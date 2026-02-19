مسرحية كوميدية.. نجم الزمالك يعلق على خسارة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا

أكد محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق، أن الفارس الأبيض تلقى الخسارة من سيراميكا كليوباترا في مسرحية كوميدية لم تحدث في تاريخ الكرة.

الزمالك

قال محمد إبراهيم في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، اللوائح لا تبطق في مصر سوى على نادي الزمالك فقط لا غير.

وأضاف، قدم الزمالك مباراة جيدة أمام سيراميكا كليوباترا رغم الظروف التي يتعرض لها الفريق، وأضاع أكثر من فرصة تهديفية محققة، ولكن الخسارة جاءت بسبب عوامل أخرى غير فنية.

وأبدى محمد إبراهيم ارتياحه لخروج الزمالك من بطولة كأس مصر، قائلًا، لا يمكن لأي فريق يتعرض لمثل هذه الظروف المنافسة على كل البطولات.

وتابع، هدفي في الموسم الحالي هو الحصول على لقب الكونفدرالية والعودة لدوري أبطال أفريقيا على أقل تقدير حال عدم الحصول على لقب بطولة الدوري.

وشدد لاعب وسط الزمالك السابق، على أن الفارس الأبيض حاليًا يسبق بعض الأندية أنفقت مليارات على فرقها الرياضية، ولا ألوم أي لاعب على الخسارة من سيراميكا كليوباترا والخروج من كأس مصر.