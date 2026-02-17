قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موناكو وباريس سان جيرمان يتعادلان 2-2 في شوط أول ناري بملحق دوري أبطال أوروبا
أسعار الدواجن ترتفع قبل رمضان .. والزراعة تكشف مفاجأة عن موعد الانخفاض | خاص
مصادر لـ صدى البلد : سعد بدير يتقدم بإنذار على يد محضر لاسترداد 7 ملايين جنيه من الوفد
ملهاش علاقة بالأكل .. 10 أسباب لزيادة الوزن لن تخطر على بالك
الإفتاء توضح حكم الصيام عند السفر بين دولتين مختلفتين في بداية رمضان
وزير التعليم يشهد فعاليات التبادل الثقافي بين طلاب مصر وجامعة هيروشيما
ثلاث سور ينبغي قراءتها قبل النوم بوصية رسول الله.. لا يعرفها كثيرون
مش في رمضان بس | الأوقاف : مطبخ المحروسة مستمر طوال العام
نصابة محترفة .. حنان مطاوع تكشف كواليس دورها في المصيدة
طائرة الاتحاد السكندري تهزم سموحة في الدوري العام
أحمد موسى يعلن موعد برنامج "على مسئوليتي" خلال رمضان
بشرى لمعلمي الحصة .. قرار عاجل من التعليم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أسعار الدواجن ترتفع قبل رمضان .. والزراعة تكشف مفاجأة عن موعد الانخفاض | خاص

الدواجن
الدواجن
شيماء مجدي

مع اقتراب شهر رمضان، عاد ملف أسعار الدواجن إلى صدارة اهتمامات المستهلكين، بعد تسجيل السوق ارتفاعات مفاجئة خلال الأيام الأخيرة، مدفوعة بزيادة الإقبال على الشراء، ما أدى إلى تراجع المعروض وارتفاع الأسعار بصورة ملحوظة.

استقرار أسعار الدواجن


وفي هذا السياق، أوضح الدكتور خالد جاد، المتحدث الإعلامي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن استقرار أسعار الدواجن يظل أمرًا نسبيًا، نظرًا لاعتماد الصناعة على دورات إنتاجية متتابعة، حيث تعمل المزارع وفق جداول زمنية محددة، يعقب كل دورة فترة استعداد للدورة التالية، وهو ما ينعكس طبيعيًا على حركة الأسعار صعودًا وهبوطًا.

وأشار «جاد»، في تصريحات لـصدى البلد، إلى أن أسعار الدواجن كانت قد شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، إلا أن السوق دخل حاليًا مرحلة موسمية جديدة مع اقتراب الأعياد وزيادة حجم السحب والطلب، خاصة أن السوق المحلي يعتمد بشكل شبه كامل على الإنتاج المحلي، الذي يغطي نحو 100% من الاحتياجات.
وأضاف أن الفترات الفاصلة بين الدورات الإنتاجية قد تشهد انخفاضًا مؤقتًا في المعروض، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبي في الأسعار، فضلًا عن زيادة تكاليف الإنتاج خلال فصل الشتاء، نتيجة ارتفاع استهلاك التدفئة ومدخلات التربية، وهو ما قد يرفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 10% و15%.

زيادات الدواجن مؤقتة

وأكد المتحدث باسم وزارة الزراعة أن هذه الزيادات مؤقتة، متوقعًا عودة الأسعار إلى التراجع مع زيادة المعروض من الإنتاج الجديد عقب انتهاء المواسم، مشددًا على أن السوق يتمتع بحالة من الاكتفاء الذاتي الكامل، دون وجود أزمات في توافر الدواجن.

ومن جانبه، أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن أسعار الدواجن تخضع في الأساس لآلية العرض والطلب، موضحًا أن السعر العادل حاليًا يتراوح بين 75 و80 جنيهًا للكيلو، ليصل إلى المستهلك بنحو 85 جنيهًا، معتبرًا أن تجاوز هذا المستوى يُعد سعرًا غير عادل، لكنه أمر متوقع في ظل المواسم.

وأضاف «الزيني»، في تصريحات لـ«صدى البلد»، أن الارتفاع الحالي مرتبط بزيادة الإقبال خلال الأعياد والمناسبات، متوقعًا انخفاض الأسعار خلال الأسابيع المقبلة، قبل أن تعاود الارتفاع مرة أخرى مع دخول شهر رمضان وزيادة معدلات الاستهلاك بنسبة تصل إلى 30%.


وناشد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمنع أي زيادات غير مبررة، مؤكدًا أن زيادة المعروض تظل الضمان الحقيقي لاستقرار الأسعار، وأن تحديد السعر يجب أن يكون مرتبطًا بتكلفة الإنتاج الفعلية.

أسعار الدواجن الدورات الإنتاجية الأعياد المستهلك رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

استطلاع هلال شهر رمضان بث مباشر

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

حوار معتز الخصوصي مع النائب عاطف المغاوري ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع

إلغاء مادة الإخلاء خلال 7 سنوات.. عاطف المغاوري يكشف تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

وزير التموين

معاشات ومرتبات وعلاج .. إعلان مهم من التموين عن خطة دعم جديدة

رؤية هلال شهر رمضان

رغم ولادة هلال رمضان في السماء.. أستاذ فلك يؤكد استحالة رصده

دار الإفتاء

لو مسافر السعودية تفطر ولا تصوم غدا؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

ترشيحاتنا

مسلسل درش

موعد عرض مسلسل "درش" لـ مصطفى شعبان

مسلسل المداح أسطورة النهاية

مسلسل المداح أسطورة النهاية الحلقة الأولى .. حمادة هلال يتخلى عن كراماته

مسلسل الست موناليزا

بطولة مي عمر.. موعد عرض مسلسل الست موناليزا

بالصور

طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة.. مقرمشة وكريمي

طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة
طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة
طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة

ملهاش علاقة بالأكل .. 10 أسباب لزيادة الوزن لن تخطر على بالك

زيادة الوزن
زيادة الوزن
زيادة الوزن

دراسة صينية : تناول الجبن يوميًا يقلل خطر الإصابة بحصوات المرارة 26%

علاقة عكسية بين الجبن وحصوات المرارة
علاقة عكسية بين الجبن وحصوات المرارة
علاقة عكسية بين الجبن وحصوات المرارة

زي العربية.. طريقة عمل الفول لسحور رمضان

الفول
الفول
الفول

فيديو

النائب محمد أبو العينين رئيس اتحاد برلمانات دول المتوسط

«أبو العينين» مشيدًا بمبادرة الرئيس السيسي لتدريب 30 ألف شاب في الذكاء الاصطناعي: «التعليم بوابة أفريقيا لصناعة المستقبل»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

المزيد