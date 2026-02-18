قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دوري أبطال أوروبا .. كلوب بروج يتعادل مع أتليتكو مدريد في الوقت القاتل 3-3
أرسنال يسقط في فخ التعادل أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي
اليوم.. صرف المساندة الإضافية لأسر تكافل وكرامة
تيشيرت الراحل محمد صبري يظهر في مسلسل «سوا سوا» .. شاهد
محمود عامر يشارك محمد صبحي في مرفوع مؤقتا من الخدمة على شبكات الإذاعة
إيناس مكي عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا : ماشية ورا نصيحة الشيخ الشعراوي | خاص
فياريال يفوز على ليفانتي بهدف في الدوري الإسباني
4 ثمار تجنيها بحفظ قلبك في طريق الله.. روشتة البابا تواضروس لحياة تفيض بالسلام والمحبة
الصومال: تهجير جماعي غير مسبوق في الضفة.. ونرفض تغيير هوية الأرض الفلسطينية
الصومال أمام مجلس الأمن: العملية الإنسانية في غزة تواجه ضغوطا هائلة
مجلس السلام يتجه لإقرار قواعد عمله .. وإسرائيل تمتنع عن التمويل
أرسنال يتقدم بهدف في الشوط الأول على وولفرهامبتون بالبريميرليج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

3 أنواع خضار تمنع العطش في سحور رمضان

العطش
العطش
اسماء محمد

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن الأطعمة التي تمنع العطش خلال ساعات الصيام في شهر رمضان.

ووفقا لما جاء في موقع إفري داي هيلث نكشف لكم 3 أنواع خضار تمنع العطش في رمضان.

الخس والخضروات الورقية

تحتوي جميع أنواع الخس وغيرها من الخضروات الورقية مثل الكرنب والسبانخ على نسبة عالية من الماء، لكن خس آيسبرغ يُعتبر الأكثر ترطيبًا.

إذ تبلغ نسبة الماء فيه 95% من وزنه، وفقًا لعيادة  كليفلاند وأفضل طريقة للاستمتاع به هي تقطيعه وإضافته إلى السلطة، ولكن يمكنك أيضًا استخدامه كبديل للخبز في وجبتك مع كمية وفيرة من البروتين.

فوائد لتناول الخس على الريق

الطماطم

بغض النظر عن طريقة تناولها، تُعد أيضاً مرطبة للجسم

وفقًا  لمركز يو تي ساوث وسترن الطبي، تحتوي الطماطم على نسبة ماء تصل إلى 94% ، تُعدّ الطماطم مصدرًا غنيًا بالبوتاسيوم، إذ تحتوي حبة طماطم متوسطة الحجم على 292 ملج، بحسب  المعاهد الوطنية للصحة.

ولحسن الحظ، فهي متعددة الاستخدامات ولذيذة في آنٍ واحد و عند تناولها في سحور رمضان يفضل أن تكون طازجة لكى تمنع العطش.

تخزين الطماطم صلصة للشتا

الفلفل الحلو

الفلفل الحلو من الأطعمة المرطبة قليلة والكربوهيدرات ويُشكل الماء حوالي 92% من الفلفل الحلو.

استخدم للفلفل الحلو المقطع مكعبات للسلطات والصلصات، أو شرائح كبيرة كبديل للرقائق عند تناول الحمص أو التغميسات مع الأخذ في الاعتبار أنه سيفقد بعضًا من فوائده المرطبة أثناء طهيه في الفرن.

فوائد تناول الفلفل الألوان
العطش تمنع العطش خضروات تمنع العطش سحور رمضان رمضان الصيام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

مكان الواقعة

إحالة أوراق المتهم بنـ.ـحر طـ.ـفل داخل سوبر ماركت المهندسين لمفتي الجمهورية

شوبير

شوبير يحسم الجدل بشأن ركلة جزاء الزمالك أمام سيراميكا

حالة الطقس

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الجمعة وحتى الثلاثاء 24 فبراير

فتحي سند

فتحي سند ينتقد بيان الزمالك: أين الإجراءات؟

دعاء الليلة الأولى من رمضان

دعاء الليلة الأولى من رمضان.. 3 أدعية قالها النبي لا تغفل عنها

خوسيه ريبيرو

تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا

المحامية المحني عليها

حكم تمكين يتحول إلى مأساة| أسر المتهمين تكشف مفاجآت جديدة في سقوط محامية من شرفة منزل بالدقهلية

ترشيحاتنا

وكيل الأزهر الشريف

احتفال الجامع الأزهر.. الضويني: رمضان فرصة لتجديد الروح والارتقاء بالقلوب نحو الصلاح

حملة وعي

الأزهر يطلق حملة وعي بالفيديوهات القصيرة للرد على شبهات إنكار السنة النبوية

دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر

دار الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر بـ35 جنيها عن الفرد الواحد

بالصور

عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان

عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان..
عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان..
عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان..

3 أنواع خضار تمنع العطش في سحور رمضان

العطش
العطش
العطش

حبة من التفاح على السحور تقضى على الشعور بالجوع

حبة من التفاح على السحورتقضى على الشعور بالجوع
حبة من التفاح على السحورتقضى على الشعور بالجوع
حبة من التفاح على السحورتقضى على الشعور بالجوع

محافظ الشرقية يتابع رفع الإشغالات وانتظام الباعة بأماكنهم في الزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

إفراج حقيقي

إفراج حقيقي .. عمرو سعد يطلق مبادرة إنسانية مع مسلسله الجديد لدعم الغارمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد