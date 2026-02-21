لليوم الثالث على التوالي.. مصطفى شعبان حديث السوشيال ميديا بـ مسلسل درش

تصدر مسلسل درش تريند موقعي “إكس” و"فيس بوك"، والأكثر بحثًا على “جوجل”؛بعد عرض الحلقة الثالثة من المسلسل.

وشهدت الحلقة الثالثة تصاعدًا دراميًا جديدًا؛ بعدما بدأ طارق النهري يكتشف أن مصطفى شعبان يواجه فقدانًا جزئيًا للذاكرة؛ ما أدخل الشخصيات في سلسلة من الأحداث الغامضة والمعقدة.

مسلسل درش

واستمرت مغامرات مصطفى شعبان، حيث خرج من المستشفى بشخصية الدكتور سامح السيد، قبل أن يصل إلى سوق العطارة متقمصًا شخصية “درش”.

وحظيت الحلقة بتفاعل واسع من الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكّدين قدرة مصطفى شعبان على تقديم شخصيات مختلفة كل موسم، ومفاجأة المشاهدين بتفاصيل جديدة ومشوقة، وسط إشادة بالحبكة المُحكمة للمسلسل، والأداء المتقن لبقية فريق العمل.

يُعرض مسلسل "درش" في 30 حلقة، وهو من بطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، جيهان خليل، أحمد فؤاد سليم، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، عايدة رياض، سارة نور، غادة طلعت، محمد دسوقي، وطارق النهري، بالإضافة إلى ضيوف الشرف، مثل: لقاء الخميسي، داليا مصطفى، ميريهان حسين.

المسلسل من تأليف محمود حجاج، إخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج شركة سينرجي، ويُعرض حصريًا على شبكة “أون”.