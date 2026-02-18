تيشيرت الراحل محمد صبري يظهر في مسلسل «سوا سوا» .. شاهد

كشف الإعلامي خالد الغندور عن ظهور قميص اللاعب الراحل محمد صبري، نجم الزمالك السابق، في إحدى المسلسلات الرمضانية لهذا العالم 2026.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ظهور الممثل الزمالكاوي حسني شتا بتيشيرت الزمالك في مسلسل سوا سوا بطولة أحمد مالك الزمالكاوي أيضًا

الظهور كان تكريم للغالي محمد_صبري نجم الزمالك الراحل

شكراً لكل اللي فكر وشارك في الفكرة دي والله يرحمك يا صبري ".



الزمالك وسيراميكا

وحقق سيراميكا كليوباترا الفوز على نظيره الزمالك 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس الثلاثاء ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره فريق حرس الحدود، يوم الجمعة، الموافق 20 من شهر فبراير الجاري، وذلك في إطار مباريات الجولة المقبلة من مسابقة الدوري.