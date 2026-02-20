قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عجائب الصلاة على النبي أول جمعة في رمضان.. 40 مكافأة ربانية
مصطفى غريب يقع في ورطة.. ملخص أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "هي كيمياء"
سلوكه غير منضبط.. محمد صلاح ينتقد تصرفات لاعب الزمالك
معاريف : تقديرات إسرائيلية ترجح هجوماً أمريكياً على إيران خلال أسبوعين
رد حاسم لأستاذة بالأزهر عن الاختلاف في رؤية الهلال.. تعرف عليه
رئيس المجلس الأوروبي : نسعى لبدء مفاوضات انضمام أوكرانيا في أقرب وقت
ميشيل يانكون ينفي تقديم شكوى ضد الأهلي: القلعة الحمراء بيتي الثاني
موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا اليوم في الدوري المصري
مسلسل درش الحلقة 2.. مصطفى شعبان بشخصية جديدة بعد نجاته واختفائه
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الجونة
الكشف عن لغز ثقب الجاذبية أسفل القارة القطبية.. ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران للأمين العام للأمم المتحدة: سنرد "بحزم" على أي هجوم ضدنا

إيران
إيران
فرناس حفظي

وجهت إيران رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تهدد فيها بالرد "بحزم" على أي هجوم ضدها، مؤكدةً أن "قواعد ومنشآت وأصول القوة المعادية ستكون أهدافاً مشروعة". 

وانتقد الإيرانيون تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،  على  أنها تشكل خطراً حقيقياً.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس توجيه ضربة عسكرية أولية محدودة لإيران لإجبارها على الامتثال لمطالبه بشأن التوصل إلى اتفاق نووي.

وبحسب التقرير، فإن هذه الخطوة تهدف إلى الضغط على طهران للتوصل إلى اتفاق، دون اللجوء إلى هجوم واسع النطاق قد يؤدي إلى رد فعل قوي.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس إن الولايات المتحدة ستتوصل إلى اتفاق مع إيران، وإلا فسيكون الأمر مؤسفاً للغاية بالنسبة لهم.

وأكد الرئيس الأمريكي أن أمام إيران من 10 إلى 15 يوما، للتوصل إلى اتفاق بطريقة أو بأخرى، وإلا ستحدث أمور سيئة إذا لم تتوصل إيران لاتفاق.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تهديدًا شديد اللهجة إلى القيادة الإيرانية حال أقدمت طهران على إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، في ظل استمرار الاستعدادات الأمريكية والإسرائيلية لاحتمال توجيه ضربة لإيران.

وأضاف نتنياهو - حسب صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) - أن أي خطأ يرتكبه القادة الإيرانيون بمهاجمة إسرائيل سيقابَل برد لا يمكنهم حتى تخيّله، على حد تعبيره.


 

إيران الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

المهندسة ليلي ابراهيم

تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»

رامز ليفل الوحش

مين متحبيش تشتغلي معاها؟.. إجابة صريحة من أسماء جلال تفاجئ رامز

موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الإجازات الرسمية كاملة

موعد عيد الفطر 2026 في مصر .. الإجازات الرسمية كاملة

مسلسل علي كلاي

يارا السكري تكشف لـ صدى البلد تفاصيل شخصيتها في مسلسل علي كلاي

نادي الزمالك

رمضان يثير أزمة بين الزمالك والكاف| تطور جديد

مصرع أكثر من 10 عمال في حادث دهس سيارة نقل بطريق بورسعيد الإسماعيلية

مصرع أكثر من 10 عمال في حادث سيارة بطريق بورسعيد الإسماعيلية

عمرو الجزار

الكشف عن مدة غياب عمرو الجزار بعد إصابته في الأهلي

ترشيحاتنا

جهاد حسام الدين

جهاد حسام الدين تستقبل شقيقها عمرو سعد بالدموع في إفراج

مسلسل المداح أسطورة النهاية

مسلسل المداح أسطورة النهاية الحلقة 4.. محاولة إغراق حمادة هلال

تارا عبود

تارا عبود تواجه مصيراً مجهولا بسبب الحرب والحصار فى صحاب الأرض

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات | فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان .. أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

بـ20 عامًا.. اختبار دم يكشف الزهايمر قبل ظهور الأعراض

مرض الخرف
مرض الخرف
مرض الخرف

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالسجق وشكشوكة على الطريقة اليمنية وزبادي

فول بالسجق
فول بالسجق
فول بالسجق

شرب كوب من اللبن بعد التمرين يحمي من التعرض للكسور.. خصوصا لكبار السن

فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين
فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين
فوائد شرب كوب من الحليب بعد ممارسة التمارين

فيديو

تصريحات أحمد عز

مكنتش الأقوى في بدايتي.. أحمد عز يتحدث بصراحة عن رحلته الفنية وكواليس «7 Dogs»

يارا السكري ومقلب رامز

أصعب مقلب.. يارا السكري تتصدر الأعلى أجرًا في «رامز ليفل الوحش» وتكشف كواليس الحلقة

محمد رمضان ولارا ترامب

أغنية محمد رمضان مع لارا ترامب تثير الجدل.. ما القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد