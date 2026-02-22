الجامع الأزهر يواصل ملتقى «رياض الصائمين» ويناقش أهمية اغتنام الأوقات في شهر رمضان

واصل الجامع الأزهر، اليوم الأحد، عقد ملتقاه «رياض الصائمين» تحت عنوان «اغتنام الأوقات في رمضان»، حاضر فيه الشيخ محمد السيد الصاوي، واعظ بمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أحمد رمضان سنجق، عضو هيئة التدريس بكلية الدعوة الإسلامية، وقدم اللقاء الشيخ خلف جلال محمد، الباحث بالجامع الأزهر، وذلك ضمن البرامج الدعوية والعلمية التي ينظمها الأزهر خلال شهر رمضان المبارك، بحضور جمع من رواد الجامع وطلاب العلم.

في البداية أكد الشيخ محمد السيد الصاوي، أن إدراك مواسم الطاعات من أعظم نعم الله على العبد، وأن شهر رمضان يمثل فرصة ربانية للتعرض لنفحات الله ومغفرته، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم «إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها»، موضحا أن اغتنام الشهر يكون بحسن استثمار العمر في الطاعات، إذ إن الإنسان مسؤول عن وقته وعمره وعلمه وماله يوم القيامة، كما أن صيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا سبب لمغفرة الذنوب ورفعة الدرجات.

وأشار إلى أن أبواب الخير في رمضان متعددة، من صيام وصلاة وذكر وقراءة قرآن وصدقة، داعيا إلى المسارعة في الخيرات وترك ما يضيع الأوقات، مبينا أن حقيقة الصوم لا تقتصر على الامتناع عن الطعام والشراب، بل تمتد إلى تهذيب النفس ومجاهدة الهوى، حتى لا يكون نصيب الصائم من صيامه الجوع والعطش فحسب، وإنما تحصيل التقوى والقرب من الله تعالى.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد رمضان سنجق، أن الوقت هو وعاء العمل ومحل التكليف، وأنه يمثل رأس مال الإنسان في دنياه وأخراه، مستدلا بالآيات والأحاديث التي تؤكد مسؤولية العبد عن عمره فيما أفناه، لافتا إلى أن المؤمن أكثر الناس إدراكا لقيمة الوقت، لأن عباداته مرتبطة بأوقات محددة، من صلوات وصيام وحج، مما يرسخ في وعيه أهمية الانضباط الزمني واستثمار اللحظات.

كما بيّن الدكتور سنجق أن من أبرز معوقات الانتفاع بالوقت اتباع الهوى، وطول الأمل، والفراغ بأنواعه، داعيا إلى مجاهدة النفس، وتنظيم الأولويات، والاقتداء بالسلف الصالح الذين حفظوا أوقاتهم واستثمروها في العلم والعمل، حتى خلّفوا تراثا علميا ضخما يدل على علو هممهم، مؤكدا أن اغتنام الوقت في رمضان فرصة لتجديد التوبة، وتصحيح المسار، والإعداد للقاء الله تعالى.

ويأتي ملتقى «رياض الصائمين» في إطار ترسيخ الدور الدعوي والتوعوي الذي يضطلع به الجامع الأزهر خلال شهر رمضان المبارك، حيث يحرص على تنظيم منظومة متكاملة من الدروس العلمية والملتقيات الفكرية والبرامج التربوية التي تستهدف تعميق الوعي بحقائق العبادات ومقاصدها؛ انطلاقا من دوره التاريخي في نشر صحيح الدين، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، وخدمة المجتمع.