مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في المنوفية
زوج ينهي حياة زوجته بـ15طعنة لخلافات أسرية بالمحلة ويفر هاربا من البيت |صور
فى واقعة شاب بدلة الرقص .. تقرير طبي بالإصابات بمستشفى بنها العام
شاهد.. مي كساب وندى موسى من كواليس مسلسل نون النسوة في رمضان
ربنا يخليك ليا.. داليا البحيري توجه رسالة لـ زوجها بمناسبة عيد الحب
بعد تحذيرات الهولندي هوجربيتس.. زلزال بقوة 6.4 ريختر يضرب هذه الدولة
ياسمين الجندي: الزواج ليس ضمانًا مطلقًا.. وهذه المعايير تصنع الاستقرار
أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 14-2-2026
دار الإفتاء: الأكل ناسيا في رمضان يبطل الصوم عند المالكية
أكلة شعبية مصرية.. طريقة عمل لحمة بالقرصية | غداء عائلي في الشتاء
أروى جودة تتصدر تريند جوجل بعد وصلة رقص رومانسية مع زوجها
حمدي الميرغني لـ زوجته: كل يوم من لحظة ما قابلتك هو عيد حب ما بينا
بالصور

استيقاظ السيدات والفتيات الساعة 3 فجراً .. متى يصبح الأمر مقلقا؟

لماذا تستيقظين الساعة 3 فجراً؟ السر ليس قلقًا فقط؟
لماذا تستيقظين الساعة 3 فجراً؟ السر ليس قلقًا فقط؟
أسماء عبد الحفيظ

الاستيقاظ الساعة 3 فجراً من الظواهر الشائعة التي تشتكي منها كثير من النساء، خاصة في فترات الضغط النفسي أو التغيرات الهرمونية، قد تعودين للنوم أحيانًا، وأحيانًا أخرى تظلين مستيقظة لساعات في قلق وتفكير زائد.

لماذا تستيقظين الساعة 3 فجراً؟ السر ليس قلقًا فقط؟

لكن المفاجأة أن الأمر لا يرتبط بالقلق فقط، بل قد يكون له أسباب هرمونية وجسدية خفية.

لماذا تستيقظين الساعة 3 فجراً؟ السر ليس قلقًا فقط؟

في هذا المقال نكشف أسباب الاستيقاظ الساعة 3 فجراً، ومتى يكون الأمر طبيعيًا ومتى يستدعي الانتباه، وفقا لما نشره موقع إكسبريس.

تغيرات هرمونية أثناء الليل

خلال النوم، يمر الجسم بمراحل متعددة، ويحدث توازن دقيق بين هرمونات مثل الميلاتونين هرمون النوم والكورتيزول هرمون التوتر. في الساعات ما بين 2 إلى 4 فجراً يبدأ مستوى الكورتيزول في الارتفاع تدريجيًا استعدادًا للاستيقاظ.

لماذا تستيقظين الساعة 3 فجراً؟ السر ليس قلقًا فقط؟

إذا كان لديك ضغط نفسي أو اضطراب في نمط حياتك، فقد يرتفع الكورتيزول مبكرًا أكثر من اللازم، مما يوقظك فجأة.

انخفاض مستوى السكر في الدم

أحد الأسباب غير المتوقعة للاستيقاظ في الثالثة فجراً هو انخفاض سكر الدم أثناء الليل، خاصة إذا كنتِ تتناولين عشاءً خفيفًا جدًا أو مليئًا بالسكريات البسيطة.

عندما ينخفض السكر، يفرز الجسم هرمونات منبهة مثل الأدرينالين لتعويض النقص، ما يؤدي إلى الاستيقاظ المفاجئ مع شعور بتسارع ضربات القلب أو توتر داخلي.

القلق والتفكير الزائد

لا يمكن إنكار دور القلق، خاصة لدى النساء اللاتي يتحملن مسؤوليات متعددة. العقل الباطن ينشط في الليل، وأي ضغط مكبوت قد يظهر في صورة استيقاظ متكرر.

