مسلسل هي كيميا الحلقة 2.. إهانة قاسية لسلطان وأزمة شهادة مزورة

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل هي كيميا تصاعدًا كبيرًا في الأحداث، حيث دخلت الشخصيات الرئيسية في صراعات جديدة كشفت عن جوانب نفسية وإنسانية معقدة.



تبدأ الحلقة بتلقي سلطان، الذي يجسد دوره مصطفى غريب، اتصالًا هاتفيًا صادمًا يُبلغه بأن شقيقه محتجز لدى أحد كبار تجار المخدرات، مع تهديد بقطع أصابعه إذا لم يحضر فورًا. ينطلق سلطان مسرعًا في محاولة لإنقاذه، ليواجه سلسلة من العقبات التي كادت أن تمنعه من الوصول في الوقت المناسب.



وبالفعل يتمكن من الوصول وإنقاذ شقيقه، إلا أنه يتعرض لإهانة قاسية تترك أثرًا نفسيًا بالغًا عليه، ويدخل بعدها في حالة من الحزن والانهيار الشديد، في مشهد مؤثر يعكس حجم الضغوط التي يعيشها.



على جانب آخر، تتطور الأحداث في خط درامي موازٍ لشخصية دياب، الذي يعيش حالة من الصراع الداخلي بعد أن وصفه سلطان بالجاهل. ويجسد الشخصية الفنان دياب، حيث يظهر متأثرًا بكلمات شقيقه، معترفًا بأن اختياره العمل في تجارة والده بدلًا من استكمال تعليمه حرمه من مكانة كان يتمناها. وبدافع إثبات الذات، يلجأ إلى الحصول على شهادة دكتوراه مزورة لمواجهة سلطان، ما ينذر بأزمة أكبر بين الشقيقين خلال الحلقات المقبلة.



كما تتناول الحلقة تطورات في حياة دياب الشخصية، إذ يظهر متزوجًا من زوجة ثانية، ما يضيف مزيدًا من التعقيد إلى مسار الأحداث. وفي الوقت نفسه، يحاول سلطان استعادة علاقته بخطيبته السابقة التي تجسدها مريم الجندي، وسط أجواء مشحونة بالتوتر والصراعات.



ويشارك في بطولة المسلسل أيضًا كل من فرح يوسف وميشيل ميلاد، إلى جانب نخبة من الفنانين.



المسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج إسلام خيري، ومن إنتاج عبدالله أبو الفتوح، ومن المنتظر الإعلان قريبًا عن موعد عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية.



وتعد الحلقة الثانية بمزيد من التصعيد الدرامي في الحلقات المقبلة، خاصة مع اشتعال الصراع بين الشقيقين وتداعيات القرارات التي قد تقلب موازين الأحداث.