخر، أكد مسؤول إيراني رفيع أن المحادثات غير المباشرة مع واشنطن لم تنهار رسميا، وأن جولة جديدة ستُعقد مطلع مارس المقبل، مع إمكانية التوصل إلى اتفاق مؤقت، رغم ذلك، لا يزال الخلاف قائما حول نطاق رفع العقوبات مقابل قيود على البرنامج النووي، مع إصرار إيران على حقها في تخصيب اليورانيوم للأغراض المدنية.

وأشار المسؤول إلى أن إيران عرضت على الولايات المتحدة فرصة الاستثمار في قطاع النفط لديها، لتصبح شريكًا تجاريًا دون التخلي عن سيطرتها على الموارد الوطنية.



وتأتي هذه التصريحات في وقت تواصل فيه الولايات المتحدة تعزيز وجودها العسكري في المنطقة، مع تحركات حاملة الطائرات "جيرالد آر فورد" في البحر المتوسط، بينما يؤكد قائد القوات البرية الإيرانية أن جميع تحركات العدو تُراقب على مدار الساعة لضمان الردع الكامل.



وفي طهران، عُقدت مظاهرات مؤيدة للنظام وأُحرق خلالها أعلام الولايات المتحدة وإسرائيل، في حين تواصلت احتجاجات طلابية ضد السلطات، ما يعكس الانقسام الاجتماعي والسياسي داخل البلاد في ظل التوترات الدولية.