لكن القلق ليس دائمًا السبب الوحيد، بل قد يكون نتيجة لخلل هرموني أو جسدي كما ذكرنا.

اضطراب الغدة الدرقية

زيادة نشاط الغدة الدرقية قد تسبب الأرق والاستيقاظ الليلي المتكرر، إضافة إلى أعراض مثل خفقان القلب، التعرق الليلي، وفقدان الوزن غير المبرر.

إذا تكرر الاستيقاظ مع هذه العلامات، فقد يكون من المفيد إجراء فحص للغدة الدرقية.

مشكلات الكبد والهضم

بحسب بعض الدراسات، تنشط وظائف الكبد في الساعات المتأخرة من الليل لتنقية الجسم من السموم. تناول وجبات دسمة قبل النوم قد يجهد الجهاز الهضمي، ما يؤدي إلى اضطراب النوم والاستيقاظ في هذا التوقيت تحديدًا.

انقطاع النفس أثناء النوم

في بعض الحالات، قد يكون الاستيقاظ مرتبطًا بتوقف التنفس لثوانٍ أثناء النوم، وهي حالة تُعرف بانقطاع النفس النومي، وتكون أكثر شيوعًا مع زيادة الوزن.

متى يصبح الأمر مقلقًا؟

إذا كان الاستيقاظ:

  • يوميًا ولمدة أسابيع
  • مصحوبًا بتسارع ضربات القلب
  • مرتبطًا بتعرق شديد
  • يسبب إرهاقًا صباحيًا مستمرًا

فمن الأفضل استشارة طبيب لتحديد السبب بدقة.

كيف تتجنبين الاستيقاظ الساعة 3 فجراً؟

  • تجنبي السكريات قبل النوم
  • احرصي على عشاء متوازن يحتوي على بروتين
  • قللي الكافيين بعد الساعة 4 مساءً
  • مارسي تمارين تنفس عميق قبل النوم
  • ثبتي موعد نوم واستيقاظ منتظم
أسباب صحية الضغط النفسي الهرمونية لماذا تستيقظين الساعة 3 فجراً هرمونية تغيرات هرمونية تغيرات هرمونية أثناء الليل تجنبي السكريات قبل النوم الكافيين الاستيقاظ

بالصور

أكلة شعبية مصرية.. طريقة عمل لحمة بالقرصية | غداء عائلي في الشتاء

طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية | أكلة شعبية بطعم زمان لا تُقاوم
طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية | أكلة شعبية بطعم زمان لا تُقاوم
طريقة عمل لحمة بالقرصية على الطريقة المصرية | أكلة شعبية بطعم زمان لا تُقاوم

استيقاظ السيدات والفتيات الساعة 3 فجراً .. متى يصبح الأمر مقلقا؟

لماذا تستيقظين الساعة 3 فجراً؟ السر ليس قلقًا فقط؟
لماذا تستيقظين الساعة 3 فجراً؟ السر ليس قلقًا فقط؟
لماذا تستيقظين الساعة 3 فجراً؟ السر ليس قلقًا فقط؟

وجبات سحور بدون زيادة وزن .. 4 أفكار صحية تمنح طاقة طوال الصيام

طريقة عمل وجبات سحور مشبعة بدون زيادة وزن | أفكار صحية تمنحك طاقة طوال الصيام
طريقة عمل وجبات سحور مشبعة بدون زيادة وزن | أفكار صحية تمنحك طاقة طوال الصيام
طريقة عمل وجبات سحور مشبعة بدون زيادة وزن | أفكار صحية تمنحك طاقة طوال الصيام

عرض في قدمك أول إنذار لمرض السكري.. علامة مبكرة لا تتجاهليها

هذا العرض الصغير في قدمك قد يكون أول إنذار لمرض السكري
هذا العرض الصغير في قدمك قد يكون أول إنذار لمرض السكري
هذا العرض الصغير في قدمك قد يكون أول إنذار لمرض السكري

