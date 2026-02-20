ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على الجونة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي انتصارًا مهمًا على حساب الجونة بهدف دون رد، في المواجهة التي جمعتهما مساء الخميس ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء اللقاء قويًا ومتكافئًا في أغلب فتراته، قبل أن يحسمه الأهلي بهدف منح الفريق ثلاث نقاط ثمينة في سباق المنافسة على اللقب.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 33 نقطة من 16 مباراة، ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، بفارق نقطتين فقط عن المتصدر سيراميكا كليوباترا الذي يتربع على القمة برصيد 35 نقطة من نفس عدد المباريات.

وجاء جدول ترتيب الدورى المصرى كالاتى :

1- سيراميكا كليوباترا – 35 نقطة (16 مباراة)

2- الأهلي – 33 نقطة (16 مباراة)

3- الزمالك – 31 نقطة (15 مباراة)

4- بيراميدز – 31 نقطة (15 مباراة)

5- المصري – 26 نقطة (16 مباراة)

6- سموحة – 25 نقطة (17 مباراة)

7- زد – 24 نقطة (16 مباراة)

8- وادي دجلة – 24 نقطة (17 مباراة)

9- البنك الأهلي – 22 نقطة (16 مباراة)

10- مودرن سبورت – 22 نقطة (16 مباراة)

11- إنبي – 21 نقطة (16 مباراة)

12 - بتروجيت – 21 نقطة (17 مباراة)

13- الجونة – 20 نقطة (16 مباراة)

14- غزل المحلة – 17 نقطة (16 مباراة)

15- المقاولون – 17 نقطة (18 مباراة)

16- الاتحاد السكندري – 17 نقطة (17 مباراة)

17- حرس الحدود – 14 نقطة (16 مباراة)

18- فاركو – 14 نقطة (17 مباراة)

19- طلائع الجيش – 12 نقطة (16 مباراة)

20- كهرباء الإسماعيلية – 12 نقطة (17 مباراة)

21- الإسماعيلي – 10 نقاط (16 مباراة)



ومع تبقي العديد من الجولات، يبدو أن الدوري المصري هذا الموسم يشهد منافسة قوية سواء على القمة أو في صراع البقاء، ما ينذر بمباريات مثيرة في الأسابيع القادمة