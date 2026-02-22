السكة الحديد: احتكاك جرار بقطار "فاقوس - السماعنة" دون إصابات

أصدرت هيئة السكك الحديدية بيانا إعلاميا اشارت فيه الى أنه أثناء مسير قطار الركاب رقم 4409 / 3625 (خط فاقوس – السماعنة) بين محطتي فاقوس والسماعنة عند الكيلو 1/350 حدوث احتكاك بين القطار وجرار زراعي.

احتكاك جرار بقطار "فاقوس -السماعنة" دون إصابات

أوضحت هيئة السكك الحديدية، أنه في تمام الساعة 12.50 ظهر اليوم فوجئ قائد القطار بعبور جرار زراعي بدون لوحات معدنية شريط السكة الحديد من مكان غير مُعد للعبور، ما أدى إلى حدوث احتكاك بين الجرار الزراعي وجرار القطار وإحدى العربات (خلف الجرار ).

أفادت الهيئة، أنه لم تسفر الواقعة عن وقوع أي إصابات او التأثير علي انتظام الحركة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.



وتهيب الهيئة القومية لسكك حديد مصر بـ المواطنين وقائدي المركبات ضرورة الالتزام التام بالعبور من المزلقانات المخصصة للعبور وعدم اقامة معابر غير شرعية على خطوط الشبكة ، حفاظًا على الأرواح والممتلكات وضمانًا لسلامة وانتظام حركة القطارات .