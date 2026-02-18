علي جمعة: هلمّوا لاغتنام رمضان.. شهر تُفتح فيه أبواب الجنة وتُصفّد الشياطين

قال الدكتور علي جمعة ، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، يوشكُ أن يطرقَ أبوابَنا ضيفٌ كريم؛ ضيفٌ جاء ليُكرِمَنا على خلافِ المعتاد؛ فإن الضيفَ ينتظرُ أن يُكرِمَه أهلُ الدار، أمَّا هذا الضيفُ فلا ينتظرُ منَّا كرمًا، ولكن يجعله الله سببًا للإكرامِ والغفرانِ والعتقِ من النيران.

واضاف جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن هذا الضيفُ هو شهرُ رمضانَ الفضيل، شهرُ رمضانَ المبارك؛ فهلمُّوا، عبادَ الله، لاغتنامِ هذا الموسمِ الرابح، والتعرُّضِ لتلك النفحاتِ الإلهيةِ الطيبة؛ فرمضانُ هو الشهرُ الذي يُهيِّئ اللهُ فيه أجواءَ العبادة.

وقد صحَّ عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا كان أولُ ليلةٍ من شهرِ رمضان صُفِّدت الشياطينُ ومَرَدةُ الجن، وغُلِّقت أبوابُ النار فلم يُفتحْ منها باب، وفُتحت أبوابُ الجنة فلم يُغلقْ منها باب، وينادي منادٍ: يا باغيَ الخيرِ أقبل، ويا باغيَ الشرِّ أقصر، ولله عتقاءُ من النار، وذلك كلَّ ليلة» [رواه الترمذي].

وقد كان سلفُنا الصالحُ ينشغلُ برمضانَ طوالَ السنة؛ ومن ذلك ما ورد عن مُعلَّى بن الفضل أنه قال: «كانوا يدعونَ اللهَ ستةَ أشهرٍ أن يُبلِّغهم رمضان، ثم يدعونَ ستةَ أشهرٍ أن يتقبَّلَ منهم».

وقال يحيى بن أبي كثير: «كان من دعائهم: اللهم سلِّمني إلى رمضان، وسلِّم لي رمضان، وتسَلَّمه مني متقبَّلًا».