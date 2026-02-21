واتساب يطلق ميزة سجل رسائل الجروبات لتسهيل متابعة الأعضاء الجدد

كشفت منصة 9to5Mac أن واتساب بدأ في طرح ميزة جديدة لمحادثات الجروبات تحمل اسم Group Message History، وتصفها الشركة بأنها من أكثر المزايا طلبًا من المستخدمين خلال الفترة الماضية.

وأوضحت المنصة أن الميزة تستهدف مساعدة أي عضو جديد ينضم إلى جروب قائم بالفعل على فهم سياق الحوار السابق، بدلًا من الدخول إلى المحادثة دون معرفة ما دار فيها من قبل. وأشارت إلى أن واتساب أعلن عن الميزة عبر تدوينة رسمية على مدونته، مؤكّدًا بدء تفعيلها تدريجيًا لمستخدمي التطبيق حول العالم.​

طريقة عمل ميزة Group Message History

أوضحت 9to5Mac نقلًا عن المدونة الرسمية لواتساب أن الميزة تعمل عند إضافة عضو جديد إلى الجروب، حيث يظهر لمدير الجروب أو للشخص الذي يضيف العضو خيار يسمح بإرسال جزء من سجل الرسائل إليه.

وذكرت المنصة أن واتساب يتيح إرسال ما بين 25 وحتى 100 رسالة سابقة كحد أقصى، ما يمنح العضو الجديد صورة كافية عن آخر ما دار في الجروب دون الحاجة لعرض تاريخ طويل من الرسائل القديمة.

وأكدت أن الرسائل التي يتم إرسالها في إطار سجل الجروب تظهر بشكل مختلف بصريًا عن الرسائل العادية داخل المحادثة، مع توضيح توقيت الإرسال واسم الطرف الذي شارك التاريخ، حتى يكون هناك شفافية كاملة أمام جميع الأعضاء.​

تحكم إداري كامل وإعدادات للخصوصية

أشارت 9to5Mac إلى أن واتساب شدّد في إعلانه الرسمي على أن مشاركة سجل الرسائل ليست خطوة تلقائية، بل إجراء اختياري لا يتم إلا إذا قام الشخص الذي يضيف العضو الجديد بتفعيله يدويًا.

وذكرت المنصة أن واتساب يمنح مسؤولي الجروبات خيار إيقاف ميزة Group Message History تمامًا من إعدادات الجروب إذا رأوا أنها لا تناسب طبيعة المحادثة أو في حالة الحوارات الحساسة التي تتطلب مستوى أعلى من الخصوصية.

وأوضحت أن الشركة تؤكد بذلك استمرار تحكم مديري الجروبات في طريقة إدارة المحادثات، مع توفير الميزة الجديدة كأداة إضافية يمكن تفعيلها أو تعطيلها حسب الحاجة.​

استمرار تطوير مزايا الجروبات في واتساب

أكدت 9to5Mac أن إطلاق ميزة Group Message History يأتي بعد شهر واحد تقريبًا من إضافة ثلاث مزايا جديدة لمحادثات الجروبات، شملت علامات الإشارة إلى الأعضاء، وملصقات نصية، وأدوات لتذكير الأعضاء بالأحداث داخل الجروب.

وذكرت المنصة أن هذه السلسلة من التحديثات تعكس تركيز ميتا، الشركة المالكة لواتساب، على تطوير تجربة الجروبات باعتبارها من أكثر أوجه استخدام التطبيق انتشارًا بين المستخدمين.

وأشارت إلى أن واتساب يستمر في طرح هذه المزايا على مراحل، ما يعني أن بعض المستخدمين قد لا يجدون خيار سجل الرسائل متاحًا فورًا، لكنه سيظهر تدريجيًا مع تحديث التطبيق خلال الأيام والأسابيع المقبلة.​