سامسونج تروج لميزة خصوصية جديدة قبل إطلاق Galaxy S26 Ultra

كشفت مجلة فوربس عن أن سامسونج بدأت الترويج مبكرًا لميزة خصوصية جديدة في هواتف Galaxy S26 Ultra وسلسلة Galaxy S26 المنتظرة، قبل حدث Galaxy Unpacked المقبل.

وأوضحت المجلة أن الشركة الكورية نشرت مقطعًا قصيرًا بعنوان "We don’t scroll and tell" يظهر موقفًا يوميًا داخل المواصلات، حيث يحاول شخص التلصص على شاشة هاتف شخص آخر أثناء استخدامه للهاتف.

وأشارت فوربس إلى أن الفيديو ينتهي بظهور خيار يحمل اسم Zero-Peeking Privacy يقوم بتحويل الشاشة إلى وضع أسود بالكامل، ما يمنع أي شخص من الجانبين أو من الخلف من رؤية المحتوى المعروض على الهاتف.

تقنية شاشة تحدّ من زوايا الرؤية

أوضحت فوربس أن فكرة الميزة الجديدة تعتمد على طبقة خصوصية مدمجة في الشاشة تعمل على حجب مسارات الضوء الصادرة من الشاشة، بحيث لا يمكن رؤية المحتوى إلا لمن ينظر إلى الهاتف بشكل مباشر من الأمام.

وذكرت المجلة أن من يحاول النظر إلى الشاشة من الجانبين أو من زاوية مائلة لن يرى سوى شاشة سوداء، وهو ما يحد من ظاهرة ما يُعرف بـ"التلصص على الشاشة" في الأماكن العامة. وأكد التقرير أن سامسونج تستهدف بهذه التقنية المستخدمين الذين يعتمدون على هواتفهم في العمل أو إدارة الحسابات البنكية أو التعامل مع بيانات حساسة في الأماكن العامة.

تحكم في إخفاء أجزاء معينة من الشاشة

أشارت فوربس إلى أن سامسونج لم تكتفِ بإخفاء الشاشة بالكامل، بل أوضحت في تدوينة رسمية على مدونة Samsung Mobile Press أن المستخدم سيتمكن من إخفاء أجزاء محددة فقط من الشاشة عند الحاجة.

وذكرت الشركة في المدونة أن الميزة قد تسمح مثلًا بإخفاء لوحة المفاتيح أثناء كتابة كلمة مرور، أو إخفاء نافذة إدخال رمز سري في تطبيقات البنوك، مع إبقاء باقي الشاشة مرئيًا بشكل طبيعي. وأوضح التقرير أن هذه المرونة تمنح المستخدم قدرة أكبر على حماية بياناته الحساسة دون التأثير على تجربة الاستخدام الكاملة للهاتف.

موعد إطلاق Galaxy S26 Ultra وعتاد السلسلة

أكدت فوربس أن سامسونج حددت يوم الأربعاء 25 فبراير 2026 لعقد حدث Galaxy Unpacked الذي ستكشف خلاله عن هواتف Galaxy S26 وGalaxy S26+ وGalaxy S26 Ultra، إلى جانب الجيل الجديد من سماعات Galaxy Buds 4.

وذكرت المجلة أن التوقعات تشير إلى أن التغييرات في العتاد ستكون أقرب إلى تحسينات تدريجية تركز على استقرار الأداء وجودة التجربة، بدلًا من تقديم تغييرات جذرية في التصميم أو المواصفات.

وأشارت فوربس إلى أن ميزة شاشة الخصوصية الجديدة تبدو واحدة من أبرز الابتكارات التي ستقدّمها سامسونج في الجيل المقبل، مع احتمال وجود مفاجآت أخرى يتم الكشف عنها خلال الحدث الرسمي.