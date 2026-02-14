قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد صالح: معتمد جمال يجيد توظيف لاعبي الزمالك بشكل جيد
المكسيك: فتح جسر جوي مع كوبا لتوصيل المساعدات الإنسانية
تامر عبدالمنعم يعلن تفاصيل خيمة البيت الفني للفنون الشعبية الرمضانية
نزار شقرون: فوزي بجائزة نجيب محفوظ وسام واعتراف بحواري مع الأدب العربي
ساعة الحسم تقترب.. الجيش الأمريكي يستعد لتنفيذ عمليات عسكرية ضد إيران
أبو العلا: رابطة الأندية تصدر صورة محبطة في الدوري المصري
حسام المندوه: أعضاء بمجلس الزمالك فكروا في الاستقالة.. ونحتاج 4 سنوات للتعافي
نقابة المهن التمثيلية تنعي وفاة والدة عبير فاروق بعد أزمة صحية
ستارمر يدعو أوروبا إلى الحد من اعتمادها الدفاعي الدائم على أمريكا
سعر أقل دولار اليوم السبت 14-2-2026
الإفتاء توضح المسافة التي تُبيح الإفطار في السفر خلال شهر رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المكسيك: فتح جسر جوي مع كوبا لتوصيل المساعدات الإنسانية

كوبا
كوبا
محمود نوفل

أعلنت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم باردو إمكانية فتح جسر جوي بين المكسيك وكوبا لتمكين دول أخرى من إيصال المساعدات الإنسانية، إذا طلبت كوبا ذلك.

فيما طالب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الولايات المتحدة ودولاً أخرى بإنهاء "الإجراءات القطاعية الأحادية" المفروضة على كوبا، مشيراً إلى أن الحصار المفروض منذ فترة طويلة، والظروف الجوية القاسية الأخيرة، والحصار الأمريكي لشحنات النفط، كلها عوامل تؤثر سلباً على حقوق شعبها.


وصرحت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، مارتا هورتادو، للصحفيين بأن المكتب "يشعر بقلق بالغ إزاء تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في كوبا"، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية  الأمريكية.


وأشارت هورتادو من جنيف إلى أن أكثر من 80% من معدات ضخ المياه تعتمد على الكهرباء، وأن انقطاع التيار الكهربائي يعيق الحصول على المياه النظيفة.

كما أدى النقص الأخير في الوقود إلى تعطيل نظام التوزيع و"سلة الغذاء الأساسية" في كوبا.

كوبا المكسيك مساعدات إنسانية رئيسة المكسيك الأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

غسل الجنابة

عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر

العاصفة الترابية

الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟

جانب من الواقعة

عمدة ميت عاصم عن واقعة بدلة الرقص: صفعت الشاب لإنهاء الأزمة وإنقاذه

البنك الأهلي المصري

بعد خفض الفائدة .. اعرف أعلى شهادة ادخار من البنك الأهلي المصري

رمضان 2026

متى رمضان 2026؟.. أول أيام الشهر الكريم رسميًا وعدد ساعات الصيام

الواقعة

لحظة قاسية.. القصة الكاملة لأزمة شاب بدلة الرقص بالقليوبية

صورة المجني عليه والعمدة

أول صور للمجني عليه في ميت عاصم … شهود عيان: العمدة كان موجود وضربه على وشه مرتين

ترشيحاتنا

لجنة الإعلام بالمجلس القومي للمرأة تطلق ورشة رصد الدراما الرمضانية 2026

لجنة الإعلام بقومي المرأة تطلق ورشة رصد الدراما الرمضانية 2026

الهلال الاحمر

الهلال الأحمر يكرم متطوعيه من طلاب الثانوية العامة المتفوقين

هاني ضاحي يلتقي مهندسي محافظة الغربية

هاني ضاحي: نعاني من قلة فرص العمل المتاحة للمهندسين حديثي التخرج

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند منع السكر 7 أيام؟.. تحسن البشرة والنوم الأبرز

لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن السكر 7 أيام فقط
لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن السكر 7 أيام فقط
لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن السكر 7 أيام فقط

برج الحوت حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026.. ابتعد عن التأثير السلبي

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج الدلو حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026.. لا تهمل التفاصيل الصغيرة

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

برج الجدي حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026.. اصبر وتمهل قبل القرار

برج الجدي (22 ديسمبر – 19 يناير) حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026
برج الجدي (22 ديسمبر – 19 يناير) حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026
برج الجدي (22 ديسمبر – 19 يناير) حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد