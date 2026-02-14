قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دورتموند يكتسح ماينز برباعية ويواصل مطاردة بايرن ميونخ في الدوري الألماني
غزة..اشتباكات عنيفة بين ميليشيات عميلة وحماس وجيش الاحتلال يتدخل
تصدر التريند بحفل موسم الرياض.. رسائل مؤثرة من محمد حماقي للجمهور | شاهد
أحمد صالح: معتمد جمال يجيد توظيف لاعبي الزمالك بشكل جيد
المكسيك: فتح جسر جوي مع كوبا لتوصيل المساعدات الإنسانية
تامر عبدالمنعم يعلن تفاصيل خيمة البيت الفني للفنون الشعبية الرمضانية
نزار شقرون: فوزي بجائزة نجيب محفوظ وسام واعتراف بحواري مع الأدب العربي
ساعة الحسم تقترب.. الجيش الأمريكي يستعد لتنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران
أبو العلا: رابطة الأندية تصدر صورة محبطة في الدوري المصري
حسام المندوه: أعضاء بمجلس الزمالك فكروا في الاستقالة.. ونحتاج 4 سنوات للتعافي
نقابة المهن التمثيلية تنعي وفاة والدة عبير فاروق بعد أزمة صحية
ستارمر يدعو أوروبا إلى الحد من اعتمادها الدفاعي الدائم على أمريكا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مدحت صالح وعمرو سليم بين الرومانسية والطرب فى عيد الحب بـ الأوبرا

مدحت صالح
مدحت صالح
سعيد فراج

بين الطرب والرومانسية مرت الأمسية الثانية من ليالى عيد الحب التى تقيمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام ويحتضنها مسرح النافورة المغطى .

فوسط أجواء مبهجة أضاء صوت النجم مدحت صالح بمشاركة الموسيقار عمرو سليم زوايا القلب وبلغة الروح خاطب وجدان الحشد الجماهيرى الضخم من محبيه بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر وتغنى بمجموعة من أعماله الشهيرة كان منها زى ما هى حبها، أوصف له، حبيبى يا عاشق، قلبى دق، يتقال، المليونيرات، بشوف نفسى فيك، حنيت للبيت، وعدى، أنا مش بعيد، أنا إبن مصر وغيرها ومن مؤلفات زمن الفن الجميل أسمر يا أسمرانى لـ فايزة أحمد، 3 سلامات لـ محمد قنديل، يا واحشنى رد عليا لـ فريد الأطرش اى دمعة حزن لا لـ عبد الحليم حافظ

قبله قام نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا سوزان ممدوح، تامر عبد النبى، رحاب مطاوع بجولة فى دنيا الغزل والغرام الغنائى وغردوا بمجموعة من الذكريات الشاعرية لكبار المطربين كان منها القلب معاك، زى العسل، على شط بحر الهوى، عنابى، وحياتك يا حبيبى، بتونس بيك وفى يوم وليلة، كما عزفت الفرقة الموسيقية فى بداية الحفل موسيقى لحن فى يوم وليلة .

وإمتدت الإحتفالات إلى مدينة الثغر حيث إستضاف مسرح سيد درويش " أوبرا الأسكندرية " شدت النجمة نادية مصطفى بمصاحبة فرقة أوبرا الأسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو حازم القصبجى بباقة من الغنائيات الذهبية منها يا جمال اسكندرية، ألف ليلة وليلة، شدونى عنيك، لولا الملامة، سنة واحدة، أهواك، يا ساعة بالوقت إجرى، الصلح خير، قلبى ليك ميال، غلطانة، يسلملى ذوقهم، جاى فى اية، سلامات .

سبقها نجوم الفرقة ولاء طلبة، محمد الخولى، ياسر سعيد بمختارات من الأعمال العاطفية البارزة التراثية والمعاصرة كان منها أنا بعشقك، قال ايه بيسالونى، وبتسأل ياحبيبى، مال القمر ماله، اصاحب مين، مداح القمر، عارفة، وحياتك ياحبيبى، نبتدى منين الحكاية .

عيد الحب الأوبرا مدحت صالح عمرو سليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

غسل الجنابة

عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر

العاصفة الترابية

الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟

جانب من الواقعة

عمدة ميت عاصم عن واقعة بدلة الرقص: صفعت الشاب لإنهاء الأزمة وإنقاذه

البنك الأهلي المصري

بعد خفض الفائدة .. اعرف أعلى شهادة ادخار من البنك الأهلي المصري

رمضان 2026

متى رمضان 2026؟.. أول أيام الشهر الكريم رسميًا وعدد ساعات الصيام

صورة المجني عليه والعمدة

أول صور للمجني عليه في ميت عاصم … شهود عيان: العمدة كان موجود وضربه على وشه مرتين

الواقعة

لحظة قاسية.. القصة الكاملة لأزمة شاب بدلة الرقص بالقليوبية

ترشيحاتنا

صحة بني سويف

صحة بني سويف: متابعة انتظام العمل بوحدتي الشوبك وذكي بـ إهناسيا

صيانة كهرباء

فصل التيار الكهربائي عن 33 منطقة بنجع حمادى .. غدا

وادى الطليحات

تحويل وادى الطليحات إلى مقصد للسياحة الريفية في قنا

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند منع السكر 7 أيام؟.. تحسن البشرة والنوم الأبرز

لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن السكر 7 أيام فقط
لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن السكر 7 أيام فقط
لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن السكر 7 أيام فقط

برج الحوت حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026.. ابتعد عن التأثير السلبي

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج الدلو حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026.. لا تهمل التفاصيل الصغيرة

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

برج الجدي حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026.. اصبر وتمهل قبل القرار

برج الجدي (22 ديسمبر – 19 يناير) حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026
برج الجدي (22 ديسمبر – 19 يناير) حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026
برج الجدي (22 ديسمبر – 19 يناير) حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد