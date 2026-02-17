قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فضيحة تهز بريطانيا .. اعتقال 15 موظفًا بمستشفى للأمراض النفسية بتهم الاغتصــ.ـاب والإهمال
رمضان 30 يومًا.. ننشر موعد أول أيام عيد الفطر المبارك
آخر ليلة في شعبان .. كيف استعد لشهر رمضان؟
عطور شهيرة تحتوي على مواد كيميائية قد تسبّب تساقط الشعر وزيادة الوزن | فيديوجراف
بروسيا دورتموند يفوز على أتالانتا بثنائية ويقترب من ثمن نهائي أبطال أوروبا
فرصة جديدة .. كواليس جلسة «توروب» مع محمد شريف في الأهلي
رباعية بنين تصدم منتخب مصر للشابات في تصفيات كأس العالم 2026
محمد صلاح يحتفل بقدوم شهر رمضان بالزينة والفوانيس
اختراق دبلوماسي .. اتفاق أمني يُعيد الدفء للعلاقات الفرنسية الجزائرية بعد القطيعة
موعد مباراة ريال مدريد القادمة بعد الفوز على «بنفيكا» في دوري أبطال أوروبا
راتب مستمر وقرار مُؤجّل .. تطورات جديدة في أزمة «داري» مع الأهلي
ظلم تحكيمي واضح.. «دويدار» يُعلّق على أسباب هزيمة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا
جيهان خليل تكشف لصدي البلد شخصيتها في «بابا وماما جيران»

الفنانة جيهان خليل مع أوركيد سامي
الفنانة جيهان خليل مع أوركيد سامي
أوركيد سامي

كشفت  الفنانة جيهان خليل عن ملامح شخصيتها في مسلسل «بابا وماما جيران»، مؤكدة في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أنها تقدم شخصية “ليلى”، والتي تحمل العديد من المفاجآت خلال أحداث العمل.
وأوضحت جيهان أن “ليلى” تدعم المرأة بشكل كبير وتتبنى أفكارًا نسوية واضحة، حيث تدافع عن حقوق السيدات وتساندهن في مواقف عدة، لكنها في الوقت نفسه تمتلك جانبًا شريرًا يظهر تدريجيًا مع تصاعد الأحداث، وهو ما يجعل الشخصية مركبة ومليئة بالتحديات.
مسلسل «بابا وماما جيران» ينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية الاجتماعية، وتدور أحداثه في إطار يعتمد على مفارقات الحياة اليومية والعلاقات الإنسانية بين الجيران، في معالجة تجمع بين الكوميديا والدراما.
العمل من تأليف ولاء الشريف، وإخراج محمود كريم، وإنتاج صادق الصباح، ويتكون من 15 حلقة.
ومن المقرر عرض المسلسل عبر شاشة MBC مصر، إلى جانب عرضه على منصة شاهد، ضمن خريطة الأعمال الدرامية لموسم رمضان 2026.

