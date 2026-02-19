قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم العالي تعلن عن منح لجمع المادة العلمية للماجستير من الحكومة السلوفاكية
أول جرائم رمضان.. جهود مكثفة لكشف تفاصيل مقتل شخص في بورسعيد
سي بي إس: الجيش الأمريكي سيكون على جاهزا للهجوم على إيران السبت
حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة
مسلسل المداح أسطورة النهاية الحلقة 3.. حمادة هلال يستعيد قواه ويتصدى للجن
بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي
مسرحية كوميدية.. نجم الزمالك يعلق على خسارة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا
أمريكا تتوقع من إيران تقديم مقترح مكتوب لحل الأزمة
سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات
5 مفاتيح لصحة الجهاز الهضمي في رمضان
الولايات المتحدة تسحب 1000 جندي متبقٍ من سوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مارسيليا يُعين حبيب باي مدربًا جديدًا لمواجهة التحديات في الدوري الفرنسي

مارسيليا
مارسيليا
حمزة شعيب

أعلن نادي مارسيليا الفرنسي عن تعيين حبيب باي مديرًا فنيًا جديدًا للفريق الأول، خلفًا للمدرب الإيطالي روبيرتو دي زيربي الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

وقال بيان النادي: "يسر نادي أولمبيك مارسيليا أن يعلن عن تعيين حبيب باي مدربًا جديدًا للفريق المحترف. لقد بنى مسيرة فريدة في كرة القدم الفرنسية، أولًا كلاعب ملتزم ومحترف، ثم كمدرب طموح ومفكر".

وأضاف البيان أن حبيب باي بدأ مسيرته الاحترافية في أواخر التسعينيات مع نادي ستراسبورج كظهير أيمن موثوق، قبل أن ينتقل إلى مارسيليا عام 2003، حيث أصبح مثالًا للروح القتالية والانضباط الدفاعي، وتدرج حتى ارتدى شارة قيادة الفريق، مؤكدًا أهميته الكبيرة داخل النادي.

ويأتي تعيينه في ظل موقف مارسيليا الحالي في الدوري الفرنسي، حيث يحتل الفريق المركز الرابع برصيد 40 نقطة، متأخرًا بفارق 12 نقطة عن المتصدر لانس الذي يملك 52 نقطة، مما يضع باي أمام مهمة صعبة لاستعادة الفريق إلى المنافسة على القمة.

مارسيليا حبيب باي الدوري الفرنسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الجمعة وحتى الثلاثاء 24 فبراير

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

المحامية المحني عليها

حكم تمكين يتحول إلى مأساة| أسر المتهمين تكشف مفاجآت جديدة في سقوط محامية من شرفة منزل بالدقهلية

دعاء الليلة الأولى من رمضان

دعاء الليلة الأولى من رمضان.. 3 أدعية قالها النبي لا تغفل عنها

ظهور بنتايج مع رامز جلال

رد فعل غير متوقع من عمرو الدردير بعد ظهور بنتايج مع رامز جلال

وفاة الفنان عادل هلال

وفاة عادل هلال بعد مسيرة فنية حافلة .. رحل في صمت

خوسيه ريبيرو

تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا

اسعار السجائر اليوم

بعد آخر زيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 18 فبراير

ترشيحاتنا

حملة وعي

أول فيديو لحملة وعي بعنوان هل الإمام الشافعي أول من قال إن السنة النبوية وحي؟

وكيل الأزهر الشريف

احتفال الجامع الأزهر.. الضويني: رمضان فرصة لتجديد الروح والارتقاء بالقلوب نحو الصلاح

حملة وعي

الأزهر يطلق حملة وعي بالفيديوهات القصيرة للرد على شبهات إنكار السنة النبوية

بالصور

أهمها الموز والخيار.. أطعمة تناولها فى السحور لصيام صحي

أهمها الموز والخيار.. اطعمه تناولها فى السحور لصيام صحى
أهمها الموز والخيار.. اطعمه تناولها فى السحور لصيام صحى
أهمها الموز والخيار.. اطعمه تناولها فى السحور لصيام صحى

6 وصفات دجاج لذيذة وسهلة لكل يوم فى رمضان

6 وصفات دجاج لذيذة وسهلة لكل يوم فى رمضان
6 وصفات دجاج لذيذة وسهلة لكل يوم فى رمضان
6 وصفات دجاج لذيذة وسهلة لكل يوم فى رمضان

عودة ‏AMG‏ ريد بيج الكلاسيكية في إصدار عصري اختباري بتصميم مثير

مرسيدس-بنز 300 SEL 6.3
مرسيدس-بنز 300 SEL 6.3
مرسيدس-بنز 300 SEL 6.3

الكشف لأول مرة على سكودا بياك الكهربائية 2026 ‏

سكودا بياك الكهربائية
سكودا بياك الكهربائية
سكودا بياك الكهربائية

فيديو

إفراج حقيقي

إفراج حقيقي .. عمرو سعد يطلق مبادرة إنسانية مع مسلسله الجديد لدعم الغارمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد