قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال الأحمر المصري: قافلة «زاد العزة» الـ 141 تحمل 6 آلاف طن مساعدات لغزة
رئيسا الوفدين الروسي والأوكراني يعقدان اجتماعًا مغلقًا في جنيف وسط استمرار المفاوضات
تشكيل أرسنال أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
أول ليلة في رمضان.. 5 عبادات بعد صلاة التراويح لا تفوت أجرها
رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
أستاذ تفسير: نسلط الضوء على أسرار القرآن في نورانيات قرآنية.. والفكرة طرحها النائب محمد أبوالعينين|فيديو
قوات الإحتلال تحتجز ناشط مقدسي وتمنعه من أداء صلاتي العشاء والتروايح
غداً الخميس.. بدء صرف المساندة النقدية الرمضانية لـ "تكافل وكرامة" والفئات المستحقة
مسلسل الست موناليزا الحلقة الأولى.. مي عمر تكتشف حقيقة أحمد مجدي بعد زواجهما
تهنئة رمضان 2026 .. أجمل 110 رسائل مكتوبة لا تنس أحبابك| صور
مفاجأة رمضان 2026.. 3 ساعات صيام في أقصى الشمال و14.5 ساعة في الجنوب
مسلسل رأس الأفعى الحلقة الأولى.. أمير كرارة يداهم وكرا للإرهابيين وانضمام محمود عزت للجماعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

خبر صادم لمستخدمي أندرويد.. واتساب وفيسبوك قد يتسببان في اختراق هاتفك

برمجية خبيثة جديدة تصيب هواتف أندرويد عبر تطبيقات مزيفة
برمجية خبيثة جديدة تصيب هواتف أندرويد عبر تطبيقات مزيفة
شيماء عبد المنعم

يواجه مستخدمو هواتف أندرويد تحذيرات أمنية جديدة بعد الكشف عن حملات إلكترونية تستغل تطبيقات شهيرة مثل واتساب وفيسبوك كطعم لخداع الضحايا وتثبيت برمجيات خبيثة على أجهزتهم.

ووفقا لخبراء الأمن السيبراني، يلجأ القراصنة إلى تطوير نسخ مزيفة تحاكي التطبيقات الأصلية، ويتم الترويج لها عبر روابط خارجية أو منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، بدلا من تحميلها عبر المتجر الرسمي “جوجل بلاي”. 

برمجية خبيثة جديدة تصيب هواتف أندرويد عبر تطبيقات مزيفة

 

وبمجرد تثبيت هذه التطبيقات، يمكن للبرمجيات الخبيثة الوصول إلى الرسائل النصية، وسجلات المكالمات، وجهات الاتصال، بل وحتى تفعيل الميكروفون دون علم المستخدم.

ينصح مستخدمو هواتف أندرويد بمراجعة التطبيقات التي قاموا بتنزيلها مؤخرا، بعد اكتشاف سلالة خطيرة جديدة من البرمجيات الخبيثة تعرف باسم Arsink، تبين أنها كانت مختبئة داخل نسخ مزيفة من تطبيقات شائعة، وأصابت حتى الآن أكثر من 40 ألف جهاز.

ويعمد مجرمو الإنترنت إلى إنشاء نسخ مزورة تبدو مطابقة تقريبا لمنصات معروفة مثل واتساب وإنستجرام وتيك توك وفيسبوك وتيليجرام ويوتيوب وسبوتفاي، بل وحتى تطبيقات تحمل علامة Google التجارية. 

وبعد تثبيت هذه التطبيقات، يتم زرع برمجيات تجسس قادرة على قراءة الرسائل النصية، وفحص سجل المكالمات، وسرقة جهات الاتصال، إضافة إلى إمكانية تفعيل الميكروفون للتنصت على المحادثات.

ووصفت شركة الأمن السيبراني Zimperium zLabs هذا التهديد بأنه من أخطر هجمات المراقبة التي تستهدف نظام أندرويد خلال الأشهر الأخيرة. 

وأوضحت في بيان لها أن هذه التطبيقات “تبدو من منظور المستخدم عادية وغير ضارة، وغالبا لا تقدم أي وظائف حقيقية سوى طلب أذونات مفرطة، لكنها في الخلفية تقوم بعمليات تسريب مستمرة للرسائل وجهات الاتصال وسجلات المكالمات وبيانات الموقع والملفات الإعلامية، مع تمكين القائمين عليها من تنفيذ أوامر عن بعد وحتى حذف الملفات”.

وتتشابه هذه التطبيقات الاحتيالية بشكل كبير مع النسخ الأصلية، وغالبا ما تغري المستخدمين بوعود مزايا “احترافية” أو خصائص حصرية، غير أنها لا توزع عبر المتجر الرسمي جوجل بلاي، بل يجري الترويج لها عبر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وروابط خارجية. 

وتشير التقارير إلى انتحال نحو 50 علامة تجارية معروفة ضمن هذه الحملة.

برمجية خبيثة جديدة تصيب هواتف أندرويد عبر تطبيقات مزيفة

ويعتمد المهاجمون في نشر هذه التطبيقات على أسلوب يعرف بـ"التحميل الجانبي" Sideloading، والذي يتيح تثبيت التطبيقات من خارج المتجر الرسمي، وهي ممارسة شائعة تمكن المستخدمين أحيانا من الوصول إلى تطبيقات غير متاحة في مناطقهم الجغرافية أو الحصول على محتوى مدفوع بتكلفة أقل، لكنها تنطوي على مخاطر أمنية مرتفعة.

ولتفادي الوقوع ضحية لهذا النوع من الهجمات، ينصح الخبراء بعدم تثبيت أي تطبيق من مصادر غير موثوقة، والاكتفاء بالتحميل عبر المتجر الرسمي فقط. 

كما يحذر من النقر على روابط تصل عبر رسائل نصية أو منشورات تدعي توفير إصدارات جديدة أو مزايا حصرية للتطبيقات المعروفة، إذ قد تؤدي إلى صفحات احتيالية تهدف إلى سرقة البيانات الشخصية.

أندرويد تطبيقات مزيفة واتساب وفيسبوك الأمن السيبراني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

مكان الواقعة

إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية

المفتي ورئيس البحوث الفلكية

حقيقة الخلاف حول استطلاع رمضان.. كواليس ما حدث قبل إعلان أول أيام الصيام بين رئيس البحوث الفلكية والمفتي

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان

أرشيفية

بعد مقـ.ـتل محامية الدقهلية.. محام ينجو من حرق مكتبه بالجيزة

صلاة التراويح

تبدأ الليلة.. كيفية صلاة التراويح بالطريقة الصحيحة

الأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الجونة في بطولة الدوري المصري

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين المجفف فى السحور والافطار؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين المجفف فى السحور والافطار؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين المجفف فى السحور والافطار؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين المجفف فى السحور والافطار؟

بيدمر آثار الحلويات والدهون .. مشروب رمضاني مدمر للسكري والكوليسترول

الكوليسترول
الكوليسترول
الكوليسترول

بـ ‏7 مقاعد.. ‏5 سيارات عائلية زيرو في مصر

سيارات عائلية
سيارات عائلية
سيارات عائلية

كيف تنظف الكبد بالزبيب والماء في يومين فقط؟

كيف تنظفون كبدكم بالزبيب والماء في يومين فقط
كيف تنظفون كبدكم بالزبيب والماء في يومين فقط
كيف تنظفون كبدكم بالزبيب والماء في يومين فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد