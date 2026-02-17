جيهان خليل تكشف لصدي البلد شخصيتها في «بابا وماما جيران»

كشفت الفنانة جيهان خليل عن ملامح شخصيتها في مسلسل «بابا وماما جيران»، مؤكدة في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أنها تقدم شخصية “ليلى”، والتي تحمل العديد من المفاجآت خلال أحداث العمل.

وأوضحت جيهان أن “ليلى” تدعم المرأة بشكل كبير وتتبنى أفكارًا نسوية واضحة، حيث تدافع عن حقوق السيدات وتساندهن في مواقف عدة، لكنها في الوقت نفسه تمتلك جانبًا شريرًا يظهر تدريجيًا مع تصاعد الأحداث، وهو ما يجعل الشخصية مركبة ومليئة بالتحديات.

مسلسل «بابا وماما جيران» ينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية الاجتماعية، وتدور أحداثه في إطار يعتمد على مفارقات الحياة اليومية والعلاقات الإنسانية بين الجيران، في معالجة تجمع بين الكوميديا والدراما.

العمل من تأليف ولاء الشريف، وإخراج محمود كريم، وإنتاج صادق الصباح، ويتكون من 15 حلقة.

ومن المقرر عرض المسلسل عبر شاشة MBC مصر، إلى جانب عرضه على منصة شاهد، ضمن خريطة الأعمال الدرامية لموسم رمضان 2026.