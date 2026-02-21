قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سمير كمونة: الأهلي لا يحتاج مجاملات تحكيمية من أجل تحقيق البطولات
الموت لا يُستدعى.. أول تعليق من عبد الحميد الدبيبة على حالته الصحية
ابنة شيرين عبدالوهاب تظهر مع زينة وشقيقتها في جلسة عائلية.. شاهد
واتساب يطلق ميزة سجل رسائل الجروبات لتسهيل متابعة الأعضاء الجدد
دعاء الفجر ثالث أيام رمضان.. كلمات تكتب لك النجاة من كل كرب وضيق
علاء إبراهيم: الأهلي بكلتاريخه يتعاقد مع المهاجمين الأجانب بالفيديوهات
الإغماء الأبرز..7علامات للجفاف في رمضان توجب كسر الصيام وشرب السوائل
معتمد جمال: توقعنا دفاع الحدود وصححنا أخطاء الزمالك بين الشوطين
ترامب يعلن رسوم جمركية مؤقتة على الواردات من جميع الدول بنسبة 10%
طارق السيد: بلعمري صفقة قوية بالأهلي.. وكامويش مهاجم «على الله»
مقترح أمريكي بالقضاء على المرشد الإيراني خامنئي وابنه والملالي
لبنان: استشهاد 10مواطنين وإصابة 24 آخرين نتيجة غارات إسرائيل على البقاع
أخبار العالم

مصدر: إدارة ترامب مستعدة للنظر في مقترح إيراني يسمح بتخصيب نووي

ترامب وخامنئي
ترامب وخامنئي
محمود نوفل

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي رفيع القول بأن إدارة ترامب مستعدة للنظر في مقترح إيراني يسمح لإيران بتخصيب نووي “رمزي”.

وأشار المسؤول الأمريكي في تصريحات له إلى أن إدارة ترامب إشترطت ألا يترك أي مسار محتمل للوصول إلى سلاح نووي.

ولفت المسؤول الأمريكي الذي فضل عدم ذكر إسمه إلى أن  بعض مستشاري ترامب نصحوه بالتحلي بالصبر.

كما إعتبر مستشارو ترامب  أنه كلما مر الوقت وزاد الحشد العسكري الأمريكي ازدادت أوراق الضغط لدى الرئيس تباعا.

فيما صر ح   مستشار آخر لترامب: الرئيس يُبقي خياراته مفتوحة وقد يقرر شن هجوم في أي لحظة.

وبين أن خيارات ترامب تجاه إيران تبدأ من تخصيب نووي رمزي إلى استهداف خامنئي

ونبه إلى أن الولايات المتحدة ستنتظر مقترح إيران قبل أن تقرر كيفية المضي قدما وما إذا كانت ستكون هناك جولة أخرى من المحادثات

وكانت تقارير إخبارية أفادت في وقت سابق ؛ نقلا عن مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون بأن إدارة ترامب تبدو مستعدة لشن هجوم عسكري موسع على إيران، في الوقت الذي يحشد فيه البنتاجون قوة ضاربة ضخمة في الشرق الأوسط، على الرغم من مخاطر الخسائر في صفوف القوات الأمريكية وتورطها في حرب طويلة الأمد.

الحشود العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط
وذكر مسؤولون مطلعون على الأمر لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، بأن الترسانة، التي يجري تجميعها منذ أسابيع، تنتظر وصول حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد آر فورد" وسفنها الحربية المرافقة، وذلك بعد أن مدد القادة العسكريون الأسبوع الماضي فترة انتشارها وأمروا السفن بالتوجه إلى المنطقة من البحر الكاريبي.

وقال هؤلاء الأشخاص، الذين تحدثوا، كغيرهم ممن وردت أسماؤهم في هذا المقال، شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة التخطيط العسكري الحساس، إن السفن كانت تقترب من مضيق جبل طارق يوم الخميس، مما يجعل الهجوم ممكناً في غضون أيام.

ترامب إيران حشود عسكرية أمريكية إدارة ترامب التخصيب النووي السلاح النووي

علامات الجفاف في رمضان ومتى يجب القلق؟ دليلك الكامل لتجنب المضاعفات
لماذا يزيد الشعور بالجوع بعد ثلاثة أيام صيام؟ السبب العلمي الذي لا يعرفه كثيرون
أفضل أطعمة تمنع العطش في ثالث يوم صيام
برج الجدي حظك اليوم السبت 21 فبراير 2026..راجع التزاماتك جيدًا
