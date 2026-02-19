جدول مباريات سيراميكا كليوباترا في رمضان 2026

يستعد فريق سيراميكا كليوباترا لخوض سلسلة من المباريات المهمة خلال شهر رمضان المبارك 2026، حيث يشارك في منافسات الدوري المصري الممتاز، بالإضافة إلى بطولة كأس مصر، مما يجعل الفترة القادمة حاسمة للفريق لتحقيق نتائج إيجابية تثبت حضوره في البطولات المحلية.





1. الجولة الأولى: مواجهة بيراميدز إف سي



التاريخ: الجمعة 20 فبراير 2026 (2 رمضان)

المنافس: بيراميدز إف سي

التوقيت: الساعة 9:30 مساءً

المسابقة: الدوري المصري الممتاز

يبدأ الفريق مشواره في رمضان بمواجهة قوية أمام بيراميدز، وهي مباراة من العيار الثقيل، حيث يسعى الفريق لتحقيق الانتصار لتعزيز ترتيبه في الدوري والاقتراب من المراكز المتقدمة.

2. الجولة الثانية: مواجهة الإسماعيلي

التاريخ: الثلاثاء 24 فبراير 2026 (6 رمضان)

المنافس: الإسماعيلي

التوقيت: الساعة 9:30 مساءً

المسابقة: الدوري المصري الممتاز

تعد هذه المباراة فرصة لسيراميكا لاستغلال عامل الأرض وتحقيق ثلاث نقاط مهمة بعد مواجهة بيراميدز، لتعزيز الثقة بين اللاعبين والجماهير.

3. الجولة الثالثة: مواجهة وادي دجلة

التاريخ: السبت 28 فبراير 2026 (10 رمضان)

المنافس: وادي دجلة

التوقيت: الساعة 9:30 مساءً

المسابقة: الدوري المصري الممتاز

سيحاول الفريق تقديم أداء قوي ومتماسك ضد وادي دجلة، خصوصاً بعد المباريات السابقة، لتثبيت موقعه في جدول الترتيب والبقاء ضمن المنافسة على المراكز الأولى.



4. الجولة الرابعة: مواجهة البنك الأهلي المصري

التاريخ: الخميس 5 مارس 2026 (15 رمضان)

المنافس: البنك الأهلي المصري

التوقيت: الساعة 9:30 مساءً

المسابقة: الدوري المصري الممتاز

مباراة مهمة للفريق لاستكمال سلسلة الانتصارات في الدوري، والحفاظ على التوازن بين الأداء الهجومي والدفاعي، خصوصاً في منتصف الموسم.

5. كأس مصر: مواجهة طلائع الجيش ونصف النهائي المحتمل

التاريخ: الجمعة 13 مارس 2026 (23 رمضان)

المنافس: طلائع الجيش

التوقيت: الساعة 9:30 مساءً

المسابقة: كأس مصر

إذا نجح الفريق في التأهل، سيواجه زد في نصف النهائي يوم الأربعاء 18 مارس 2026 (28 رمضان) في مباراة ستحدد مصيره في البطولة، وهي فرصة لإظهار قدرته على المنافسة على الألقاب المحلية.

بهذا، يمتلك سيراميكا كليوباترا جدولاً مزدحماً خلال رمضان، يجمع بين مباريات الدوري والمنافسة على الكأس، ما يجعل الشهر اختباراً حقيقياً لقوة الفريق واستمراريته



