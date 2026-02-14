مدحت صالح وعمرو سليم بين الرومانسية والطرب فى عيد الحب بـ الأوبرا

بين الطرب والرومانسية مرت الأمسية الثانية من ليالى عيد الحب التى تقيمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام ويحتضنها مسرح النافورة المغطى .

فوسط أجواء مبهجة أضاء صوت النجم مدحت صالح بمشاركة الموسيقار عمرو سليم زوايا القلب وبلغة الروح خاطب وجدان الحشد الجماهيرى الضخم من محبيه بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر وتغنى بمجموعة من أعماله الشهيرة كان منها زى ما هى حبها، أوصف له، حبيبى يا عاشق، قلبى دق، يتقال، المليونيرات، بشوف نفسى فيك، حنيت للبيت، وعدى، أنا مش بعيد، أنا إبن مصر وغيرها ومن مؤلفات زمن الفن الجميل أسمر يا أسمرانى لـ فايزة أحمد، 3 سلامات لـ محمد قنديل، يا واحشنى رد عليا لـ فريد الأطرش اى دمعة حزن لا لـ عبد الحليم حافظ

قبله قام نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا سوزان ممدوح، تامر عبد النبى، رحاب مطاوع بجولة فى دنيا الغزل والغرام الغنائى وغردوا بمجموعة من الذكريات الشاعرية لكبار المطربين كان منها القلب معاك، زى العسل، على شط بحر الهوى، عنابى، وحياتك يا حبيبى، بتونس بيك وفى يوم وليلة، كما عزفت الفرقة الموسيقية فى بداية الحفل موسيقى لحن فى يوم وليلة .

وإمتدت الإحتفالات إلى مدينة الثغر حيث إستضاف مسرح سيد درويش " أوبرا الأسكندرية " شدت النجمة نادية مصطفى بمصاحبة فرقة أوبرا الأسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو حازم القصبجى بباقة من الغنائيات الذهبية منها يا جمال اسكندرية، ألف ليلة وليلة، شدونى عنيك، لولا الملامة، سنة واحدة، أهواك، يا ساعة بالوقت إجرى، الصلح خير، قلبى ليك ميال، غلطانة، يسلملى ذوقهم، جاى فى اية، سلامات .

سبقها نجوم الفرقة ولاء طلبة، محمد الخولى، ياسر سعيد بمختارات من الأعمال العاطفية البارزة التراثية والمعاصرة كان منها أنا بعشقك، قال ايه بيسالونى، وبتسأل ياحبيبى، مال القمر ماله، اصاحب مين، مداح القمر، عارفة، وحياتك ياحبيبى، نبتدى منين الحكاية .