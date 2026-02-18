أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء.. فيديو

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الأربعاء، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، وحالة الطقس اليوم.

يبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهده المعدن خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026.

سعر الذهب اليوم



ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5640 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6580 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7520 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 52560 جنيها.



أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الأربعاء 18 فبراير 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 47.07 جنيه

سعر الشراء: 46.97 جنيه

اليورو

سعر البيع: 55.68 جنيه

سعر الشراء: 55.56 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 63.81 جنيه

سعر الشراء: 63.66 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 12.55 جنيه

سعر الشراء: 12.52 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 12.82 جنيه

سعر الشراء: 12.79 جنيه



وكشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الأربعاء 18 فبراير 2026 وحتى الأحد 22 فبراير 2026، والتي تتزامن مع أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا، مؤكدة أن البلاد ستشهد انخفاضًا جديدًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس

وأوضحت غانم خلال صباح الخير يا مصر أن درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة تتراوح ما بين 19 إلى 20 درجة مئوية على السواحل الشمالية، ومن 21 إلى 22 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما تسجل محافظات جنوب البلاد ما بين 22 إلى 28 درجة مئوية.

وأضافت أن الطقس سيكون شديد البرودة في الصباح الباكر على معظم المناطق، ومائلًا للدفء إلى دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلًا.

وأشارت عضو المركز الإعلامي إلى توقع نشاط للرياح على أغلب الأنحاء خلال الفترة من الأربعاء 18 فبراير وحتى الأحد 22 فبراير، وذلك على فترات متقطعة.

وفيما يتعلق بطقس اليوم، لفتت إلى أن البلاد تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 5 إلى 6 درجات، ليسود طقس بارد في الصباح الباكر، دافئ نهارًا على أغلب المناطق، حار على جنوب الصعيد، وبارد ليلًا.