خوان بيزيرا يشعل حماس جماهير الزمالك قبل مواجهة كايزر تشيفز

حرص لاعب نادي الزمالك، خوان بيزيرا، على تحفيز الجماهير قبل المواجهة المرتقبة أمام كايزر تشيفز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ونشر بيزيرا عبر خاصية ستوري على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام صورة البوستر الرسمي للمباراة، في إشارة واضحة إلى جاهزية الفريق وتركيزه قبل اللقاء الحاسم.



مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

ويستضيف الزمالك كايزر تشيفز، مساء السبت، في لقاء ينتظره الجمهور بفارغ الصبر، على أمل أن يتمكن الفريق من تقديم أداء قوي رغم النقص في الصفوف.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام كايزر تشيفز:



حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد خضري أو إيشو، محمود الونش، حسام عبد المجيد، عمر جابر.

خط الوسط: محمد إسماعيل، محمد السيد، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: ناصر منسي، عدي الدباغ، بيزيرا.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز من أجل انتزاع صدارةالزمالك المجموعة، أو تأمين بطاقة التأهل إلى الدور المقبل بأفضلية ترتيبية قبل انطلاق الأدوار الإقصائية.