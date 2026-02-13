قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هزار تحول لجريمة| الأصدقاء الثلاثة قيدوا صديقهم وأشعلوا النار بجسده.. تفاصيل
ثورة إدارية في مصر.. دمج وزارات وإلغاء هيئات وإعادة هيكلة الشركات القابضة
متوسط سعر الدولار في مصر يوم الجمعة
حكم الكلام أثناء الوضوء وماهي نواقضه؟.. الإفتاء تجيب
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13-2-2026 والقنوات الناقلة
استجابة لبلاغ المواطنين.. فريق "محميات البحر الأحمر" يتعامل مع حالة نفوق درفيل برأس غارب
الدولار يواصل الهبوط.. تباين أسعار العملات الأجنبية في مصر
بيونج يانج تتوعد سيول برد قاسٍ إذا تكرر اختراق الأجواء بالمسيرات
الدينار يخسر 41 قرشا.. أسعار العملات العربية اليوم الجمعة
الجيش الإسرائيلي يجهز خططا جديدة لمواجهة إيران.. وسط حالة تأهب قصوى
واشنطن تتكتم على تفاصيل مكالمة دولية تربط كوشنر بمفاوضات إيران
أسعار هواتف Galaxy S26 سترتفع مقارنة بسابقتها.. تفاصيل

شيماء عبد المنعم

أشارت بعض التقارير حول الجيل القادم من هواتف سامسونج الرائدة Galaxy S26، إلى أن الشركة قد تطلقها بأسعار أعلى من سلسلة Galaxy S25 السابقة، نتيجة لارتفاع تكاليف تصنيع الهواتف، خاصة تكلفة الذاكرة.

ومع ذلك، تسربت معلومات لاحقا تشير إلى أن سامسونج قد تطلق الهواتف بأسعار مشابهة للطرازات الحالية، لكن بدون تقديم عروض مسبقة مغرية كما في السابق. 

ومع ذلك، تقرير جديد من كوريا الجنوبية يؤكد أن المستهلكين سيضطرون في النهاية لدفع المزيد مقابل الهواتف الجديدة.

وفقا لموقع Naver الكوري، فقد حددت سامسونج أسعار نسخ 256 و512 جيجابايت من Galaxy S26 وS26+ وS26 Ultra، حيث ارتفع سعر نسخة 256 جيجابايت من S26 وS26+ بمقدار 99000 وون كوري (حوالي 69 دولارا) مقارنة بأسعار الطراز السابق، بينما ارتفع سعر S26 Ultra بمقدار 98600 وون (حوالي 68 دولارا).

Galaxy S26

شهدت الأسابيع الماضية جدلا واسعا حول أسعار الهواتف في مختلف أنحاء العالم، ويرجع جزء من التضارب في المعلومات إلى تردد سامسونج نفسها في تحديد الأسعار.

ومع اقتراب حدث Unpacked الكبير في 25 فبراير، أصبح من الضروري للشركة حسم الأسعار، ولكن كل المؤشرات تؤكد أن الأسعار سترتفع للجميع.

فيما يخص الطرازات الأعلى سعة 512 جيجابايت، تشير التسريبات إلى زيادة أكبر تصل إلى حوالي 160000 وون (حوالي 110 دولارات) مقارنة بنظيراتها في سلسلة Galaxy S25. 

وعلى الجانب الإيجابي، من المتوقع أن تبقى عروض ترقية التخزين المجانية متاحة خلال فترة الحجز المسبق في كوريا، ما يسمح بالحصول على نسخة 512 جيجابايت بسعر نسخة 256 جيجابايت.

أما بالنسبة للأسعار المحلية المتوقعة في كوريا الجنوبية، فهي كالتالي:

- سيتوافر هاتف Galaxy S26 بسعة 256 جيجابايت: حوالي 1254000 وون (872 دولارا)

- سيتوافر هاتف Galaxy S26+ بسعة 256 جيجابايت: حوالي 1452000 وون (1010 دولارات)

- سيتوافر هاتف Galaxy S26 Ultra بسعة 256 جيجابايت: حوالي 1797000 وون (1250 دولارا)

حدود السحب من ماكينات ATM

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك بعد قرار المركزي

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم إنستاباي والحد الأقصى للسحب والتحويل

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم إنستاباي والحد الأقصى للسحب والتحويل

صرف معاشات شهر مارس 2026

قبل العيد بوقت كاف.. موعد صرف معاشات شهر مارس 2026 لجميع الفئات

الأرصاد

انقلاب مفاجئ بحالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من عاصفة ترابية على هذه المحافظات

موعد صرف معاشات مارس 2026 قبل رمضان.. الحقيقة الكاملة

موعد صرف معاشات مارس 2026 قبل رمضان.. الحقيقة الكاملة

حمزة عبدالكريم

برشلونة يتخذ قرارًا مفاجئًا بشأن حمزة عبد الكريم

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026.. الشروط والرابط

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2026.. الشروط والرابط

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

150 جنيها تراجعًا... سعر الذهب في مصر الآن

مصطفي شوبير

الأهلي يخطط لتجديد عقد مصطفى شوبير 4 مواسم

الجيش الملكي

إبراهيم عبد الجواد: النهاردة الأهلي عمل تصرف من تصرفات الكبار

الاهلي

إيهاب الكومي للأهلي: أتمنى الحفاظ على العلاقات القوية مع الأشقاء المغاربة

طريقة عمل جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض

جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض
جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض
جمبري بالثوم الكريمي مع أرز أبيض

مي حلمي بإطلالة أنيقة في أمستردام

مى حلمى
مى حلمى
مى حلمى

الجو هيقلب | تحذير من الأرصاد لطقس الجمعة.. وإليك الوقاية من التهاب العين خلال التقلبات الجوية

العاصفة الترابية
العاصفة الترابية
العاصفة الترابية

جمهور الأوبرا يستقبل وائل جسار بحفاوة بالغة فى عيد الحب .. صور

وائل جسار
وائل جسار
وائل جسار

لقاء الخميسي

خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي تعلق لأول مرة على أزمة زواج عبد المنصف

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

