قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل الزمالك المتوقع أمام كايزر تشيفز اليوم
كامويش في الأهلي.. لن يتنازل عن فلوسه ومصيره يتحدد مع نهاية الموسم
الجيش الأمريكي يعلن الهجوم على سفينة بالكاريبي ومقتـ ل 3 أشخاص
داليا مصطفى تكشف مواصفات فتى أحلامها: الأمان أهم حاجة ونعجز مع بعض
اعملوا اللي عليكم..الغندور يوجه رسالة دعم للزمالك قبل مباراة كايزر تشيفز
ترامب : تغيير النظام الإيراني بقيادة خامنئي أفضل شئ ممكن يحدث
هتشري بكام.. أسعار الياميش مخفضة في معرض أهلا رمضان 2026
سعر الدولار اليوم السبت 14-2-2026
محلية الشيوخ تناقش ملف الإسراع في إجراء انتخابات المحليات.. الثلاثاء
دعاء الفجر يوم 26 شعبان.. كلمات تستفتح بها اليوم لقضاء الحوائج
عرض في قدمك أول إنذار لمرض السكري.. علامة مبكرة لا تتجاهليها
البنك الأهلي يوقع عقوبة على مصطفى شلبي.. ما السبب؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اليوم .. انطلاق جولة الإعادة في انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

نقابة المحامين
نقابة المحامين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تنطلق اليوم السبت، جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، في إطار حرص نقابة المحامين على ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وضمان سلامة العملية الانتخابية وتمكين المحامين من اختيار ممثليهم بكل حرية.

وتُجرى جولة الإعادة وسط استعدادات تنظيمية مكثفة من جانب النقابة العامة والنقابات الفرعية، حيث جرى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير عملية التصويت داخل اللجان، وضمان حسن سير العملية الانتخابية في أجواء من الانضباط والحياد، مع توفير التسهيلات الكاملة للمحامين المشاركين في التصويت.

وتشمل جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية نقابات:  جنوب القاهرة، القاهرة الجديدة، حلوان.

جولة الإعادة للمرحلة الثانية انتخابات النقابات النقابات الفرعية للمحامين نقابة المحامين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

غسل الجنابة

عن الخطأ في غسل الجنابة.. دار الإفتاء: أفعال العوام تصحح ولا تهدر

جانب من الواقعة

عمدة ميت عاصم عن واقعة بدلة الرقص: صفعت الشاب لإنهاء الأزمة وإنقاذه

العاصفة الترابية

الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟

البنك الأهلي المصري

بعد خفض الفائدة .. اعرف أعلى شهادة ادخار من البنك الأهلي المصري

رمضان 2026

متى رمضان 2026؟.. أول أيام الشهر الكريم رسميًا وعدد ساعات الصيام

صورة المجني عليه والعمدة

أول صور للمجني عليه في ميت عاصم … شهود عيان: العمدة كان موجود وضربه على وشه مرتين

الواقعة

لحظة قاسية.. القصة الكاملة لأزمة شاب بدلة الرقص بالقليوبية

ترشيحاتنا

صحة بني سويف

صحة بني سويف: متابعة انتظام العمل بوحدتي الشوبك وذكي بـ إهناسيا

صيانة كهرباء

فصل التيار الكهربائي عن 33 منطقة بنجع حمادى .. غدا

وادى الطليحات

تحويل وادى الطليحات إلى مقصد للسياحة الريفية في قنا

بالصور

عرض في قدمك أول إنذار لمرض السكري.. علامة مبكرة لا تتجاهليها

هذا العرض الصغير في قدمك قد يكون أول إنذار لمرض السكري
هذا العرض الصغير في قدمك قد يكون أول إنذار لمرض السكري
هذا العرض الصغير في قدمك قد يكون أول إنذار لمرض السكري

عادة صباحية تدمر هرموناتك.. خطأ يومي يسبب اضطراب المزاج وزيادة الوزن .. الحل في اختيار التوقيت

عادة صباحية بسيطة تدمر هرموناتك دون أن تشعري
عادة صباحية بسيطة تدمر هرموناتك دون أن تشعري
عادة صباحية بسيطة تدمر هرموناتك دون أن تشعري

ماذا يحدث لجسمك عند منع السكر 7 أيام؟.. تحسن البشرة والنوم الأبرز

لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن السكر 7 أيام فقط
لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن السكر 7 أيام فقط
لن تتخيلي ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن السكر 7 أيام فقط

برج الحوت حظك اليوم السبت 14 فبراير 2026.. ابتعد عن التأثير السلبي

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد