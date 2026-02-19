قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسرحية كوميدية.. نجم الزمالك يعلق على خسارة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا
أمريكا تتوقع من إيران تقديم مقترح مكتوب لحل الأزمة
سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات
5 مفاتيح لصحة الجهاز الهضمي في رمضان
الولايات المتحدة تسحب 1000 جندي متبقٍ من سوريا
35 جنيها قيمة زكاة الفطر .. لماذا حددت دار الإفتاء مبلغا بسيطا؟ اعرف التفاصيل
بطريقة سهلة وبسيطة.. اعرف كيف قدرت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر
إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"
علاقتنا ازدادت قوة.. لقاء الخميسي تكشف كيف تعاملت مع أزمة زواج عبد المنصف؟
هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان
أذان المغرب أول يوم رمضان.. ردّد دعاء الإفطار من سنة النبي
موعد مباراة الأهلي والجونة .. والقناة الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

علاقتنا ازدادت قوة.. لقاء الخميسي تكشف كيف تعاملت مع أزمة زواج عبد المنصف؟

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
محمود محسن

أكدت الفنانة لقاء الخميسي، أن الزمن لم يُضعف العلاقة بيني وبين زوجي، بل زادها رسوخا، مشيرة إلى أن التجارب التي مرا بها صنعت حالة من الوعي والتفاهم المتبادل.

وقالت لقاء الخميسي، خلال لقاء  لها لبرنامج “أسرار”، عبر فضائية “النهار”، أنها لم تمنح أي شائعة فرصة للتأثير عليها، خاصة ما تردد بشأن زواج زوجها، مؤكدة أنها كانت على يقين تام بعدم صحة تلك الأقاويل.

وتابعت الفنانة لقاء الخميسي، أنها شعرت خلالها بلطف الله ودعم المحيطين بها، ولم تنجرف خلف الأحاديث التي طالت حياتها الشخصية، مؤكدة أن عام 2025 كان عامًا مليئًا بالتحديات والاختبارات. 

لقاء الخميسي التجارب التفاهم شائعة الأحاديث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

حالة الطقس

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الجمعة وحتى الثلاثاء 24 فبراير

المحامية المحني عليها

حكم تمكين يتحول إلى مأساة| أسر المتهمين تكشف مفاجآت جديدة في سقوط محامية من شرفة منزل بالدقهلية

دعاء الليلة الأولى من رمضان

دعاء الليلة الأولى من رمضان.. 3 أدعية قالها النبي لا تغفل عنها

ظهور بنتايج مع رامز جلال

رد فعل غير متوقع من عمرو الدردير بعد ظهور بنتايج مع رامز جلال

خوسيه ريبيرو

تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

شيرين عبد الوهاب ومحاميها ياسر قنطوش

370 ألف دولار تعويض للفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب قناتها على يوتيوب

ترشيحاتنا

نور ايهاب

نور إيهاب تسعى وراء شغفها بالتصوير في مسلسل اتنين غيرنا

هدى المفتي

مسلسل سوا سوا الحلقة 2 .. خالد كمال يخطف هدى المفتي

روجينا

روجينا تتوهج في حد أقصى .. وصباح تخطف الأنظار .. وإشادات بأسلوب المخرجة مايا زكى

بالصور

عودة ‏AMG‏ ريد بيج الكلاسيكية في إصدار عصري اختباري بتصميم مثير

مرسيدس-بنز 300 SEL 6.3
مرسيدس-بنز 300 SEL 6.3
مرسيدس-بنز 300 SEL 6.3

الكشف لأول مرة على سكودا بياك الكهربائية 2026 ‏

سكودا بياك الكهربائية
سكودا بياك الكهربائية
سكودا بياك الكهربائية

5 مفاتيح لصحة الجهاز الهضمي في رمضان

5 مفاتيح لصحة الجهاز الهضمي في رمضان
5 مفاتيح لصحة الجهاز الهضمي في رمضان
5 مفاتيح لصحة الجهاز الهضمي في رمضان

عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان

عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان..
عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان..
عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان..

فيديو

إفراج حقيقي

إفراج حقيقي .. عمرو سعد يطلق مبادرة إنسانية مع مسلسله الجديد لدعم الغارمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد