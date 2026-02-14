قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجلس الأمن الدولي يصدر تحذيرا شديد اللهجة يخص جنوب السودان
رياح وأمطار وأتربة.. الأرصاد السعودية تكشف تفاصيل طقس المملكة اليوم السبت
ناقد فني: الدراما المصرية تناقش موضوعات حساسة كان يُخشى تناولها
قنبلة علمية تحت بحر مرمرة | صدع خفي يهدد بإشعال زلزال كبير قادم في تركيا
حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية
سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه
تسريب يكشف ألوان سلسلة Galaxy S26 وتصميم الكاميرا الجديد
مواعيد قطارات أسوان اليوم السبت 14-2-2026.. النوم والعادي والمكيف
هل بلع البلغم يفطر الصائم في رمضان؟.. دار الإفتاء تجيب
بمناسبة شهر رمضان .. الزلابية المخبوزة في صلصة بوصفة عصرية وطعم يخطفك
وجبات سحور بدون زيادة وزن .. 4 أفكار صحية تمنح طاقة طوال الصيام
خوان بيزيرا يشعل حماس جماهير الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
حسام الفقي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم السبت 14-2-2026 سوف تشهد عدم استقرار في الأحوال الجوية على أغلب أنحاء البلاد، يصاحبها نشاط قوي للرياح تتراوح سرعتها ما بين 50 و60 كيلومترًا في الساعة.

حالة الطقس اليوم السبت 14-2-2026

وأوضحت الأرصاد الجوية، في بيانها، أن الرياح ستكون مثيرة للرمال والأتربة، ما قد يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لتصل إلى أقل من 500 متر في بعض المناطق، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على مستوى الجمهورية.

وبحسب توقعات الأرصاد، تشهد مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تزداد غزارتها وتكون رعدية أحيانًا على مناطق من السلوم ومطروح، وذلك على فترات متقطعة.

وأضافت " هيئة الأرصاد"، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري، مع احتمال امتدادها إلى مناطق من القاهرة الكبرى خلال ساعات المساء، بنسبة حدوث تصل إلى 20%.

وحذّرت "الهيئة" من اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، خاصة على طول السواحل الممتدة من السلوم وحتى رفح، إذ تصل سرعة الرياح إلى 60 كم/س، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 2.5 و3.5 متر، وتشهد خليجا السويس والعقبة اضطرابًا في الملاحة البحرية، مع نشاط الرياح وارتفاع الأمواج ليصل إلى نحو 4 أمتار.

درجات الحرارة اليوم على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

القاهرة الكبرى:
​درجات الحرارة فى القاهرة: الصغرى 15 والعظمى 25.
​درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الجديدة: الصغرى 14 والعظمى 25.
​درجات الحرارة فى 6 أكتوبر: الصغرى 14 والعظمى 26.
​درجات الحرارة فى بنها: الصغرى 14 والعظمى 24.

​الوجه البحري والدلتا:
​درجات الحرارة فى دمنهور: الصغرى 14 والعظمى 24.
​درجات الحرارة فى وادى النطرون: الصغرى 15 والعظمى 25.
​درجات الحرارة فى كفر الشيخ: الصغرى 15 والعظمى 24.
​درجات الحرارة فى المنصورة: الصغرى 14 والعظمى 24.
​درجات الحرارة فى الزقازيق: الصغرى 13 والعظمى 25.
​درجات الحرارة فى شبين الكوم: الصغرى 14 والعظمى 24.
​درجات الحرارة فى طنطا: الصغرى 14 والعظمى 24.

​مدن السواحل الشمالية:
​درجات الحرارة فى دمياط: الصغرى 14 والعظمى 24.
​درجات الحرارة فى بورسعيد: الصغرى 15 والعظمى 23.
​درجات الحرارة فى الإسكندرية: الصغرى 14 والعظمى 23.
​درجات الحرارة فى العلمين: الصغرى 14 والعظمى 22.
​درجات الحرارة فى مطروح: الصغرى 15 والعظمى 22.
​درجات الحرارة فى السلوم: الصغرى 13 والعظمى 23.
​درجات الحرارة فى سيوة: الصغرى 11 والعظمى 25.

​مدن القناة وشمال سيناء:
​درجات الحرارة فى الإسماعيلية: الصغرى 14 والعظمى 25.
​درجات الحرارة فى السويس: الصغرى 15 والعظمى 25.
​درجات الحرارة فى العريش: الصغرى 12 والعظمى 23.
​درجات الحرارة فى رفح: الصغرى 11 والعظمى 22.

