أليماني: لا سقف لطموح أتلتيكو في دوري الأبطال.. وسنقيّم الانتقالات بنهاية الموسم

تحدث ماتيو أليماني، المدير الرياضي لنادي أتلتيكو مدريد، عن أوضاع الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام كلوب بروج في ذهاب ملحق دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

ويخوض أتلتيكو اللقاء تحت قيادة مدربه الأرجنتيني دييجو سيميوني، في مواجهة يسعى خلالها الفريق لتقديم أداء قوي رغم تراجع النتائج مؤخرًا في الدوري المحلي.

وعلّق اليماني على النتائج غير المرضية في الدوري، مؤكدًا أن دوري أبطال أوروبا يحمل طبيعة مختلفة، مشيرًا إلى أن الفريق يتعامل مع كل بطولة بظروفها الخاصة، ولا يرى سببًا محددًا للتعثر المحلي.

وأوضح أن المنافسات القارية تتطلب أعلى درجات التركيز، لأن أي خطأ قد يُكلف الفريق الخروج المبكر، مشددًا على أن أتلتيكو غالبًا ما يُظهر أفضل مستوياته في مثل هذه المواعيد الحاسمة.

وأكد المدير الرياضي أن الفريق يسعى دائمًا لتحقيق الانتصارات في جميع البطولات، معترفًا بأن البقاء في صدارة الدوري يحتاج إلى مجهود مضاعف. وأضاف أن الطموح في دوري الأبطال يجب ألا يكون له سقف، داعيًا إلى التفكير بإيجابية ومواصلة القتال حتى النهاية.

وفيما يتعلق بسوق الانتقالات، أشار أليماني إلى أن إدارة النادي ستُجري تقييمًا شاملًا في نهاية الموسم لتحديد احتياجات الفريق، متوقعًا رحيل أربعة لاعبين والتعاقد مع ثلاثة عناصر جديدة.

وعند سؤاله عن اسم الحارس إيدرسون، أوضح أنه مجرد اسم مطروح ضمن قائمة من اللاعبين المميزين الذين يحظون باهتمام النادي، دون حسم أي خطوة في الوقت الحالي.