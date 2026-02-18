3 أنواع خضار تمنع العطش في سحور رمضان

يبحث عدد كبير من الأشخاص عن الأطعمة التي تمنع العطش خلال ساعات الصيام في شهر رمضان.

ووفقا لما جاء في موقع إفري داي هيلث نكشف لكم 3 أنواع خضار تمنع العطش في رمضان.

الخس والخضروات الورقية

تحتوي جميع أنواع الخس وغيرها من الخضروات الورقية مثل الكرنب والسبانخ على نسبة عالية من الماء، لكن خس آيسبرغ يُعتبر الأكثر ترطيبًا.

إذ تبلغ نسبة الماء فيه 95% من وزنه، وفقًا لعيادة كليفلاند وأفضل طريقة للاستمتاع به هي تقطيعه وإضافته إلى السلطة، ولكن يمكنك أيضًا استخدامه كبديل للخبز في وجبتك مع كمية وفيرة من البروتين.

الطماطم

بغض النظر عن طريقة تناولها، تُعد أيضاً مرطبة للجسم

وفقًا لمركز يو تي ساوث وسترن الطبي، تحتوي الطماطم على نسبة ماء تصل إلى 94% ، تُعدّ الطماطم مصدرًا غنيًا بالبوتاسيوم، إذ تحتوي حبة طماطم متوسطة الحجم على 292 ملج، بحسب المعاهد الوطنية للصحة.

ولحسن الحظ، فهي متعددة الاستخدامات ولذيذة في آنٍ واحد و عند تناولها في سحور رمضان يفضل أن تكون طازجة لكى تمنع العطش.

الفلفل الحلو

الفلفل الحلو من الأطعمة المرطبة قليلة والكربوهيدرات ويُشكل الماء حوالي 92% من الفلفل الحلو.

استخدم للفلفل الحلو المقطع مكعبات للسلطات والصلصات، أو شرائح كبيرة كبديل للرقائق عند تناول الحمص أو التغميسات مع الأخذ في الاعتبار أنه سيفقد بعضًا من فوائده المرطبة أثناء طهيه في الفرن.