أخبار البلد

السكة الحديد تعلن تعديلات موسعة في المواعيد وتشغيل القطارات

قطارات السكك الحديدية
قطارات السكك الحديدية
حمادة خطاب

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن حزمة من التعديلات الجديدة التي تشمل تركيب بعض القطارات ومواعيد تشغيلها على خطوط (الإسكندرية/ القاهرة/ أسوان) وخط (المنصورة/ المطرية)، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتحديث أسطول العربات وتقديم خدمات تليق بجمهور الركاب.

أولاً: تعديلات تركيب العربات (نفس الجداول الحالية)

سيتم تغيير نوعية وعدد العربات لرفع كفاءة التشغيل وفقاً للجدول الزمني التالي:

1. بدءاً من يوم الإثنين 23 فبراير 2026:

 * عربات VIP (تركيب: 4 أولى + بوفيه + 7 ثانية): قطارات أرقام (917، 2008، 982).

 * عربات أسباني مطور (تركيب: 4 أولى + بوفيه + 6 ثانية): قطارات أرقام (921، 934، 903، 912، 923).

 * عربات فرنساوى مطور (تركيب: 3 أولى + بوفيه + 5 ثانية): قطار رقم 915.

 * خدمة الـ Premium: تعديل تركيب قطاري 905 و916 ليشملا (عربة Premium + عربتين أولى فرنساوى مطور + بوفيه + 5 عربات ثانية فرنساوى مطور).

2. بدءاً من يوم الثلاثاء 24 فبراير 2026:

 * عربات VIP: قطارات أرقام (2009، 983).

 * عربات أسباني مطور: قطارات أرقام (977، 902، 919، 928).

 * عربات فرنساوى مطور: قطار رقم 900.

ثانياً: تعديل مواعيد وخطوط السير

خط (القاهرة / طنطا):

تقرر تعديل ميعاد قطار رقم 925 اعتباراً من الإثنين 23 فبراير 2026، حيث سيتحرك من محطة القاهرة الساعة 22:40 ليصل طنطا الساعة 23:55.

خط (المنصورة / المطرية):

اعتباراً من يوم الجمعة 20 فبراير 2026، تقرر الآتي لأيام الجمع والعطلات الرسمية:

 * تشغيل قطار رقم 202 (ركاب المطرية / المنصورة).

 * إيقاف تشغيل قطار رقم 204 (ركاب المطرية / المنصورة).

وتؤكد الهيئة أن هذه التعديلات تأتي لتلبية تطلعات المواطنين وتطوير جودة الرحلات، مع الالتزام التام بكافة إجراءات السلامة والأمان.

السكة الحديد النقل القطارات

