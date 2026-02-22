خلافات الميراث تدفع شخصًا للتعدي على نجل شقيقه بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر أحد الأشخاص من شقيق والده لقيامه بالتعدى عليه مستخدماً سلاح أبيض محدثاً إصابته لإجباره على مغادرة المنزل بالغربية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2 الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان طنطا من إحدى المستشفيات باستقبالها ( عامل "مصاب بجرح قطعى بالجسم" ) وبسؤاله تضرر من ( عمه ، ونجل عمه – مقيمان بذات العنوان ) لقيامهما بالتعدى عليه باستخدام سلاح أبيض "سكين" لخلافات بينهم حول الميراث وإحداث إصابته المنوه.

أمكن ضبط المشكو فى حقهما، وبمواجهتهما أيدا ما سبق وأرشدا عن الأداة المستخدمة فى التعدى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.