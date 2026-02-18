قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

تشهد أسواق البيض حالة من التراجع الملحوظ في الأسعار خلال الأيام الحالية، وسط توقعات باستمرار الانخفاض خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بدخول إنتاج دورات جديدة وزيادة حجم المعروض، ما يخفف الأعباء عن كاهل المستهلكين.

أسعار البيض

وبحسب مؤشرات السوق، تراوح سعر كرتونة البيض حاليًا بين 125 و135 جنيهًا، مع توقعات بانخفاضات إضافية خلال الأيام المقبلة. وسجلت كرتونة البيض الأحمر نحو 110 جنيهات جملة، لتصل إلى المستهلك بسعر يقارب 130 جنيهًا، بعدما كانت تُباع بنحو 160 جنيهًا والبيض الأحمر يتراوح سعره بالأسواق من 125 ل 130 جنيها.

كما تطرح وزارة الزراعة من خلال معارضها كرتونة البيض ب105 جنيها.

كما استقر سعر كرتونة البيض الأبيض إلى 110جنيهات جملة، وتباع للمستهلك بحوالي 125 جنيهًا، فيما سجلت كرتونة البيض البلدي 135 جنيهًا جملة ونحو 145 جنيهًا للمستهلك.

وفي سياق متصل، قال عبد العزيز السيد، في تصريحات تليفزيونية، إن سعر كيلو الدواجن داخل المزرعة كان نحو 57 جنيهًا، وهو ما يسبب خسائر للمنتجين، لذا كان من الضروري تعويض تلك الخسائر وارتفعت أسعار الدواجن مشددًا على ضرورة الحفاظ على المربين خلال المرحلة الحالية لضمان استمرار منظومة الإنتاج واستقرار الأسعار.

وأكد أهمية توافر السعر العادل للدواجن، مقترحًا أن تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بسحب كميات من الدواجن من الأسواق وتخزينها عند رخصها ، لضخها مرة أخرى حال حدوث ارتفاعات مع دخول شهر رمضان.

من جانبه، أوضح الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن ثبات أسعار البيض خلال الأيام الماضية يرجع بالأساس إلى ظهور إنتاج الدورات الجديدة وزيادة المعروض، مشيرًا إلى أن سعر الكرتونة تراجع من 160–165 جنيهًا إلى ما بين 130و125 جنيهًا حاليًا.

وتوقع «الزيني»، في تصريحات لـصدى البلد، أن تشهد أسعار البيض انخفاضًا جديدًا مع دخول كميات كبيرة من الإنتاج الجديد إلى الأسواق.

وطالب بضرورة دعم مربي الدواجن ومنتجي البيض للحفاظ على هذه الصناعة التي حققت الاكتفاء الذاتي، فضلًا عن التوسع في التصدير وفتح أسواق جديدة.

وأشار إلى أن البيض سلعة غير قابلة للتخزين، وتخضع بشكل مباشر لآلية العرض والطلب، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات يزيد التكلفة، لكن يظل هناك فارق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع.

الحلول المقترحة

وكشف أن من بين الحلول المقترحة لمواجهة تذبذب الأسعار: التوسع في تصدير الدواجن، ومنع الاستيراد في ظل الاكتفاء الذاتي، إلى جانب التفعيل الجزئي لمنع تداول الدواجن الحية وضخ الدواجن المبردة خلال فترات الذروة مثل شهر رمضان..