حساب يضم 10ملايين هدية من محمد رمضان لواحد من جمهوره.. ما المقابل؟

فاجأ الفنان محمد رمضان جمهوره بإعلان غير متوقع عبر حسابه الرسمي على منصة تيك توك، حيث أكد أنه ينوي إهداء حسابه لأحد متابعيه المخلصين خلال الفترة المقبلة.

وكتب محمد رمضان:

“إن شاء الله هختار واحد من جمهوري المخلص”

كما أضاف في رسالة أخرى:

“قريبًا سوف يتم إهداء هذا الحساب لواحد من جمهوري لأن نجوم تيك توك هم الجمهور، أنا لا أنافس الجمهور”

وأثارت تصريحات محمد رمضان حالة من التفاعل الواسع بين متابعيه، خاصة أن حسابه يضم ملايين المتابعين، ما دفع البعض للتساؤل حول شروط الاختيار وما إذا كان الأمر يحمل مفاجأة جديدة لجمهوره خلال الفترة المقبلة.

محمد رمضان

ويُعرف محمد رمضان بتفاعله المستمر مع متابعيه وإطلاقه مبادرات غير تقليدية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يضع جمهوره دائمًا في حالة ترقب لخطوته التالية