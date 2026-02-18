قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد قليل.. محاكمة إعلامي لاتهامه بسب الفنانة بدرية طلبة
بعد مقـ.ـتل محامية الدقهلية.. محام ينجو من حرق مكتبه بالجيزة
هل مريض الضغط ممنوع من الصيام.. حسام موافي يوضح
ترامب يكشف عن أولى الاستثمارات اليابانية في مشاريع الطاقة والمعادن الأساسية
عباس شومان: المتطاول على والدي رسولنا الكريم لا صلة له بالأزهر
علي جمعة: هلمّوا لاغتنام رمضان.. شهر تُفتح فيه أبواب الجنة وتُصفّد الشياطين
فرق الهلال الأحمر تنتشر على معبر رفح للدفع بقافلة «زاد العزة» 141
وزير الري: تعامل فوري مع أي تعديات على مجرى نهر النيل
بعد ارتفاعه أمس.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك
زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب قبالة جزر "أمامي - أوشيما" اليابانية
كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان
تراشق بالزجاجات الفارغة.. التحقيق مع سيدة وابنتها تعديا على جارتهما بإمبابة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قبل رمضان| هبوط غير متوقع في أسعار البيض.. وخبراء يكشفون السبب

كرتونة البيض
كرتونة البيض
شيماء مجدي

تشهد أسواق البيض حالة من التراجع الملحوظ في الأسعار خلال الأيام الحالية، وسط توقعات باستمرار الانخفاض خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بدخول إنتاج دورات جديدة وزيادة حجم المعروض، ما يخفف الأعباء عن كاهل المستهلكين.

أسعار البيض 

وبحسب مؤشرات السوق، تراوح سعر كرتونة البيض حاليًا بين 125 و135 جنيهًا، مع توقعات بانخفاضات إضافية خلال الأيام المقبلة. وسجلت كرتونة البيض الأحمر نحو 110 جنيهات جملة، لتصل إلى المستهلك بسعر يقارب 130 جنيهًا، بعدما كانت تُباع بنحو 160 جنيهًا والبيض الأحمر يتراوح سعره بالأسواق من 125 ل 130 جنيها. 

كما تطرح وزارة الزراعة من خلال معارضها كرتونة البيض ب105 جنيها. 

كما استقر سعر كرتونة البيض الأبيض إلى 110جنيهات جملة، وتباع للمستهلك بحوالي 125 جنيهًا، فيما سجلت كرتونة البيض البلدي 135 جنيهًا جملة ونحو 145 جنيهًا للمستهلك.

وفي سياق متصل، قال عبد العزيز السيد، في تصريحات تليفزيونية، إن سعر كيلو الدواجن داخل المزرعة كان نحو 57 جنيهًا، وهو ما يسبب خسائر للمنتجين، لذا كان من الضروري تعويض تلك الخسائر وارتفعت أسعار الدواجن  مشددًا على ضرورة الحفاظ على المربين خلال المرحلة الحالية لضمان استمرار منظومة الإنتاج واستقرار الأسعار.

وأكد أهمية توافر السعر العادل للدواجن، مقترحًا أن تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بسحب كميات من الدواجن من الأسواق وتخزينها عند رخصها ، لضخها مرة أخرى حال حدوث ارتفاعات مع دخول شهر رمضان.

من جانبه، أوضح الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن ثبات أسعار البيض خلال الأيام الماضية يرجع بالأساس إلى ظهور إنتاج الدورات الجديدة وزيادة المعروض، مشيرًا إلى أن سعر الكرتونة تراجع من 160–165 جنيهًا إلى ما بين 130و125 جنيهًا حاليًا.

وتوقع «الزيني»، في تصريحات لـصدى البلد، أن تشهد أسعار البيض انخفاضًا جديدًا  مع دخول كميات كبيرة من الإنتاج الجديد إلى الأسواق.

وطالب بضرورة دعم مربي الدواجن ومنتجي البيض للحفاظ على هذه الصناعة التي حققت الاكتفاء الذاتي، فضلًا عن التوسع في التصدير وفتح أسواق جديدة.

وأشار إلى أن البيض سلعة غير قابلة للتخزين، وتخضع بشكل مباشر لآلية العرض والطلب، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار المحروقات يزيد التكلفة، لكن يظل هناك فارق بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع.

الحلول المقترحة

وكشف أن من بين الحلول المقترحة لمواجهة تذبذب الأسعار: التوسع في تصدير الدواجن، ومنع الاستيراد في ظل الاكتفاء الذاتي، إلى جانب التفعيل الجزئي لمنع تداول الدواجن الحية وضخ الدواجن المبردة خلال فترات الذروة مثل شهر رمضان..

البيض أسواق البيض أسعار البيض الدواجز سعر كرتونة البيض كرتونة البيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه

التمر فى رمضان

الممنوعون من التمر فى رمضان .. 7 أشخاص يتعرضون لمضاعفات خطيرة

الدواجن

أسعار الدواجن ترتفع قبل رمضان .. والزراعة تكشف مفاجأة عن موعد الانخفاض | خاص

موعد أول أيام عيد الفطر

رمضان 30 يومًا.. ننشر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك

هل الخميس إجازة بمناسبة اول ايام رمضان؟

هل الخميس إجازة بمناسبة أول أيام رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم 18-2-2026

خالد الغندور

الخسارة قبل الصفارة.. «الغندور» يُعلّق على هزيمة الزمالك

حالة الطقس في مصر

عودة الأجواء شديدة البرودة .. طقس أول أسبوع في شهر رمضان

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

في رمضان.. القنصلية الروسية بالغردقة تطالب مواطنيها بتجنب الشرب والتدخين في الأماكن العامة

جانب من الاجتماع

رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك في اجتماع تحالف الدلتا للصناعات الغذائية.. صور

ارشيفيه

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالدقهلية

بالصور

احترسي من مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي
أحترس مشروبات ترفع ضغطك وأنتِ صائمة دون أن تنتبهي

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري
عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري
عادة صباحية تدمر هرموناتك في رمضان دون أن تشعري

لسحور أول يوم رمضان .. طريقة عمل الفول بالدقة في المنزل

طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة
طريقة عمل الفول بالدقة

نصائح لمرضى السكري في أول يوم رمضان .. إرشادات طبية لصيام آمن

خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان
خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان
خطوات مهمة على مرضى السكري إتخاذها في اليوم الأول من رمضان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد