حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم السبت 14-2-2026 سوف تشهد عدم استقرار في الأحوال الجوية على أغلب أنحاء البلاد، يصاحبها نشاط قوي للرياح تتراوح سرعتها ما بين 50 و60 كيلومترًا في الساعة.

حالة الطقس اليوم السبت 14-2-2026

وأوضحت الأرصاد الجوية، في بيانها، أن الرياح ستكون مثيرة للرمال والأتربة، ما قد يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية لتصل إلى أقل من 500 متر في بعض المناطق، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على مستوى الجمهورية.

وبحسب توقعات الأرصاد، تشهد مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، قد تزداد غزارتها وتكون رعدية أحيانًا على مناطق من السلوم ومطروح، وذلك على فترات متقطعة.

وأضافت " هيئة الأرصاد"، أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري، مع احتمال امتدادها إلى مناطق من القاهرة الكبرى خلال ساعات المساء، بنسبة حدوث تصل إلى 20%.

وحذّرت "الهيئة" من اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، خاصة على طول السواحل الممتدة من السلوم وحتى رفح، إذ تصل سرعة الرياح إلى 60 كم/س، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 2.5 و3.5 متر، وتشهد خليجا السويس والعقبة اضطرابًا في الملاحة البحرية، مع نشاط الرياح وارتفاع الأمواج ليصل إلى نحو 4 أمتار.

درجات الحرارة اليوم على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

القاهرة الكبرى:

​درجات الحرارة فى القاهرة: الصغرى 15 والعظمى 25.

​درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الجديدة: الصغرى 14 والعظمى 25.

​درجات الحرارة فى 6 أكتوبر: الصغرى 14 والعظمى 26.

​درجات الحرارة فى بنها: الصغرى 14 والعظمى 24.

​الوجه البحري والدلتا:

​درجات الحرارة فى دمنهور: الصغرى 14 والعظمى 24.

​درجات الحرارة فى وادى النطرون: الصغرى 15 والعظمى 25.

​درجات الحرارة فى كفر الشيخ: الصغرى 15 والعظمى 24.

​درجات الحرارة فى المنصورة: الصغرى 14 والعظمى 24.

​درجات الحرارة فى الزقازيق: الصغرى 13 والعظمى 25.

​درجات الحرارة فى شبين الكوم: الصغرى 14 والعظمى 24.

​درجات الحرارة فى طنطا: الصغرى 14 والعظمى 24.

​مدن السواحل الشمالية:

​درجات الحرارة فى دمياط: الصغرى 14 والعظمى 24.

​درجات الحرارة فى بورسعيد: الصغرى 15 والعظمى 23.

​درجات الحرارة فى الإسكندرية: الصغرى 14 والعظمى 23.

​درجات الحرارة فى العلمين: الصغرى 14 والعظمى 22.

​درجات الحرارة فى مطروح: الصغرى 15 والعظمى 22.

​درجات الحرارة فى السلوم: الصغرى 13 والعظمى 23.

​درجات الحرارة فى سيوة: الصغرى 11 والعظمى 25.

​مدن القناة وشمال سيناء:

​درجات الحرارة فى الإسماعيلية: الصغرى 14 والعظمى 25.

​درجات الحرارة فى السويس: الصغرى 15 والعظمى 25.

​درجات الحرارة فى العريش: الصغرى 12 والعظمى 23.

​درجات الحرارة فى رفح: الصغرى 11 والعظمى 22.

​جنوب سيناء:

​درجات الحرارة فى رأس سدر: الصغرى 12 والعظمى 24.

​درجات الحرارة فى نخل: الصغرى 06 والعظمى 22.

​درجات الحرارة فى كاترين: الصغرى 03 والعظمى 18.

​درجات الحرارة فى الطور: الصغرى 14 والعظمى 26.

​درجات الحرارة فى طابا: الصغرى 13 والعظمى 23.

​درجات الحرارة فى شرم الشيخ: الصغرى 18 والعظمى 27.

​مدن البحر الأحمر:

​درجات الحرارة فى الغردقة: الصغرى 16 والعظمى 27.

​درجات الحرارة فى مرسى علم: الصغرى 18 والعظمى 28.

​درجات الحرارة فى شلاتين: الصغرى 19 والعظمى 31.

​درجات الحرارة فى حلايب: الصغرى 19 والعظمى 28.

​درجات الحرارة فى أبو رماد: الصغرى 18 والعظمى 28.

​درجات الحرارة فى رأس حدربة: الصغرى 18 والعظمى 28.

​شمال الصعيد:

​درجات الحرارة فى الفيوم: الصغرى 11 والعظمى 25.

​درجات الحرارة فى بني سويف: الصغرى 12 والعظمى 25.

​درجات الحرارة فى المنيا: الصغرى 11 والعظمى 25.

​جنوب الصعيد:

​درجات الحرارة فى أسيوط: الصغرى 12 والعظمى 26.

​درجات الحرارة فى سوهاج: الصغرى 12 والعظمى 27.

​درجات الحرارة فى قنا: الصغرى 13 والعظمى 30.

​درجات الحرارة فى الأقصر: الصغرى 15 والعظمى 30.

​درجات الحرارة فى أسوان: الصغرى 15 والعظمى 31.

​درجات الحرارة فى الوادي الجديد: الصغرى 13 والعظمى 30.

​درجات الحرارة فى أبو سمبل: الصغرى 15 والعظمى 32.