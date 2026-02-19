علاقتنا ازدادت قوة.. لقاء الخميسي تكشف كيف تعاملت مع أزمة زواج عبد المنصف؟

أكدت الفنانة لقاء الخميسي، أن الزمن لم يُضعف العلاقة بيني وبين زوجي، بل زادها رسوخا، مشيرة إلى أن التجارب التي مرا بها صنعت حالة من الوعي والتفاهم المتبادل.

وقالت لقاء الخميسي، خلال لقاء لها لبرنامج “أسرار”، عبر فضائية “النهار”، أنها لم تمنح أي شائعة فرصة للتأثير عليها، خاصة ما تردد بشأن زواج زوجها، مؤكدة أنها كانت على يقين تام بعدم صحة تلك الأقاويل.

وتابعت الفنانة لقاء الخميسي، أنها شعرت خلالها بلطف الله ودعم المحيطين بها، ولم تنجرف خلف الأحاديث التي طالت حياتها الشخصية، مؤكدة أن عام 2025 كان عامًا مليئًا بالتحديات والاختبارات.