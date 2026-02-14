بعد غد..الشيوخ يناقش أسعار الدواء ومنظومة العلاج على نفقة الدولة

يشهد مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، غدا الأحد مناقشة عدد من طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء بشأن ملفات صحية وخدمية ذات أولوية، في مقدمتها ارتفاع أسعار الدواء ومنظومة العلاج على نفقة الدولة.

و تضمن جدول الأعمال مناقشة طلب مقدم من النائب حسين خضير وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الخطة القومية لمكافحة الأورام، في ضوء التحديات التي تواجه مرضى السرطان واحتياجات تطوير المنظومة العلاجية.

و يشهد المجلس مناقشة آخر مقدمًا من النائب محمد صلاح البدري مدعومًا بأكثر من عشرين عضوًا، بشأن آليات تطبيق منظومة العلاج على نفقة الدولة، خاصة في ظل الزيادات المتتالية في أسعار المستهلكات الطبية والأدوية، وتأثير ذلك على كفاءة واستدامة الخدمة المقدمة للمواطنين.