مسرحية كوميدية.. نجم الزمالك يعلق على خسارة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا
أمريكا تتوقع من إيران تقديم مقترح مكتوب لحل الأزمة
سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات
5 مفاتيح لصحة الجهاز الهضمي في رمضان
الولايات المتحدة تسحب 1000 جندي متبقٍ من سوريا
35 جنيها قيمة زكاة الفطر .. لماذا حددت دار الإفتاء مبلغا بسيطا؟ اعرف التفاصيل
بطريقة سهلة وبسيطة.. اعرف كيف قدرت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر
إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"
علاقتنا ازدادت قوة.. لقاء الخميسي تكشف كيف تعاملت مع أزمة زواج عبد المنصف؟
هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان
أذان المغرب أول يوم رمضان.. ردّد دعاء الإفطار من سنة النبي
موعد مباراة الأهلي والجونة .. والقناة الناقلة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مسرحية كوميدية.. نجم الزمالك يعلق على خسارة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا

الزمالك وسيراميكا
باسنتي ناجي

أكد محمد إبراهيم لاعب الزمالك السابق، أن الفارس الأبيض تلقى الخسارة من سيراميكا كليوباترا في مسرحية كوميدية لم تحدث في تاريخ الكرة.

الزمالك

قال محمد إبراهيم في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، اللوائح لا تبطق في مصر سوى على نادي الزمالك فقط لا غير.

وأضاف، قدم الزمالك مباراة جيدة أمام سيراميكا كليوباترا رغم الظروف التي يتعرض لها الفريق، وأضاع أكثر من فرصة تهديفية محققة، ولكن الخسارة جاءت بسبب عوامل أخرى غير فنية.

وأبدى محمد إبراهيم ارتياحه لخروج الزمالك من بطولة كأس مصر، قائلًا، لا يمكن لأي فريق يتعرض لمثل هذه الظروف المنافسة على كل البطولات.

وتابع، هدفي في الموسم الحالي هو الحصول على لقب الكونفدرالية والعودة لدوري أبطال أفريقيا على أقل تقدير حال عدم الحصول على لقب بطولة الدوري.

وشدد لاعب وسط الزمالك السابق، على أن الفارس الأبيض حاليًا يسبق بعض الأندية أنفقت مليارات على فرقها الرياضية، ولا ألوم أي لاعب على الخسارة من سيراميكا كليوباترا والخروج من كأس مصر.

الزمالك مصطفي محمد الاهلي

أرشيفية

اعرف الكيلو بكام.. أسعار الفراخ البيضاء مع بداية الشهر الكريم

حالة الطقس

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الجمعة وحتى الثلاثاء 24 فبراير

المحامية المحني عليها

حكم تمكين يتحول إلى مأساة| أسر المتهمين تكشف مفاجآت جديدة في سقوط محامية من شرفة منزل بالدقهلية

دعاء الليلة الأولى من رمضان

دعاء الليلة الأولى من رمضان.. 3 أدعية قالها النبي لا تغفل عنها

ظهور بنتايج مع رامز جلال

رد فعل غير متوقع من عمرو الدردير بعد ظهور بنتايج مع رامز جلال

خوسيه ريبيرو

تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

شيرين عبد الوهاب ومحاميها ياسر قنطوش

370 ألف دولار تعويض للفنانة شيرين عبد الوهاب بسبب قناتها على يوتيوب

باير ليفركوزن

ملحق دوري الأبطال.. باير ليفركوزن يحقق فوزًا هامًا خارج ملعبه على أولمبياكوس

الاهلي

لقطات من مران الأهلي الجماعي استعدادا لمواجهة الجونة في الدوري

سيراميكا كليوباترا

جدول مباريات سيراميكا كليوباترا في رمضان 2026

بالصور

عودة ‏AMG‏ ريد بيج الكلاسيكية في إصدار عصري اختباري بتصميم مثير

مرسيدس-بنز 300 SEL 6.3

الكشف لأول مرة على سكودا بياك الكهربائية 2026 ‏

سكودا بياك الكهربائية

5 مفاتيح لصحة الجهاز الهضمي في رمضان

5 مفاتيح لصحة الجهاز الهضمي في رمضان

عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان

عصير البنجر وفوائده الصحية في رمضان..

إفراج حقيقي

إفراج حقيقي .. عمرو سعد يطلق مبادرة إنسانية مع مسلسله الجديد لدعم الغارمين

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

