هل مريض الضغط ممنوع من الصيام.. حسام موافي يوضح
ترامب يكشف عن أولى الاستثمارات اليابانية في مشاريع الطاقة والمعادن الأساسية
عباس شومان: المتطاول على والدي رسولنا الكريم لا صلة له بالأزهر
علي جمعة: هلمّوا لاغتنام رمضان.. شهر تُفتح فيه أبواب الجنة وتُصفّد الشياطين
فرق الهلال الأحمر تنتشر على معبر رفح للدفع بقافلة «زاد العزة» 141
وزير الري: تعامل فوري مع أي تعديات على مجرى نهر النيل
بعد ارتفاعه أمس.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم في البنوك
زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب قبالة جزر "أمامي - أوشيما" اليابانية
كل ما تحتاج معرفته لصرف منحة الـ400 جنيه على بطاقات التموين قبل رمضان
تراشق بالزجاجات الفارغة.. التحقيق مع سيدة وابنتها تعديا على جارتهما بإمبابة
الرئيس السيسي يتبادل التهنئة مع ملوك ورؤساء الدول العربية بمناسبة شهر رمضان
مع اقتراب شهر رمضان .. تعرّف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

علي جمعة: هلمّوا لاغتنام رمضان.. شهر تُفتح فيه أبواب الجنة وتُصفّد الشياطين

علي جمعة
علي جمعة
إيمان طلعت

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، يوشكُ أن يطرقَ أبوابَنا ضيفٌ كريم؛ ضيفٌ جاء ليُكرِمَنا على خلافِ المعتاد؛ فإن الضيفَ ينتظرُ أن يُكرِمَه أهلُ الدار، أمَّا هذا الضيفُ فلا ينتظرُ منَّا كرمًا، ولكن يجعله الله سببًا للإكرامِ والغفرانِ والعتقِ من النيران.

واضاف جمعة، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن هذا الضيفُ هو شهرُ رمضانَ الفضيل، شهرُ رمضانَ المبارك؛ فهلمُّوا، عبادَ الله، لاغتنامِ هذا الموسمِ الرابح، والتعرُّضِ لتلك النفحاتِ الإلهيةِ الطيبة؛ فرمضانُ هو الشهرُ الذي يُهيِّئ اللهُ فيه أجواءَ العبادة.

وقد صحَّ عن النبي ﷺ أنه قال: «إذا كان أولُ ليلةٍ من شهرِ رمضان صُفِّدت الشياطينُ ومَرَدةُ الجن، وغُلِّقت أبوابُ النار فلم يُفتحْ منها باب، وفُتحت أبوابُ الجنة فلم يُغلقْ منها باب، وينادي منادٍ: يا باغيَ الخيرِ أقبل، ويا باغيَ الشرِّ أقصر، ولله عتقاءُ من النار، وذلك كلَّ ليلة» [رواه الترمذي].

وقد كان سلفُنا الصالحُ ينشغلُ برمضانَ طوالَ السنة؛ ومن ذلك ما ورد عن مُعلَّى بن الفضل أنه قال: «كانوا يدعونَ اللهَ ستةَ أشهرٍ أن يُبلِّغهم رمضان، ثم يدعونَ ستةَ أشهرٍ أن يتقبَّلَ منهم».

وقال يحيى بن أبي كثير: «كان من دعائهم: اللهم سلِّمني إلى رمضان، وسلِّم لي رمضان، وتسَلَّمه مني متقبَّلًا».

رمضان كيف نستعد لرمضان الاستعداد لرمضان

