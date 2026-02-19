قاعدة دييجو جارسيا.. مفاجأة بريطانية تعرقل خطط ترامب لشن هجوم ضد إيران

كشفت صحيفة التايمز عن مفاجأة بريطانية تعرقل تنفيذ خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حال رغب توجيه ضربة عسكرية ضد إيران، إذا فشلت المفاوضات النووية بين واشنطن وطهران في التوصل إلى اتفاق.

وأفادت صحيفة التايمز البريطانية أن المملكة المتحدة ترفض منح الولايات المتحدة الإذن باستخدام قواعدها لضرب إيران.

ويرجع سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمه لخطط المملكة المتحدة للتخلي عن سيادتها على جزر تشاجوس في المحيط الهندي - والتي تضم مطار دييجو جارسيا الاستراتيجي - إلى الرفض البريطاني، وفقًا لما ذكرته الصحيفة البريطانية.

وبحسب التقرير، تضمنت الخطط الأمريكية استخدام دييجو جارسيا وقاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني فيرفورد في إنجلترا، واللتان لا يمكن استخدامهما لضرب إيران إلا بموافقة الحكومة البريطانية.

ويخشى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن يكون الضربة الإيرانية انتهاكًا للقانون الدولي.

كتب ترامب الليلة الماضية على موقع "تروث سوشيال" أن دييجو جارسيا قد تكون ضرورية إذا لم توافق إيران على اتفاق، "من أجل القضاء على هجوم محتمل من نظام غير مستقر وخطير للغاية - هجوم قد يُشن على المملكة المتحدة، بالإضافة إلى دول صديقة أخرى".

وشدد ترامب قائلاً: "لا ينبغي لرئيس الوزراء ستارمر أن يفقد السيطرة، لأي سبب من الأسباب، على دييجو جارسيا".