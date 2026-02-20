قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار جديد من إدارة الزمالك بشأن معتمد جمال
السكة الحديد تعلن تعديلات موسعة في المواعيد وتشغيل القطارات
مواعيد قطارات أسوان اليوم الجمعة 20-2-2026.. «النوم والعادي والمكيف»
سعر أكبر عيار ذهب اليوم 20-2-2026
دعاء السحر مستجاب ..اغتنم الفرصة قبل الفجر واطلب ما تشاء
روسيا.. مقـ.تل شخص في هجوم أوكراني على ميناء بشبه جزيرة القرم
الأيام المقبلة الأخطر في تاريخ المنطقة.. الشرق الأوسط على حافة الانفجار وتصعيد أمريكي ضد إيران
جمال شعبان: علامات خطيرة في الجسم تجبرك على كسر الصيام
خبير آثار يطالب بمشروع وطني لتوثيق النقوش الصخرية بسيناء
واشنطن تفرض عقوبات على 3 من قيادات الدعم السريع
المحكمة الابتدائية بالرباط تصدر أحكاما بحق مشجعي نهائي أمم أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مسلسل هي كيميا الحلقة 2.. إهانة قاسية لسلطان وأزمة شهادة مزورة

مسلسل هي كمياء
مسلسل هي كمياء
أوركيد سامي

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل هي كيميا تصاعدًا كبيرًا في الأحداث، حيث دخلت الشخصيات الرئيسية في صراعات جديدة كشفت عن جوانب نفسية وإنسانية معقدة.


تبدأ الحلقة بتلقي سلطان، الذي يجسد دوره مصطفى غريب، اتصالًا هاتفيًا صادمًا يُبلغه بأن شقيقه محتجز لدى أحد كبار تجار المخدرات، مع تهديد بقطع أصابعه إذا لم يحضر فورًا. ينطلق سلطان مسرعًا في محاولة لإنقاذه، ليواجه سلسلة من العقبات التي كادت أن تمنعه من الوصول في الوقت المناسب.


وبالفعل يتمكن من الوصول وإنقاذ شقيقه، إلا أنه يتعرض لإهانة قاسية تترك أثرًا نفسيًا بالغًا عليه، ويدخل بعدها في حالة من الحزن والانهيار الشديد، في مشهد مؤثر يعكس حجم الضغوط التي يعيشها.


على جانب آخر، تتطور الأحداث في خط درامي موازٍ لشخصية دياب، الذي يعيش حالة من الصراع الداخلي بعد أن وصفه سلطان بالجاهل. ويجسد الشخصية الفنان دياب، حيث يظهر متأثرًا بكلمات شقيقه، معترفًا بأن اختياره العمل في تجارة والده بدلًا من استكمال تعليمه حرمه من مكانة كان يتمناها. وبدافع إثبات الذات، يلجأ إلى الحصول على شهادة دكتوراه مزورة لمواجهة سلطان، ما ينذر بأزمة أكبر بين الشقيقين خلال الحلقات المقبلة.


كما تتناول الحلقة تطورات في حياة دياب الشخصية، إذ يظهر متزوجًا من زوجة ثانية، ما يضيف مزيدًا من التعقيد إلى مسار الأحداث. وفي الوقت نفسه، يحاول سلطان استعادة علاقته بخطيبته السابقة التي تجسدها مريم الجندي، وسط أجواء مشحونة بالتوتر والصراعات.


ويشارك في بطولة المسلسل أيضًا كل من فرح يوسف وميشيل ميلاد، إلى جانب نخبة من الفنانين.


المسلسل من تأليف مهاب طارق، وإخراج إسلام خيري، ومن إنتاج عبدالله أبو الفتوح، ومن المنتظر الإعلان قريبًا عن موعد عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية.


وتعد الحلقة الثانية بمزيد من التصعيد الدرامي في الحلقات المقبلة، خاصة مع اشتعال الصراع بين الشقيقين وتداعيات القرارات التي قد تقلب موازين الأحداث.

اخبار الفن نجوم الفن مسلسل هي كمياء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسما جلال

دمي محروق .. راندا البحيري لـ أسماء جلال : دا شي مقبول؟!

رامز ليفل الوحش

مين متحبيش تشتغلي معاها؟.. إجابة صريحة من أسماء جلال تفاجئ رامز

موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الإجازات الرسمية كاملة

موعد عيد الفطر 2026 في مصر .. الإجازات الرسمية كاملة

خالد الغندور

رد فعل غير متوقع من خالد الغندور على صفقة يوسف بلعمري

وننسى اللي كان

بعد إلغاء المتابعة.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ الجمهور بتتر «وننسى اللي كان» بصوت رامي صبري

رؤية الهلال

رد حاسم لأستاذة بالأزهر عن الاختلاف في رؤية الهلال.. تعرف عليه

سيد عبدالحفيظ

ليس المسؤول الأول.. هل انتهى شهر العسل بين الأهلي وسيد عبدالحفيظ؟

الأهلي والزمالك

الكاف يعلن أفضل 10 أندية في أفريقيا.. ما ترتيب الأهلي والزمالك؟

ترشيحاتنا

فول

طرق مختلفة لعمل الفول على السحور.. سلاطة وحمص وزبدة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | أسباب صداع أول يوم رمضان.. ماذا يحدث عند الإفراط في تناول الحلويات في رمضان؟

شربات الحلويات

سر شيرة حلويات رمضان.. خطوات بسيطة لقوام مثالي ولمعان جذاب

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان .. أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بـ20 عامًا.. اختبار دم يكشف الزهايمر قبل ظهور الأعراض

مرض الخرف
مرض الخرف
مرض الخرف

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالسجق وشكشوكة على الطريقة اليمنية وزبادي

فول بالسجق
فول بالسجق
فول بالسجق

شرب كوب من اللبن بعد التمرين يحمي من التعرض للكسور.. خصوصا لكبار السن

فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين
فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين
فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين

فيديو

تصريحات أحمد عز

مكنتش الأقوى في بدايتي.. أحمد عز يتحدث بصراحة عن رحلته الفنية وكواليس «7 Dogs»

يارا السكري ومقلب رامز

أصعب مقلب.. يارا السكري تتصدر الأعلى أجرًا في «رامز ليفل الوحش» وتكشف كواليس الحلقة

محمد رمضان ولارا ترامب

أغنية محمد رمضان مع لارا ترامب تثير الجدل.. ما القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد