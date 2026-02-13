أسعار هواتف Galaxy S26 سترتفع مقارنة بسابقتها.. تفاصيل

أشارت بعض التقارير حول الجيل القادم من هواتف سامسونج الرائدة Galaxy S26، إلى أن الشركة قد تطلقها بأسعار أعلى من سلسلة Galaxy S25 السابقة، نتيجة لارتفاع تكاليف تصنيع الهواتف، خاصة تكلفة الذاكرة.

ومع ذلك، تسربت معلومات لاحقا تشير إلى أن سامسونج قد تطلق الهواتف بأسعار مشابهة للطرازات الحالية، لكن بدون تقديم عروض مسبقة مغرية كما في السابق.

ومع ذلك، تقرير جديد من كوريا الجنوبية يؤكد أن المستهلكين سيضطرون في النهاية لدفع المزيد مقابل الهواتف الجديدة.

وفقا لموقع Naver الكوري، فقد حددت سامسونج أسعار نسخ 256 و512 جيجابايت من Galaxy S26 وS26+ وS26 Ultra، حيث ارتفع سعر نسخة 256 جيجابايت من S26 وS26+ بمقدار 99000 وون كوري (حوالي 69 دولارا) مقارنة بأسعار الطراز السابق، بينما ارتفع سعر S26 Ultra بمقدار 98600 وون (حوالي 68 دولارا).

Galaxy S26

شهدت الأسابيع الماضية جدلا واسعا حول أسعار الهواتف في مختلف أنحاء العالم، ويرجع جزء من التضارب في المعلومات إلى تردد سامسونج نفسها في تحديد الأسعار.

ومع اقتراب حدث Unpacked الكبير في 25 فبراير، أصبح من الضروري للشركة حسم الأسعار، ولكن كل المؤشرات تؤكد أن الأسعار سترتفع للجميع.

فيما يخص الطرازات الأعلى سعة 512 جيجابايت، تشير التسريبات إلى زيادة أكبر تصل إلى حوالي 160000 وون (حوالي 110 دولارات) مقارنة بنظيراتها في سلسلة Galaxy S25.

وعلى الجانب الإيجابي، من المتوقع أن تبقى عروض ترقية التخزين المجانية متاحة خلال فترة الحجز المسبق في كوريا، ما يسمح بالحصول على نسخة 512 جيجابايت بسعر نسخة 256 جيجابايت.

أما بالنسبة للأسعار المحلية المتوقعة في كوريا الجنوبية، فهي كالتالي:

- سيتوافر هاتف Galaxy S26 بسعة 256 جيجابايت: حوالي 1254000 وون (872 دولارا)

- سيتوافر هاتف Galaxy S26+ بسعة 256 جيجابايت: حوالي 1452000 وون (1010 دولارات)

- سيتوافر هاتف Galaxy S26 Ultra بسعة 256 جيجابايت: حوالي 1797000 وون (1250 دولارا)