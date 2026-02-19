عبد المنعم فؤاد: الإسلام أتى بقيم تحرس الحضارة

أكد الدكتور عبد المنعم فؤاد أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الحضارة تحتاج إلى قيم تحرسها، مشيرا إلى أن الإسلام أتى بقيم تحرس الحضارة.

وقال عبد المنعم فؤاد، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري” أن هناك من يتطاول على الأخلاق والدين، ويخرج للفضائيات ويتلاعب بكتاب الله وسنته، ولا بد من مواجهة هذا الفكر.



وتابع أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الدين هدفه إدخال السعادة على الخلق، مؤكدا أن ما يحدث على مواقع التواصل الإجتماعي أمر مرفوض.