​جنوب سيناء:
​درجات الحرارة فى رأس سدر: الصغرى 12 والعظمى 24.
​درجات الحرارة فى نخل: الصغرى 06 والعظمى 22.
​درجات الحرارة فى كاترين: الصغرى 03 والعظمى 18.
​درجات الحرارة فى الطور: الصغرى 14 والعظمى 26.
​درجات الحرارة فى طابا: الصغرى 13 والعظمى 23.
​درجات الحرارة فى شرم الشيخ: الصغرى 18 والعظمى 27.

​مدن البحر الأحمر:
​درجات الحرارة فى الغردقة: الصغرى 16 والعظمى 27.
​درجات الحرارة فى مرسى علم: الصغرى 18 والعظمى 28.
​درجات الحرارة فى شلاتين: الصغرى 19 والعظمى 31.
​درجات الحرارة فى حلايب: الصغرى 19 والعظمى 28.
​درجات الحرارة فى أبو رماد: الصغرى 18 والعظمى 28.
​درجات الحرارة فى رأس حدربة: الصغرى 18 والعظمى 28.

​شمال الصعيد:
​درجات الحرارة فى الفيوم: الصغرى 11 والعظمى 25.
​درجات الحرارة فى بني سويف: الصغرى 12 والعظمى 25.
​درجات الحرارة فى المنيا: الصغرى 11 والعظمى 25.

​جنوب الصعيد:
​درجات الحرارة فى أسيوط: الصغرى 12 والعظمى 26.
​درجات الحرارة فى سوهاج: الصغرى 12 والعظمى 27.
​درجات الحرارة فى قنا: الصغرى 13 والعظمى 30.
​درجات الحرارة فى الأقصر: الصغرى 15 والعظمى 30.
​درجات الحرارة فى أسوان: الصغرى 15 والعظمى 31.
​درجات الحرارة فى الوادي الجديد: الصغرى 13 والعظمى 30.
​درجات الحرارة فى أبو سمبل: الصغرى 15 والعظمى 32.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة سقوط أمطار خفيفة الأرصاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غسل الجنابة

عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر

جانب من الواقعة

عمدة ميت عاصم عن واقعة بدلة الرقص: صفعت الشاب لإنهاء الأزمة وإنقاذه

العاصفة الترابية

الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟

البنك الأهلي المصري

بعد خفض الفائدة .. اعرف أعلى شهادة ادخار من البنك الأهلي المصري

رمضان 2026

متى رمضان 2026؟.. أول أيام الشهر الكريم رسميًا وعدد ساعات الصيام

صورة المجني عليه والعمدة

أول صور للمجني عليه في ميت عاصم … شهود عيان: العمدة كان موجود وضربه على وشه مرتين

الواقعة

لحظة قاسية.. القصة الكاملة لأزمة شاب بدلة الرقص بالقليوبية

الزمالك

ضربة موجعة لـ الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز في الكونفيدرالية.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة تطلق ورشة رصد الدراما الرمضانية 2026

لجنة الإعلام بقومي المرأة تطلق ورشة رصد الدراما الرمضانية 2026

الهلال الاحمر

الهلال الأحمر يكرم متطوعيه من طلاب الثانوية العامة المتفوقين

هاني ضاحي يلتقي مهندسي محافظة الغربية

هاني ضاحي: نعاني من قلة فرص العمل المتاحة للمهندسين حديثي التخرج

بالصور

وجبات سحور بدون زيادة وزن .. 4 أفكار صحية تمنح طاقة طوال الصيام

طريقة عمل وجبات سحور مشبعة بدون زيادة وزن | أفكار صحية تمنحك طاقة طوال الصيام
طريقة عمل وجبات سحور مشبعة بدون زيادة وزن | أفكار صحية تمنحك طاقة طوال الصيام
طريقة عمل وجبات سحور مشبعة بدون زيادة وزن | أفكار صحية تمنحك طاقة طوال الصيام

عرض في قدمك أول إنذار لمرض السكري.. علامة مبكرة لا تتجاهليها

هذا العرض الصغير في قدمك قد يكون أول إنذار لمرض السكري
هذا العرض الصغير في قدمك قد يكون أول إنذار لمرض السكري
هذا العرض الصغير في قدمك قد يكون أول إنذار لمرض السكري

عادة صباحية تدمر هرموناتك.. خطأ يومي يسبب اضطراب المزاج وزيادة الوزن .. الحل في اختيار التوقيت

عادة صباحية بسيطة تدمر هرموناتك دون أن تشعري
عادة صباحية بسيطة تدمر هرموناتك دون أن تشعري
عادة صباحية بسيطة تدمر هرموناتك دون أن تشعري

ماذا يحدث لجسمك عند منع السكر 7 أيام؟.. تحسن البشرة والنوم الأبرز

لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن السكر 7 أيام فقط
لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن السكر 7 أيام فقط
لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن السكر 7 أيام فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد