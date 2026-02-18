تراجع عن الاتفاق.. تفاصيل شكوي ريبيرو ضد الأهلي فى الفيفا

كشفت تقارير صحفية عن استعداد خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق للنادي الأهلي تقديم شكوى ضد المارد الأحمر في الفيفا.

ويقدم ريبيرو الشكوى ضد النادى الأهلي في الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا للحصول على قيمة عقده بالكامل مع الأهلي بعد رحيله.

وتقاضى الإسباني خوسيه ريبيرو الشرط الجزائي في عقده بقيمة راتب 3 أشهر بمبلغ 258 ألف دولار قبل أن يتراجع عن قراره.

ولجأ المدرب الإسباني إلي محام خاص وقرر التراجع عن الإتفاق مع النادي الأهلي وطالب بالحصول على قيمة عقده بالكامل.

وطالب الإسباني بتعويض عن فسخ النادي الأهلي العقد من جانبه لفقدانه فرصة تدريب أي فريق آخر بعد إقالته عقب مرور 3 أشهر فقط من توليه المهمة.

ريبيرو يدرب فريق أيك السويدي

وفي وقت سابق أعلن نادي أيك السويدي، الجمعة الماضية 16 يناير ، تعاقده بشكل رسمي مع الإسباني خوسيه ريبيرو، لتولي تدريب الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

ووقّع المدرب الإسباني البالغ من العمر 48 عاما، عقدا مع نادي أيك السويدي حتى يوليو 2028.

وقال ريبيرو في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي: “أنا فخور وسعيد للغاية بانضمامي إلى نادٍ يعشق كرة القدم بكل جوارحه”.

وتابع: “نادي أيك نادٍ يتمتع بهوية راسخة، وطموحات عالية، وشغف كبير بالفريق”.

واختتم: “أتطلع الآن بشوق لبدء العمل، وبناء علاقات متينة، والتعاون الوثيق مع اللاعبين وزملائي لتطوير الفريق يوميًا، والارتقاء به إلى مستوى أعلى، فرديًا وجماعيًا”.