السكة الحديد تعلن تعديلات موسعة في المواعيد وتشغيل القطارات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن حزمة من التعديلات الجديدة التي تشمل تركيب بعض القطارات ومواعيد تشغيلها على خطوط (الإسكندرية/ القاهرة/ أسوان) وخط (المنصورة/ المطرية)، وذلك في إطار جهود الهيئة المستمرة لتحديث أسطول العربات وتقديم خدمات تليق بجمهور الركاب.

أولاً: تعديلات تركيب العربات (نفس الجداول الحالية)

سيتم تغيير نوعية وعدد العربات لرفع كفاءة التشغيل وفقاً للجدول الزمني التالي:

1. بدءاً من يوم الإثنين 23 فبراير 2026:

* عربات VIP (تركيب: 4 أولى + بوفيه + 7 ثانية): قطارات أرقام (917، 2008، 982).

* عربات أسباني مطور (تركيب: 4 أولى + بوفيه + 6 ثانية): قطارات أرقام (921، 934، 903، 912، 923).

* عربات فرنساوى مطور (تركيب: 3 أولى + بوفيه + 5 ثانية): قطار رقم 915.

* خدمة الـ Premium: تعديل تركيب قطاري 905 و916 ليشملا (عربة Premium + عربتين أولى فرنساوى مطور + بوفيه + 5 عربات ثانية فرنساوى مطور).

2. بدءاً من يوم الثلاثاء 24 فبراير 2026:

* عربات VIP: قطارات أرقام (2009، 983).

* عربات أسباني مطور: قطارات أرقام (977، 902، 919، 928).

* عربات فرنساوى مطور: قطار رقم 900.

ثانياً: تعديل مواعيد وخطوط السير

خط (القاهرة / طنطا):

تقرر تعديل ميعاد قطار رقم 925 اعتباراً من الإثنين 23 فبراير 2026، حيث سيتحرك من محطة القاهرة الساعة 22:40 ليصل طنطا الساعة 23:55.

خط (المنصورة / المطرية):

اعتباراً من يوم الجمعة 20 فبراير 2026، تقرر الآتي لأيام الجمع والعطلات الرسمية:

* تشغيل قطار رقم 202 (ركاب المطرية / المنصورة).

* إيقاف تشغيل قطار رقم 204 (ركاب المطرية / المنصورة).

وتؤكد الهيئة أن هذه التعديلات تأتي لتلبية تطلعات المواطنين وتطوير جودة الرحلات، مع الالتزام التام بكافة إجراءات السلامة والأمان.