حمدي الميرغني لـ زوجته: كل يوم من لحظة ما قابلتك هو عيد حب ما بينا

حرص الفنان حمدي الميرغني على تهنئة زوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح بمناسبة عيد الحب، معبرًا عن حبه الشديد لها.

ونشر حمدي الميرغني صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق عليها قائلاً: “كل يوم من لحظة ما قابلتك هو عيد حب ما بينا..عيد حب سعيد يا كل شيء في حياتي”.

أحدث أعمال حمدي الميرغني

يشارك الميرغني في بطولة مسرحية “بني آدم” إلى جانب النجم أحمد حلمي، والتي تُعرض ضمن موسم الرياض.

كما ظهر الميرغني ضمن أبطال مسلسل “للأذكياء فقط” الذي عرض خلال موسم رمضان 2025 عبر منصة “شاهد”.

المسلسل يضم عددًا من النجوم أبرزهم: رنا رئيس، كريم عفيفي، دعاء حكم، ريم سامي وآخرون.