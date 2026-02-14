اليوم .. انطلاق جولة الإعادة في انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

تنطلق اليوم السبت، جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، وذلك تحت إشراف قضائي كامل، في إطار حرص نقابة المحامين على ترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وضمان سلامة العملية الانتخابية وتمكين المحامين من اختيار ممثليهم بكل حرية.

وتُجرى جولة الإعادة وسط استعدادات تنظيمية مكثفة من جانب النقابة العامة والنقابات الفرعية، حيث جرى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتيسير عملية التصويت داخل اللجان، وضمان حسن سير العملية الانتخابية في أجواء من الانضباط والحياد، مع توفير التسهيلات الكاملة للمحامين المشاركين في التصويت.

وتشمل جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية نقابات: جنوب القاهرة، القاهرة الجديدة، حلوان.