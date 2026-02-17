ملهاش علاقة بالأكل .. 10 أسباب لزيادة الوزن لن تخطر على بالك

يعد الطعام المتهم الأول فى زيادة الوزن ولكن ما لا يعلمه الكثير من الأشخاص أن هناك بعض العوامل الأخرى التى تؤثر على حجم الجسم.

وذكر موقع webmd أسباب زيادة الوزن غير الاكثار من الطعام والحلويات والنشويات.

قلة النوم



هناك عاملان رئيسيان يؤثران على النوم وزيادة الوزن، أولاً إذا كنت تسهر لوقت متأخر، فمن المرجح أن تتناول وجبات خفيفة في وقت متأخر من الليل، مما يعني استهلاك المزيد من السعرات الحرارية أما السبب الآخر فيتعلق بما يحدث في جسمك عند الحرمان من النوم فالتغيرات في مستويات الهرمونات تزيد من الشعور بالجوع والشهية، كما تجعلك تشعر بعدم الشبع بعد تناول الطعام.



الضغوط



عندما تشتدّ ضغوط الحياة، يدخل الجسم في حالة تأهب قصوى، فيُفرز الكورتيزول، المعروف بهرمون التوتر، مما يزيد الشهية بالإضافة إلى أنها تدفع البعض لتناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية في أوقات التوتر، و هذا المزيج يُهيئ بيئة مثالية لزيادة الوزن.

مضادات الاكتئاب



من الآثار الجانبية المؤسفة لبعض مضادات الاكتئاب زيادة الوزن واستشر طبيبك بشأن تعديل خطة علاجك إذا كنت تعتقد أن مضاد الاكتئاب يسبب زيادة في الوزن. لكن لا تتوقف عن تناول الدواء أو تغيره من تلقاء نفسك.

اعلم أن بعض الأشخاص قد يعانون من زيادة في الوزن بعد بدء العلاج الدوائي لمجرد شعورهم بتحسن، مما يؤدي إلى زيادة الشهية. كما أن الاكتئاب نفسه قد يسبب تغيرات في الوزن.

المنشطات



تُعرف الأدوية الستيرويدية المضادة للالتهابات، مثل البريدنيزون، بتسببها في زيادة الوزن ويُعدّ احتباس السوائل وزيادة الشهية من الأسباب الرئيسية لذلك، وقد يلاحظ بعض الأشخاص أيضًا تغيرًا مؤقتًا في أماكن تراكم الدهون في الجسم أثناء تناول الستيرويدات، مثل الوجه أو البطن أو مؤخرة العنق، و إذا كنت تتناول الستيرويدات لأكثر من أسبوع، فلا تتوقف عن تناولها فجأة، فقد يؤدي ذلك إلى مشاكل خطيرة. استشر طبيبك أولًا.

أدوية تسبب زيادة الوزن



ترتبط العديد من الأدوية الموصوفة الأخرى بزيادة الوزن، وتشمل هذه الأدوية مضادات الذهان (المستخدمة لعلاج اضطرابات مثل الفصام والاضطراب ثنائي القطب)، بالإضافة إلى أدوية علاج الصداع النصفي، والنوبات، وارتفاع ضغط الدم، والسكري، استشر طبيبك لإيجاد دواء يُخفف أعراضك ويُقلل من آثاره الجانبية.

حبوب منع الحمل



خلافًا للاعتقاد الشائع، لم يثبت أن حبوب منع الحمل المركبة (الإستروجين والبروجستين) تسبب زيادة دائمة في الوزن، ويُعتقد أن بعض النساء اللواتي يتناولن هذه الحبوب قد يعانين من زيادة طفيفة في الوزن نتيجة احتباس السوائل، ولكن هذا عادةً ما يكون مؤقتًا، إذا كنتِ لا تزالين قلقة بشأن احتمال زيادة الوزن، فتحدثي إلى طبيبك.

قصور الغدة الدرقية



إذا كانت غدتك الدرقية (الغدة التي تشبه الفراشة في مقدمة رقبتك) لا تُنتج ما يكفي من هرمون الغدة الدرقية، فمن المحتمل أن تشعر بالتعب والضعف والبرد، وأن يزداد وزنك، فبدون كمية كافية من هرمون الغدة الدرقية، يتباطأ التمثيل الغذائي، مما يزيد من احتمالية زيادة الوزن حتى أن عمل الغدة الدرقية ضمن الحد الأدنى من المعدل الطبيعي قد يُسبب زيادة في الوزن، ويُساعد علاج قصور الغدة الدرقية بالأدوية على عكس بعض الزيادة في الوزن.



لا تلومي سن اليأس



تكتسب معظم النساء بعض الوزن مع اقتراب سن اليأس ويعود ذلك إلى انخفاض مستويات هرموني الإستروجين والبروجسترون، وتباطؤ عملية الأيض، وانخفاض الكتلة العضلية كما تساهم العوامل الوراثية، وقلة النوم، ونمط الحياة الخامل في زيادة الوزن، حيث تتراكم الدهون حول الخصر أكثر من الوركين والفخذين.

متلازمة كوشينج



زيادة الوزن من الأعراض الشائعة لمتلازمة كوشينج، وهي حالة مرضية ينتج عنها ارتفاع مستوى هرمون الكورتيزول، هرمون التوتر، مما يؤدي بدوره إلى زيادة الوزن واضطرابات أخرى، و قد تُصاب بمتلازمة كوشينغ إذا كنت تتناول الستيرويدات لعلاج الربو أو التهاب المفاصل أو الذئبة كما قد تحدث أيضًا عند إفراز الغدد الكظرية كمية زائدة من الكورتيزول، أو قد تكون مرتبطة بورم وتكون زيادة الوزن أكثر وضوحًا في منطقة الوجه أو الرقبة أو أعلى الظهر أو الخصر.

متلازمة تكيس المبايض (PCOS)



متلازمة تكيس المبايض مشكلة هرمونية شائعة لدى النساء في سن الإنجاب حيث تعاني معظم النساء المصابات بهذه المتلازمة من ظهور العديد من الأكياس الصغيرة على المبايض وتؤدي هذه الحالة إلى اختلالات هرمونية تؤثر على الدورة الشهرية، وقد تُسبب نمو شعر زائد في الجسم وظهور حب الشبابكما تُعاني النساء المصابات بهذه المتلازمة من مقاومة الأنسولين (الهرمون المسؤول عن تنظيم مستوى السكر في الدم)، مما قد يُسبب زيادة في الوزن و يميل الوزن إلى التراكم حول البطن، مما يزيد من خطر إصابة هؤلاء النساء بأمراض القلب.



الإقلاع عن التدخين

يُعدّ الإقلاع عن التدخين من أفضل الأمور التي يمكنك فعلها لصحتك وعند الإقلاع، قد تكتسب بعض الوزن، ولكن ربما أقل مما تتوقع، في المتوسط، لا يزيد وزن من يقلعون عن التدخين عن 4.5 كيلوجرام وستشعر بالشبع لفترة أطول بعد عدة أسابيع، مما يُسهّل عليك فقدان الوزن الزائد.