مارسيليا يُعين حبيب باي مدربًا جديدًا لمواجهة التحديات في الدوري الفرنسي

أعلن نادي مارسيليا الفرنسي عن تعيين حبيب باي مديرًا فنيًا جديدًا للفريق الأول، خلفًا للمدرب الإيطالي روبيرتو دي زيربي الذي تمت إقالته بسبب سوء النتائج.

وقال بيان النادي: "يسر نادي أولمبيك مارسيليا أن يعلن عن تعيين حبيب باي مدربًا جديدًا للفريق المحترف. لقد بنى مسيرة فريدة في كرة القدم الفرنسية، أولًا كلاعب ملتزم ومحترف، ثم كمدرب طموح ومفكر".

وأضاف البيان أن حبيب باي بدأ مسيرته الاحترافية في أواخر التسعينيات مع نادي ستراسبورج كظهير أيمن موثوق، قبل أن ينتقل إلى مارسيليا عام 2003، حيث أصبح مثالًا للروح القتالية والانضباط الدفاعي، وتدرج حتى ارتدى شارة قيادة الفريق، مؤكدًا أهميته الكبيرة داخل النادي.

ويأتي تعيينه في ظل موقف مارسيليا الحالي في الدوري الفرنسي، حيث يحتل الفريق المركز الرابع برصيد 40 نقطة، متأخرًا بفارق 12 نقطة عن المتصدر لانس الذي يملك 52 نقطة، مما يضع باي أمام مهمة صعبة لاستعادة الفريق إلى المنافسة على القمة.